scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Google का सबसे महंगा फोन भारत में लॉन्च, मुड़ जाती है स्क्रीन, RE Bullet 350 बाइक के बराबर है कीमत

Google Pixel 11 Pro Fold भारत में लॉन्च हो गया है और यह गूगल का सबसे महंगा स्मार्टफोन है. इसकी कीमत 1,86,999 रुपये है. Royal Enfield Bullet 350 की कीमत भी इसी के बराबर है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Advertisement
X
Google pixel 11 Pro Fold और Royal Enfield Bullet 350 की कीमत बराबर है. (Photo: ITG)
Google pixel 11 Pro Fold और Royal Enfield Bullet 350 की कीमत बराबर है. (Photo: ITG)

Google ने भारत में अपना नया स्क्रीन मुड़ने वाला फोल्ड स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Pixel 11 Pro Fold है. यह कंपनी का भारत में सबसे महंगा स्मार्टफोन है, जिसकी कीमत रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350 बाइक के बराबर है. बुलेट 350 को लेकर बताते चलें कि भारत की यह पॉपुलर बाइक है. 

Google Pixel 11 Pro Fold की भारत में कीमत 1,86,999 रुपये है जिसमें 16GB RAM और 512GB स्टोरेज मिलती है. वहीं Royal Enfield Bullet 350 के रेडिट्ज रेड के एक्स शोरूम (चेन्नई ) कीमत 1,87,434 रुपये है, जो ऑफिशियल पोर्टल पर लिस्ट है. 

Google Pixel 11 Pro Fold के स्पेसिफिकेशन्स 

सम्बंधित ख़बरें

smartphone to smartphone charge
स्मार्टफोन से स्मार्टफोन ऐसे करें चार्ज, चार्जर की जरूरत नहीं होगी
xiaomi mijia brand launched in india
Xiaomi का Mijia ब्रांड भारत में लॉन्च, सैमसंग-एलजी को मिलेगी टक्कर
samsung Galaxy Z Fold 8 Price
फोन का अगला ट्रेंड बनेगा 'पासपोर्ट' डिजाइन, Gen-Z की पहली पसंद?
Galaxy Fold 8
सैमसंग का Fold8, शुरुआती यूज में कैसा है? सबसे पहले हमने किया यूज
Google Pixel 11 series
भारत में लॉन्च हुए Pixel 11, Pixel Watch 5 और Pixel Tag, इतनी है कीमत

Google Pixel 11 Pro Fold में 8-inch OLED Super Actua Flex डिस्प्ले दिया है. इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट्स 372PPI पिक्सल डेनसिटी मिलती है. साथ ही इसमें 3600 Nits की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट मिलता है. 

Pixel 11 Pro Fold में 6.5 इंच का कवर डिस्प्ले दिया है, जो OLED Super Actua डिस्प्ले है. इसमें भी 3600 Nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है. 

कंपनी ने दावा किया है कि कवर डिस्प्ले के ऊपर अल्ट्रा ड्यूरेबल सेरेमिक कवर ग्लास दिया है. टेक दिग्गज का दावा किया है कि यह हैंडसेट IP68 रेटिंग के साथ आता है, जो इसके डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस बनाता है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: Google ने भारत में लॉन्च किए चार Pixel स्मार्टफोन्स, स्क्रीन को रुमाल की तरह मोड़ सकेंगे, जानें कीमत-फीचर्स

Google Pixel 11 Pro Fold का प्रोसेसर 

स्क्रीन मुड़ने वाले गूगल के इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में लेटेस्ट Tensor G6 चिपसेट का इस्तेमाल किया है. साथ ही इसमें एक Titan M3 सिक्योरिटी को प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है. 

Google Pixel 11 Pro Fold का कैमरा 

Google Pixel 11 Pro Fold में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. इसमें 48 Megapixel (f/1.7) का प्राइमरी कैमरा दिया गया है. 10.5-Megapixel (f/2.2) का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है, जो 127-डिग्री फील्ड व्यू कैप्चर कर सकता है. एक अन्य 10.8 Megapixel टेलीफोटो कैमरा दिया गया है, जो 5x ऑप्टीकल जूम दिया है, जो 30x डिजिटल जूम तक की सुविधा देता है. इसके अलावा अन्य दो कैमरे और हैं, जो 10 मेगापिक्सल के हैं और कवर डिस्प्ले व इनर डिस्प्ले पर दिए गए हैं.

यह भी पढ़ें: Google का बड़ा ऐलान, भारत में लॉन्च किए Pixel 11, Pixel Watch 5 और AirTag का राइवल, ये है कीमत

Google Pixel 11 Pro Fold की बैटरी 

Google Pixel 11 Pro Fold में 4,806mAh की बैटरी दी है, जिसको लेकर कंपनी का दावा है कि यह 24 घंटे तक का बैकअप दे सकती है. कंपनी का दावा है कि Pixel 11 Pro Fold की बैटरी सिर्फ 30 मिनट में 0-50 परसेंट तक चार्ज हो सकती है. इसके साथ 30W का चार्जिंग एडेप्टर सपोर्ट करेगा. साथ ही 25W का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा. इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है. इसका वजन 239g है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    तीसरी बार दूल्हा बनेंगे पवन सिंह, राधे मां ने बताया भविष्य, शरमा गए पावर स्टार |
    मंगल पर दिखा 'रहस्यमयी दरवाजा'! नासा की नई तस्वीर से फिर छिड़ी एलियन सिविलाइजेशन की बहस |
    'भीड़ कैसे मैनेज करोगे, कैसा रहेगा पहनावा?', इन 35 सवालों के इर्द-गिर्द रहा राम मंदिर CEO का इंटरव्यू |
    Hindu Dharam: पद्मनाभस्वामी मंदिर का सातवां दरवाजा! क्या इसके खुलते ही आएगी महाप्रलय? जानें रहस्य |
    रूसी जहाज ज़ब्त करने को लेकर EU पर भड़के पुतिन, देखें दुनिया आजतक |
    सितंबर में खतरनाक हो सकता है मॉनसून! दिल्ली-हरियाणा समेत कई राज्यों के लिए बड़ा संकेत |
    इजरायली खुफिया इनपुट पर CIA को था शक, तुर्की से ट्रंप का गुपचुप किया गया 'रेस्क्यू' |
    एक हाथ में पेट्रोल, एक में इथेनॉल और लगा दी 'आग'! सांसद ने वीडियो में बताया E20 कैसे है बेस्ट |
    मिसाइलें खत्म हुई तो होगी तबाही! Iran ने America को दी सख्त चेतावनी! |
    संतान की सफलता के लिए करें कौनसे उपाय? कैसा रहेगा आपका द‍िन, देखें भाग्य चक्र
    Advertisement