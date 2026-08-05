How to Clean Eye Glasses: चश्मे पर आ जाते हैं स्क्रैच? साफ करने के लिए अपनाएं ये तरीके, नया खरीदने की नहीं होगी जरूरत

How to Clean Eye Glasses: चश्मा कई लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है लेकिन इस पर जमने वाली धूल, उंगलियों के निशान और पसीना अक्सर विजन को धुंधला कर देते हैं. अक्सर हम जल्दी में अपनी शर्ट के पल्लू या किसी भी कपड़े से चश्मा साफ कर लेते हैं जिससे कई बार लेंस पर बारीक खरोंचें पड़ जाती हैं. एक बार स्क्रैच आने के बाद न सिर्फ देखने में परेशानी होती है बल्कि आंख पर भी जोर पड़ता है. यहां हम आपको चश्मा साफ करने का एक ऐसा सही और सुरक्षित तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आपके लेंस पर एक भी खरोंच नहीं आएगी और वो एकदम नए जैसे चमक उठेंगे.

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चश्मा साफ करने की बेहतरीन ट्रिक्स

1. गुनगुने पानी और माइल्ड सोप (साबुन) का इस्तेमाल करें

एक कटोरी में गुनगुना पानी लें और उसमें एक बूंद माइल्ड लिक्विड सोप (या शैंपू) मिलाएं.

चश्मे को इस पानी में कुछ सेकंड के लिए डुबोएं और उंगलियों से हल्के हाथों से लेंस और फ्रेम को साफ करें.

इसके बाद इसे सादे पानी से धोकर साफ कर लें.

2. हमेशा माइक्रोफाइबर कपड़े का प्रयोग करें

चश्मा पोंछने के लिए हमेशा चश्मे के साथ मिलने वाले विशेष माइक्रोफाइबर कपड़े का ही उपयोग करें.

टिश्यू पेपर, नैपकिन, रुमाल या कपड़ों के रेशे खुरदरे होते हैं, जो लेंस पर सूक्ष्म खरोंच माइक्र स्क्रैचेस पैदा कर सकते हैं.

3. ब्लो-ड्राई या हवा में सुखाएं

धोने के बाद चश्मे को रगड़कर सुखाने के बजाय, इसे हवा में सूखने दें या माइक्रोफाइबर कपड़े से थपथपाकर डैप करके पानी हटाएं.

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कभी भी गर्म हवा (हेयर ड्रायर की गर्म सेटिंग) का इस्तेमाल न करें, इससे लेंस की एंटी-ग्लेयर कोटिंग खराब हो सकती है.

4. कपड़ों के पल्लू या शर्ट का इस्तेमाल बंद करें

सबसे आम गलती लोग यही करते हैं कि वे पहनी हुई शर्ट या टी-शर्ट के कोने से चश्मा साफ कर लेते हैं. कपड़ों पर मौजूद धूल के कण लेंस को रगड़कर स्थायी खरोंच दे देते हैं.

5. केमिकल और कांच साफ करने वाले स्प्रे से बचें

घरेलू ग्लास क्लीनर जैसे फिनोल या सर्फ वाले स्प्रे में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो चश्मे के लेंस पर चढ़ी खास कोटिंग जैसे UV protection or anti-reflective coating को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं. हमेशा ऑप्टिकल स्टोर से मिलने वाले लेंस क्लीनर का ही उपयोग करें.

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