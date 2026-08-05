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सोनाक्षी सिन्हा ने अनुष्का शर्मा को किया अनफॉलो, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

Reddit पर वायरल हुई एक थ्योरी ने इंस्टाग्राम पर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के साथ सोनाक्षी सिन्हा के कथित 'फॉलो-अनफॉलो' पैटर्न को लेकर चर्चा छेड़ दी है.

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अनुष्का को किया अनफॉलो (Photo: Screengrab)
अनुष्का को किया अनफॉलो (Photo: Screengrab)

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के इंस्टाग्राम एक्टिविटी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर एक नई चर्चा छिड़ गई है. यूजर्स ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के साथ सोनाक्षी के फॉलो-अनफॉलो करने के पैटर्न पर गौर करते हुए एक दिलचस्प थ्योरी शेयर की है. यह थ्योरी इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग इस पर तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं कि आखिर सोनाक्षी के इस कदम के पीछे की वजह क्या हो सकती है?

रेडिट और X (ट्विटर) पर चल रही चर्चाओं की मानें तो सोनाक्षी सिन्हा ने कथित तौर पर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को उस दौरान अनफॉलो कर दिया था, जब दोनों स्टार्स सनातन धर्म और अध्यात्म से जुड़ी पोस्ट्स ज्यादा शेयर करने लगे थे. इस बात को आधार बनाकर यूजर्स सोशल मीडिया पर सोनाक्षी के इस कदम की अलग-अलग वजहें तलाश रहे हैं.

डॉग वेलफेयर पोस्ट के बाद फिर किया फॉलो
थ्योरी में आगे यह दावा भी किया गया है कि बाद में सोनाक्षी ने अनुष्का शर्मा को फिर से फॉलो करना शुरू कर दिया. दरअसल, अनुष्का ने कुत्तों की भलाई (डॉग्स वेलफेयर) से जुड़ी एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की थी, जिसे सोनाक्षी ने भी री-शेयर किया था. माना जा रहा है कि जानवरों के प्रति इसी लगाव और साझा सोच के कारण सोनाक्षी ने दोबारा अनुष्का को फॉलो किया.

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साल 2021 में की थी विराट की तारीफ
इस पूरे मामले में एक पुरानी बात भी सामने आई है. साल 2021 में जब तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को ऑनलाइन ट्रोलिंग और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा था, तब विराट कोहली ने सार्वजनिक रूप से उनका बचाव किया था. उस वक्त सोनाक्षी सिन्हा ने विराट के इस स्टैंड की जमकर तारीफ की थी. रेडिट यूजर्स के मुताबिक, उस समय सोनाक्षी विराट और अनुष्का दोनों को ही इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रही थीं.

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सोनाक्षी ने फिर किया अनफॉलो
वहीं अब रेडिट पर ये दावा किया गया कि जैसे ही विराट और अनुष्का की वृंदावन में स्वामी प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो सामने आए, सोनाक्षी सिन्हा के इंस्टाग्राम अकाउंट में फिर बदलाव देखा गया. यूजर्स का मानना है कि अध्यात्म और धार्मिक यात्राओं से जुड़े कंटेंट के चलते ही सोनाक्षी ने अनुष्का अनफॉलो कर दिया. हालांकि अनुष्का अभी भी सोनाक्षी को फॉलो कर रही हैं.

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