दुन‍िया के सबसे बड़े फुटबॉल ख‍िलाड़‍ियों में से एक ल‍ियोनेल मेसी का एक बयान चर्चा मे हैं. जहां उन्होंने बुधवार को सोशल मीड‍िया पर अपने प‍िता जॉर्ज को याद किया और उनको श्रद्धांजल‍ि दी.

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मेसी ने यह तक कह द‍िया कि उनके लिए फुटबॉल वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को लीड करना बेहद मुश्क‍िल था. वहीं उन्होंने यह भी कहा कि वो आने वाले समय में फुटबॉल खेलेंगे या नहीं, यह कहना भी मुश्क‍िल है. ऐसे में इस द‍िग्गज के बयान से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मेसी संभवत: आने वाले समय में फुटबॉल से संन्यास ले सकते हैं.

मेसी ने अपने दिवंगत पिता जॉर्ज मेसी को याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक पोस्ट शेयर किया है. पिता की मौत के बाद अर्जेंटीना के इस दिग्गज फुटबॉलर ने पहली बार खुलकर अपने दर्द को बयां किया. जॉर्ज मेसी का शनिवार को 68 साल की उम्र में निधन हो गया था.

वह मेसी के करियर में बेहद अहम भूमिका निभाते थे. वह न सिर्फ उनके एजेंट थे, बल्कि उनके कारोबारी मामलों को भी संभालते थे. मेसी ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब पिता के बिना जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है.

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मेसी ने लिखा- मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा. मुझे नहीं पता कि आगे कैसे बढ़ना है. मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ फुटबॉल खेला है और अब मुझे संदेह है कि मैं इसे ज्यादा समय तक जारी रख पाऊंगा या नहीं. सी ने बताया कि उनके पिता उनसे इस आखिरी वर्ल्ड कप में खेलने के लिए कई बार कहते थे. लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले उनकी तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई.

मेसी के मुताबिक, यह पहली बार था जब उनके पिता वर्ल्ड कप में उनके साथ नहीं थे. हालांकि, उनकी मां उन्हें लगातार भरोसा दिलाती रहीं कि जॉर्ज की हालत बेहतर होगी और वह बाद में टीम के साथ जुड़ने के लिए ट्रैवल कर पाएंगे. मेसी ने कहा कि वह अपने पिता से लगातार कहते थे कि अर्जेंटीना वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचेगा और तब जॉर्ज उनके साथ वहां मौजूद रहेंगे.

रोनाल्डो का भी आया र‍िएक्शन

वहीं मेसी के इस पोस्ट पर तमाम लोगों को र‍िएक्शन आया, लेकिन सबसे खास कमेंट क्रिस्ट‍ियानो रोनाल्डो का रहा. उन्होंने मेसी के इंस्टा पोस्ट पर ल‍िखा- इस मुश्किल समय में आपको और आपके परिवार को बहुत सारा प्यार, लियो, आपको खूब हिम्मत म‍िले.





'मैं पापा के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहता था'

मेसी ने आगे बताया कि वह अपने पिता के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहते थे. अर्जेंटीना ने इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया, लेकिन खिताब जीतने में कामयाब नहीं हो सका. मेसी ने आगे कहा- मैं इसे जीतना चाहता था. पर फाइनल तक पहुंचते-पहुंचते उनका शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका था.

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उन्होंने लिख- मैं जीत नहीं सका, मेरी टांगों में कुछ भी नहीं बचा था. इस बार मैंने अपने शरीर की क्षमता से भी आगे जाकर खुद को धकेलने की कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका. मैं कभी भी पूरी तरह ठीक महसूस नहीं कर पाया."

वर्ल्ड कप में गोल करने के बाद भी छलका था दर्द

टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में अल्जीरिया के खिलाफ गोल करने के बाद मेसी भावुक नजर आए थे. उन्होंने उस मुकाबले में अपने तीन गोलों में से पहला गोल किया था. बाद में मेसी ने बताया था कि उनकी आंखों में आंसू खेल की वजह से नहीं थे, बल्कि इसके पीछे एक निजी कारण था.अब पिता की मौत के बाद उनकी उस भावुकता की वजह भी साफ हो गई है. जॉर्ज की तबीयत और उनके साथ वर्ल्ड कप में मौजूद न हो पाने का दर्द मेसी के साथ पूरे टूर्नामेंट में रहा.

मेसी के परिवार के साथ खड़ी हुई फुटबॉल दुनिया

जॉर्ज मेसी के निधन के बाद मेसी परिवार के लिए दुनियाभर से संवेदनाएं सामने आई हैं. पिता के निधन के बाद मेसी अर्जेंटीना लौट गए थे. इसी वजह से वह अपनी क्लब टीम इंटर मियामी के मॉन्टेरी के खिलाफ हालिया लीग्स कप मुकाबले में भी नहीं खेल पाए.

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