scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश अब बने MLC, आठ महीने से नहीं थे किसी भी सदन के सदस्य

बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को राज्यपाल ने विधान परिषद के लिए मनोनीत कर दिया है. सरकार के प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने के बाद उनका मनोनयन हुआ. वह अब तक विधानसभा या विधान परिषद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे. देवेश कुमार के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर उन्हें MLC बनाया गया है.

Advertisement
X
सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था मामला.(photo: ITG)
सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था मामला.(photo: ITG)

बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को बिहार विधान परिषद के लिए मनोनीत कर दिया गया है. राज्यपाल ने सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उनके मनोनयन पर मुहर लगा दी. इसके साथ ही अब वह विधान परिषद के सदस्य बन जाएंगे.

दीपक प्रकाश को उस सीट पर मनोनीत किया गया है, जो बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी. सरकार ने इस रिक्त सीट के लिए उनका नाम प्रस्तावित किया था, जिस पर राज्यपाल की सहमति मिलने के बाद मनोनयन की प्रक्रिया पूरी हुई.

यह भी पढ़ें: बिहार: बिना विधायक बने दीपक प्रकाश को दोबारा मंत्री बनाने को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में 15 जुलाई को सुनवाई

सम्बंधित ख़बरें

Deepak Prakash
'बिना MLA के मंत्री कैसे...' दीपक प्रकाश की नियुक्ति पर SC सख्त
पुनर्नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 जुलाई को सुनवाई करेगा. File Photo ITG
बिना विधायक बने मंत्री बन गए दीपक प्रकाश, SC में 15 जुलाई को सुनवाई
क्या जा सकती है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की कुर्सी?
दीपक प्रकाश से जुड़े मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है.
बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश की नियुक्ति पर SC सख्त, राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस
अपनी ही पार्टी के निर्विरोध अध्यक्ष बने उपेंद्र कुशवाहा, बेटे के भविष्य पर सवाल बरकरार

दीपक प्रकाश फिलहाल बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं. वह राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं. लंबे समय से उनके किसी सदन का सदस्य न होने को लेकर राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तर पर चर्चा होती रही थी.

बिना किसी सदन के सदस्य बने थे मंत्री

दीपक प्रकाश नवंबर 2025 में पहली बार बिहार सरकार में मंत्री बने थे. इसके बाद 8 महीने से ज्यादा समय तक वह विधानसभा और विधान परिषद, दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहे. इसके बावजूद वह मंत्री पद की जिम्मेदारी निभाते रहे.

Advertisement

बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद गठित सम्राट कैबिनेट में भी दीपक प्रकाश को मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई. हालांकि, उस दौरान भी वह किसी सदन के निर्वाचित या मनोनीत सदस्य नहीं थे.

भारतीय संविधान के तहत कोई व्यक्ति मंत्री तो बन सकता है, लेकिन उसे निर्धारित अवधि के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना आवश्यक होता है. ऐसे में उनके विधान परिषद के लिए मनोनयन को इसी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था मामला

दीपक प्रकाश की मंत्री के तौर पर नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था. उनकी नियुक्ति को लेकर कानूनी सवाल उठाए गए थे, क्योंकि वह उस समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे.

अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद उनके विधान परिषद का सदस्य बनने का रास्ता साफ हो गया है. इससे मंत्री के रूप में उनकी संवैधानिक स्थिति भी मजबूत होगी और पहले से चल रही चर्चाओं पर भी विराम लगने की संभावना है.

दीपक प्रकाश के मनोनयन को बिहार की राजनीति में अहम घटनाक्रम माना जा रहा है. सरकार के प्रस्ताव पर राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद अब वह औपचारिक रूप से बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    शामली में पुलिस मुठभेड़, ₹1 लाख का इनामी आरोपी फुरकान मारा गया |
    How to Clean Eye Glasses: चश्मे पर आ जाते हैं स्क्रैच? साफ करने के लिए अपनाएं ये तरीके, नया खरीदने की नहीं होगी जरूरत |
    'विराट की भक्ति पर सवाल उठाने वाले कौन होते हैं?', कोहली-अनुष्का के वृंदावन जाने पर मोहम्मद शमी ने तोड़ी चुप्पी |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 5 अगस्त 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश विधान परिषद के लिए मनोनीत, राज्यपाल ने दी मंजूरी |
    पुलिस कप्तान ने दिया कंधा, मिली राजकीय विदाई... गोरखनाथ मंदिर में तैनात सब-इंस्पेक्टर डॉग की मौत |
    PM मोदी का वीडियो हटाने पर Meta ने मांगी माफी, अधिकारी बोले- गलती हुई |
    दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव पर बड़ा एक्शन, दवा खरीद में देरी पर शो-कॉज, ORS से X-Ray मशीन खरीद तक जांच |
    पत्नी की इच्छा का सम्मान, पति ने मंदिर में प्रेमी से कराई शादी |
    Lock Upp 2 Winner LIVE Updates: श्रेया-शिवांगी या राम... 1 करोड़ और ट्रॉफी पर किसका होगा कब्जा?
    Advertisement