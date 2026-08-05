scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

PM मोदी का वीडियो हटाने पर Meta ने मांगी माफी, अधिकारी बोले- गलती हुई

मेटा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक वीडियो कुछ समय के लिए हटाए जाने पर माफी मांग ली है. कंपनी के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोएल कपलान ने इसे एक गलती बताया है.

Advertisement
X
मेटा के ग्लोबल अफेयर्स चीफ ने पीएम का वीडियो हटाने पर मांगी माफी. (photo:ITG)
मेटा के ग्लोबल अफेयर्स चीफ ने पीएम का वीडियो हटाने पर मांगी माफी. (photo:ITG)

मेटा के ग्लोबल अफेयर्स चीफ जोएल कापलान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो फेसबुक से हटाए जाने पर माफी मांगी है और कंपनी ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सुधार का भरोसा दिया है.

जोएल कपलान ने बताया कि उन्होंने कंपनी में हुई इस टेक्निकल गलती के लिए केंद्रीय मंत्री से मिलकर मेटा की ओर से माफी मांगी है. इस घटना के बाद कंपनी ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए व्यवस्था में सुधार का भरोसा दिया है. प्रधानमंत्री के पोस्ट पर पाबंदी लगाए जाने के बाद सरकार की ओर से कड़ी आपत्ति जताई गई थी. इसके बाद मेटा के वैश्विक नेतृत्व ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आधिकारिक तौर पर खेद व्यक्त किया है.

दरअसल, सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति ने बुधवार को मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो फेसबुक से हटाने के लिए माफी की मांग की. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सचिव को लिखे एक पत्र में लोकसभा सचिवालय के  निदेशक ने कहा कि अगर जकरबर्ग तीन दिनों के अंदर माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें मिली सुरक्षा और छूट वापस ली जा सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

Mark Zuckerberg
मार्क जुकरबर्ग ने कुबूली गलती, डीपफेक और कंटेंट गड़बड़ियों पर मांगी माफी
PM Modi and Meta chief Mark Zuckerberg
भारत में फेसबुक-इंस्टा की मुश्किलें बढ़ीं, क्या सरकार करेगी बैन?
Meta's FaceBook could lose its Safe Harbour protection in India.
मेटा कब तक एल्गोरिद्म का बहाना बनाएगा? PM के वीडियो पर देना होगा जवाब
Meta CEO signals to further company layoffs. Here's what we know.
माफी मांगो या एक्शन... PM के वीडियो मामले में जकरबर्ग को अल्टीमेटम
PM मोदी का Video हटाने पर Meta से जवाब, BJP ने रखी मांग
Advertisement

पत्र में कहा गया कि पीएम मोदी के Gen Z और छात्रों से जुड़े वीडियो को 5-6 घंटे तक हटाना एक बेहद गंभीर मामला है. संसदीय समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि मेटा प्रतिनिधियों ने माना कि पीएम का वीडियो रात 12:30 बजे से सुबह 5 बजे तक अनुपलब्ध था. यदि जकरबर्ग 3 दिनों में माफी नहीं मांगते हैं तो उनकी कानूनी सुरक्षा वापस ली जा सकती है.

गूगल के इंडिया प्रमुख पर कार्रवाई की सिफारिश 

संसदीय पैनल ने गूगल इंडिया के प्रमुख के खिलाफ सरकारी कार्रवाई की भी मांग की, क्योंकि उन पर आरोप है कि निवेशकों ने धोखाधड़ी वाले निवेश ऐप्स के जरिए 48 लाख रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है. समिति चाहती है कि भारत सरकार गूगल इंडिया के खिलाफ भी वैसी ही कार्रवाई करे.

सरकार ने मेटा को घेरा

इसके अलावा सरकारी सूत्रों ने बताया कि केंद्र के साथ उच्च-स्तरीय बातचीत के दौरान मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटीरियल (CSAM), डीपफेक कंटेंट और कंपनी के प्लेटफॉर्म के संचालन में कमियों के फैलने पर भी माफी मांगी.

