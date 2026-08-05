Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 5 अगस्त 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी सरकार का 59 हजार करोड़ रुपये से अधिक का अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पास हुआ. वहीं, आर्टिकल 370 की बरसी पर एहतियातन जम्मू से अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई. इन खबरों के अलावा, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नई दिल्ली में फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ़ साउथ एशिया की ओर से आयोजित कार्यक्रम से अपना पहला भाषण दिया. पढ़ें बुधवार शाम की बड़ी खबरें

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यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट हुआ पास, सीएम योगी आदित्यनाथ का सपा पर हमला- ‘युवा, किसान और महिला विरोधी’



उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्षी हंगामे के बीच योगी सरकार का 59 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पास हो गया. फिर विधानसभा को अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित कर दिया गया. CM योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सपा ने सदन में हंगामा करके प्रदेश के युवाओं, किसानों और महिलाओं के साथ अन्याय किया है.

जम्मू से अमरनाथ यात्रा रोकी गई... आर्टिकल 370 की बरसी पर कड़ी सुरक्षा



जम्मू से अमरनाथ यात्रा बुधवार को अस्थायी रूप से रोक दी गई. भगवती नगर बेस कैंप से श्रद्धालुओं के किसी नए जत्थे को पहलगाम और बालटाल बेस कैंपों के लिए रवाना नहीं किया गया. अनुच्छेद 370 हटाए जाने की सातवीं बरसी के चलते जम्मू-कश्मीर में कड़ी सुरक्षा है. जम्मू से अमरनाथ यात्रा रोकने के इस फैसले को एहतियात के तौर पर देखा जा रहा है.

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प्रयागराज में राहुल गांधी का 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम 8 अगस्त को, 1.5 लाख से अधिक युवाओं का पंजीकरण का दावा



उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. ये कार्यक्रम 8 अगस्त को केपी ग्राउंड में होगा, जिसमें लाखों छात्र, युवा, शोधार्थी और बेरोजगार युवा शामिल होंगे. इस कार्यक्रम के लिए अब तक डेढ़ लाख से ज्यादा छात्र और युवा रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं.

Instagram-Facebook पर बच्चों से जुड़े कंटेंट को लेकर Meta ने मानी चूक, सीईओ जकरबर्ग ने मांगी माफी



Meta के CEO मार्क जकरबर्ग ने भारत सरकार से माफी मांगी है. यह माफी सिर्फ PM मोदी का फेसबुक वीडियो हटने के मामले में नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पर बच्चों से जुड़े यौन शोषण वाले कंटेंट, Deepfake पोस्ट और कंपनी के प्लेटफॉर्म पर हुई दूसरी ऑपरेशन से जुड़े चूकों को लेकर भी मांगी गई है. जकरबर्ग ने माना कि इनमें सुधार की जरूरत है.

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला...गृह सचिव और कैबिनेट सेक्रेटरी का कार्यकाल एक साल बढ़ा



केंद्र सरकार ने गृह सचिव गोविंद मोहन और कैबिनेट सचिव डॉक्टर टी वी सोमनाथन का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है. प्रशासनिक निरंतरता और अनुभव बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया. गोविंद मोहन 1989 बैच के सिक्किम कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, जबकि सोमनाथन 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर से हैं.

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PM मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाली नाबालिग को बड़ी राहत, शिकायतकर्ता ने वापस ली FIR



जंतर-मंतर प्रोटेस्ट के दौरान PM मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में नया मोड़ आया है. शिकायतकर्ता स्मृति सिंह ने नाबालिग की सार्वजनिक माफ़ी और पीएम की ओर से बच्चों को माफ़ किए जाने के बाद शिकायत वापस लेने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि उनका मकसद किसी बच्चे का भविष्य खराब करना नहीं, बल्कि आपत्तिजनक भाषा पर आपत्ति दर्ज कराना था.

सांसदों को पीएम मोदी की नसीहत... लेटरहेड के दुरुपयोग से बचें, फोन पर संयमित भाषा और विपक्ष से सीखने की दी सलाह



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को कुछ अहम सलाह दी हैं. उन्होंने कहा कि सांसद अपने लेटरहेड के गलत इस्तेमाल को लेकर सतर्क रहें और फोन पर बात करते समय लोगों से रूखा व्यवहार न करें. साथ ही उन्होंने सांसदों से कहा कि वे अपने साथी सांसदों से सीखें, चाहे वे विपक्ष के ही क्यों न हों. अच्छे नतीजे पाने के लिए वर्तमान में जीना जरूरी है.

बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना का दिल्ली से पहला Live संबोधन... बोलते-बोलते रो पड़ीं



बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना अपना पहला सार्वजनिक भाषण दिया. नई दिल्ली में फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ़ साउथ एशिया के कार्यक्रम में शेख हसीना ने कहा कि वह अपने देश से दूर हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने लोगों से अलग नहीं किया. इस दौरान वे कई बार रो भी पड़ीं. शेख हसीना ने जुलाई 2024 की घटनाओं को झूठा प्रोपेगैंडा बताया.

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पंचतत्व में विलीन 'गजनी' फेम प्रदीप रावत, बेटे ने दी मुखाग्नि, नम आंखों से दी अंतिम विदाई



एक्टर प्रदीप रावत का बुधवार को मुंबई में हिंदू रीति-रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया. उनके बेटे ने मुखाग्नि दी. अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को गोरेगांव पश्चिम स्थित ‘इम्पीरियल हाइट्स’ में रखा गया था. आमिर खान, आशुतोष गोवारिकर, अखिलेंद्र मिश्रा और यशपाल शर्मा समेत कई सितारे उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे.

दिल्ली में EV का सुपरचार्ज! 3 महीने में बिकी करीब 30 हजार इलेक्ट्रिक गाड़ियां



दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू होने के बाद EV की बिक्री ने नया रिकॉर्ड बना दिया है. जुलाई 2026 में दिल्ली में 10,307 इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ. इससे पहले जून में 10,137 और मई में 9,469 इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे. केवल तीन महीनों (मई, जून और जुलाई) में ही 29,913 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री दर्ज की गई है.



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