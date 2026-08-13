Google का सबसे महंगा फोन भारत में लॉन्च, मुड़ जाती है स्क्रीन, RE Bullet 350 बाइक के बराबर है कीमत

Google ने भारत में अपना नया स्क्रीन मुड़ने वाला फोल्ड स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Pixel 11 Pro Fold है. यह कंपनी का भारत में सबसे महंगा स्मार्टफोन है, जिसकी कीमत रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350 बाइक के बराबर है. बुलेट 350 को लेकर बताते चलें कि भारत की यह पॉपुलर बाइक है.

और पढ़ें

Google Pixel 11 Pro Fold की भारत में कीमत 1,86,999 रुपये है जिसमें 16GB RAM और 512GB स्टोरेज मिलती है. वहीं Royal Enfield Bullet 350 के रेडिट्ज रेड के एक्स शोरूम (चेन्नई ) कीमत 1,87,434 रुपये है, जो ऑफिशियल पोर्टल पर लिस्ट है.

Google Pixel 11 Pro Fold के स्पेसिफिकेशन्स

Google Pixel 11 Pro Fold में 8-inch OLED Super Actua Flex डिस्प्ले दिया है. इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट्स 372PPI पिक्सल डेनसिटी मिलती है. साथ ही इसमें 3600 Nits की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट मिलता है.

Pixel 11 Pro Fold में 6.5 इंच का कवर डिस्प्ले दिया है, जो OLED Super Actua डिस्प्ले है. इसमें भी 3600 Nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है.

कंपनी ने दावा किया है कि कवर डिस्प्ले के ऊपर अल्ट्रा ड्यूरेबल सेरेमिक कवर ग्लास दिया है. टेक दिग्गज का दावा किया है कि यह हैंडसेट IP68 रेटिंग के साथ आता है, जो इसके डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस बनाता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Google ने भारत में लॉन्च किए चार Pixel स्मार्टफोन्स, स्क्रीन को रुमाल की तरह मोड़ सकेंगे, जानें कीमत-फीचर्स

Google Pixel 11 Pro Fold का प्रोसेसर

स्क्रीन मुड़ने वाले गूगल के इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में लेटेस्ट Tensor G6 चिपसेट का इस्तेमाल किया है. साथ ही इसमें एक Titan M3 सिक्योरिटी को प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है.

Google Pixel 11 Pro Fold का कैमरा

Google Pixel 11 Pro Fold में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. इसमें 48 Megapixel (f/1.7) का प्राइमरी कैमरा दिया गया है. 10.5-Megapixel (f/2.2) का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है, जो 127-डिग्री फील्ड व्यू कैप्चर कर सकता है. एक अन्य 10.8 Megapixel टेलीफोटो कैमरा दिया गया है, जो 5x ऑप्टीकल जूम दिया है, जो 30x डिजिटल जूम तक की सुविधा देता है. इसके अलावा अन्य दो कैमरे और हैं, जो 10 मेगापिक्सल के हैं और कवर डिस्प्ले व इनर डिस्प्ले पर दिए गए हैं.

यह भी पढ़ें: Google का बड़ा ऐलान, भारत में लॉन्च किए Pixel 11, Pixel Watch 5 और AirTag का राइवल, ये है कीमत

Google Pixel 11 Pro Fold की बैटरी

Google Pixel 11 Pro Fold में 4,806mAh की बैटरी दी है, जिसको लेकर कंपनी का दावा है कि यह 24 घंटे तक का बैकअप दे सकती है. कंपनी का दावा है कि Pixel 11 Pro Fold की बैटरी सिर्फ 30 मिनट में 0-50 परसेंट तक चार्ज हो सकती है. इसके साथ 30W का चार्जिंग एडेप्टर सपोर्ट करेगा. साथ ही 25W का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा. इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है. इसका वजन 239g है.

---- समाप्त ----