सूत्रों के मुताबिक, बैठक के दौरान सरकारी अधिकारियों ने मेटा के अधिकारियों से कड़े सवाल पूछे और उन्हें बताया कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी कंपनी की जिम्मेदारी है. सरकार ने स्पष्ट किया कि प्लेटफॉर्म बच्चों के शोषण वाले कंटेंट से विज्ञापन से कमाई नहीं कर सकते और साथ ही 'सेफ हार्बर' सुरक्षा का दावा भी नहीं कर सकते.

Advertisement

सूत्रों ने बताया कि चर्चा में प्लेटफॉर्म की जवाबदेही और कंटेंट मॉडरेशन (सामग्री की निगरानी) शामिल थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाए जाने का कोई जिक्र नहीं हुआ.

CSAM और प्लेटफॉर्म संचालन को लेकर माफी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अधिकारियों और मेटा के ग्लोबल लीडरशिप के बीच दो दिवसीय बैठक के दौरान मांगी गई. इस बैठक में प्लेटफॉर्म की जवाबदेही, कंटेंट मॉडरेशन और भारतीय कानूनों के पालन पर चर्चा हुई.

मेटा ने कंटेंट को बढ़ावा देने की बात मानी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बैठक के दौरान मेटा ने कंटेंट मॉडरेशन में हुई कमियों को स्वीकार किया और हानिकारक सामग्री से ठीक तरह से न निपटने पर खेद जताया. कंपनी ने ये भी स्वीकार किया कि कुछ खास कैटेगरी के कंटेंट को बढ़ावा देने (बूस्ट करने) के लिए बड़ी रकम खर्च की गई थी, जिस पर उन्होंने दुख जताया. इस मामले पर चर्चा के लिए मेटा अधिकारियों को कल (गुरुवार) फिर से एक और बैठक के लिए बुलाया गया है.

सरकारी अधिकारियों ने ये भी संकेत दिया कि मेटा शायद 'इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट' के तहत मध्यस्थों (intermediaries) को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा का हकदार नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके एल्गोरिदम सक्रिय रूप से तय करते हैं कि कौन सा कंटेंट आगे बढ़ाया जाएगा और उपयोगकर्ताओं को दिखाया जाएगा.

Advertisement

आमतौर पर आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को यूजर कंटेंट के लिए कानूनी सुरक्षा (सेफ हार्बर) मिलती है. हालांकि, अधिकारियों ने दलील दी कि मेटा एक साधारण मध्यस्थ (Intermediary) नहीं है क्योंकि उसके एल्गोरिदम खुद यह तय करते हैं कि कौन सा कंटेंट किसे दिखाया जाएगा full stop इसलिए मेटा पर सेफ हार्बर सुरक्षा लागू नहीं होती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    अपने कुत्तों का सूप बनाकर पियो... क्यों नॉर्थ कोरिया में जारी हुआ ये फरमान? |
    Mahalaxmi Yog: सूर्य ग्रहण से पहले बन रहा महालक्ष्मी योग, इन 4 राशियों की होने वाली है चांदी ही चांदी |
    अपना सबसे सस्ता स्कूटर ला रहा Ather, इस दिन लॉन्च होगा KONARC |
    सोनाक्षी सिन्हा ने अनुष्का शर्मा को किया अनफॉलो, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस |
    शामली में पुलिस मुठभेड़, ₹1 लाख का इनामी आरोपी फुरकान मारा गया |
    How to Clean Eye Glasses: चश्मे पर आ जाते हैं स्क्रैच? साफ करने के लिए अपनाएं ये तरीके, नया खरीदने की नहीं होगी जरूरत |
    'विराट की भक्ति पर सवाल उठाने वाले कौन होते हैं?', कोहली-अनुष्का के वृंदावन जाने पर मोहम्मद शमी ने तोड़ी चुप्पी |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 5 अगस्त 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश अब बने MLC, आठ महीने से नहीं थे किसी भी सदन के सदस्य |
    पुलिस कप्तान ने दिया कंधा, मिली राजकीय विदाई... गोरखनाथ मंदिर में तैनात सब-इंस्पेक्टर डॉग की मौत
    Advertisement