अपने कुत्तों का सूप बनाकर पियो... क्यों नॉर्थ कोरिया में जारी हुआ ये फरमान?

भीषण गर्मी से जूझ रहे नॉर्थ कोरिया में लोगों को एक ऐसी सलाह दी जा रही है, जिसे सुनकर दुनिया के कई लोग हैरान हैं. वहां लोगों से कहा जा रहा है कि वे कुत्ते के मांस से बनने वाला पारंपरिक सूप पिएं. दावा किया जा रहा है कि यह सूप शरीर को ताकत देता है. इससे हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं से बचाने में मदद मिलती है.

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डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, इन दिनों कोरियाई प्रायद्वीप भीषण गर्मी की चपेट में है. कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है. ऐसे में नॉर्थ कोरिया के सरकारी अखबार रोडोंग सिनमुन में देश के एक वरिष्ठ डॉक्टर का इंटरव्यू प्रकाशित किया गया, जिसमें लोगों को पारंपरिक डॉग सूप पीने की सलाह दी गई.

बताया जा रहा 'मीठे मांस का सूप'

रिपोर्ट के मुताबिक, इस डिश को कोरियाई भाषा में डांगोगी गुक कहा जाता है. इसका अर्थ होता है'स्वीट मीट सूप'. सरकारी अखबार में दावा किया गया कि यह सूप काफी पौष्टिक होता है. भीषण गर्मी के दौरान शरीर को एनर्जी देता है. साथ ही हीट स्ट्रोक से जुड़ी परेशानियों से लड़ने में मदद कर सकता है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यह दिल से जुड़ी बीमारियों के लिए फायदेमंद है. डायबिटीज और हाइपरथायरॉयडिज्म जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए भी फायदेमंद माना जाता है.

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पुरुषों की ताकत बढ़ाने का भी दावा

नॉर्थ कोरिया में लंबे समय से यह मान्यता भी रही है कि डॉग सूप पुरुषों की शारीरिक क्षमता बढ़ाता है. यह शरीर की इम्युनिटी को भी मजबूत करता है. हालांकि, इन दावों पर वैज्ञानिक समुदाय में एक जैसी राय नहीं है. इनके सपोर्ट में पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, राजधानी प्योंगयांग में एक ऐसा रेस्तरां भी है, जहां खास तौर पर डॉग मीट से बना सूप परोसा जाता है. यह भी दावा किया गया है कि नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन इस डिश को पसंद करते हैं. कई बार सरकारी भोज तथा डिनर पार्टियों में इसे परोसा जाता है.

कैसे बनाया जाता है यह सूप?

ऑनलाइन उपलब्ध पारंपरिक रेसिपी के मुताबिक, इस सूप में कुत्ते के मांस के साथ हरा प्याज, प्याज, पेरिला की पत्तियां, स्टॉक और लाल मिर्च जैसी सब्जियां और मसाले डाले जाते हैं. कुछ रेसिपी में डैंडेलियन और पुदीना भी मिलाया जाता है.

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पहले मांस को तैयार ग्रेवी और स्टॉक के साथ उबाला जाता है. इसके बाद इसमें बाकी सब्जियां और मसाले डालकर दोबारा पकाया जाता है और अंत में गर्मागर्म परोसा जाता है.

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100 साल की सबसे भीषण गर्मी

यह सलाह ऐसे समय आई है, जब पूरा कोरियाई प्रायद्वीप पिछले 100 साल की सबसे भीषण गर्मी झेल रहा है. दक्षिण कोरिया के यांगसान शहर में तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो पिछले एक सदी का सबसे अधिक तापमान बताया जा रहा है.

वहीं, नॉर्थ कोरिया में भी कई दिनों तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया. आमतौर पर अपेक्षाकृत ठंडा रहने वाला प्योंगयांग भी इस बार स्थानीय रिपोर्टों में लगभग उष्णकटिबंधीय (ट्रॉपिकल) मौसम जैसा बताया गया है.

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