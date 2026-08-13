scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Lionel Messi ने द‍िए संन्यास के संकेत, प‍िता की मौत से टूटे, रोनाल्डो का भी आया र‍िएक्शन

फुटबॉल के स्टार ख‍िलाड़ी लियोनेल मेसी का एक बयान चर्चा में है. जहां उन्होंने अपने मरहूम प‍िता जॉर्ज को श्रद्धांजल‍ि दी. वहीं अपने फुटबॉल कर‍ियर को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है. वहीं मेसी के इस पोस्ट पर क्रिस्ट‍ियानो रोनाल्डो का भी र‍िएक्शन आया है.

Advertisement
X
अपने प‍िता को याद कर मेसी भावुक हो गए (Photo: ITG)
अपने प‍िता को याद कर मेसी भावुक हो गए (Photo: ITG)

दुन‍िया के सबसे बड़े फुटबॉल ख‍िलाड़‍ियों में से एक ल‍ियोनेल मेसी का एक बयान चर्चा मे हैं. जहां उन्होंने बुधवार को सोशल मीड‍िया पर अपने प‍िता जॉर्ज को याद किया और उनको श्रद्धांजल‍ि दी.

मेसी ने यह तक कह द‍िया कि उनके लिए फुटबॉल वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को लीड करना बेहद मुश्क‍िल था. वहीं उन्होंने यह भी कहा कि वो आने वाले समय में फुटबॉल खेलेंगे या नहीं, यह कहना भी मुश्क‍िल है. ऐसे में इस द‍िग्गज के बयान से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मेसी संभवत: आने वाले समय में फुटबॉल से संन्यास ले सकते हैं. 

मेसी ने अपने दिवंगत पिता जॉर्ज मेसी को याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक पोस्ट शेयर किया है. पिता की मौत के बाद अर्जेंटीना के इस दिग्गज फुटबॉलर ने पहली बार खुलकर अपने दर्द को बयां किया. जॉर्ज मेसी का शनिवार को 68 साल की उम्र में निधन हो गया था.

सम्बंधित ख़बरें

Lionel Messi (PHOTO: Instagram/leomessi)
पिता के निधन के बाद मेसी ने बताया वो सपना जो रह गया अधूरा
Lionel Messi Row
मेसी केरल आते-आते रह गए, अब जांच रिपोर्ट से मचा हड़कंप
lionel messi father
Lionel Messi के पिता Jorge Messi का 68 साल में हुआ निधन
lionel messi cristiano ronaldo
Messi और Ronaldo की सुरक्षा को लेकर हुआ बड़ा खुलासा!
Lionel Messi and his father
लियोनेल मेसी पर टूटा दुखों का पहाड़, पिता का लंबी बीमारी के बाद निधन

वह मेसी के करियर में बेहद अहम भूमिका निभाते थे. वह न सिर्फ उनके एजेंट थे, बल्कि उनके कारोबारी मामलों को भी संभालते थे. मेसी ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब पिता के बिना जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है.

Advertisement

मेसी ने लिखा- मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा. मुझे नहीं पता कि आगे कैसे बढ़ना है. मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ फुटबॉल खेला है और अब मुझे  संदेह है कि मैं इसे ज्यादा समय तक जारी रख पाऊंगा या नहीं. सी ने बताया कि उनके पिता उनसे इस आखिरी वर्ल्ड कप में खेलने के लिए कई बार कहते थे. लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले उनकी तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई.

मेसी के मुताबिक, यह पहली बार था जब उनके पिता वर्ल्ड कप में उनके साथ नहीं थे. हालांकि, उनकी मां उन्हें लगातार भरोसा दिलाती रहीं कि जॉर्ज की हालत बेहतर होगी और वह बाद में टीम के साथ जुड़ने के लिए ट्रैवल कर पाएंगे.  मेसी ने कहा कि वह अपने पिता से लगातार कहते थे कि अर्जेंटीना वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचेगा और तब जॉर्ज उनके साथ वहां मौजूद रहेंगे.

रोनाल्डो का भी आया र‍िएक्शन 

 वहीं मेसी के इस पोस्ट पर तमाम लोगों को र‍िएक्शन आया, लेकिन सबसे खास कमेंट क्रिस्ट‍ियानो रोनाल्डो का रहा. उन्होंने मेसी के इंस्टा पोस्ट पर ल‍िखा- इस मुश्किल समय में आपको और आपके परिवार को बहुत सारा प्यार, लियो, आपको खूब हिम्मत म‍िले. 

Ronaldo Reaction on Messi

'मैं पापा के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहता था'
मेसी ने आगे बताया कि वह अपने पिता के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहते थे. अर्जेंटीना ने इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया, लेकिन खिताब जीतने में कामयाब नहीं हो सका. मेसी ने आगे कहा- मैं इसे जीतना चाहता था. पर फाइनल  तक पहुंचते-पहुंचते उनका शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका था.

Advertisement

उन्होंने लिख- मैं जीत नहीं सका, मेरी टांगों में कुछ भी नहीं बचा था. इस बार मैंने अपने शरीर की क्षमता से भी आगे जाकर खुद को धकेलने की कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका. मैं कभी भी पूरी तरह ठीक महसूस नहीं कर पाया."

वर्ल्ड कप में गोल करने के बाद भी छलका था दर्द

टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में अल्जीरिया के खिलाफ गोल करने के बाद मेसी भावुक नजर आए थे. उन्होंने उस मुकाबले में अपने तीन गोलों में से पहला गोल किया था. बाद में मेसी ने बताया था कि उनकी आंखों में आंसू खेल की वजह से नहीं थे, बल्कि इसके पीछे एक निजी कारण था.अब पिता की मौत के बाद उनकी उस भावुकता की वजह भी साफ हो गई है. जॉर्ज की तबीयत और उनके साथ वर्ल्ड कप में मौजूद न हो पाने का दर्द मेसी के साथ पूरे टूर्नामेंट में रहा.

मेसी के परिवार के साथ खड़ी हुई फुटबॉल दुनिया
जॉर्ज मेसी के निधन के बाद मेसी परिवार के लिए दुनियाभर से संवेदनाएं सामने आई हैं. पिता के निधन के बाद मेसी अर्जेंटीना लौट गए थे. इसी वजह से वह अपनी क्लब टीम इंटर मियामी के मॉन्टेरी के खिलाफ हालिया लीग्स कप मुकाबले में भी नहीं खेल पाए.

Advertisement

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    T20 के जमाने में 29 साल से अडिग है 952 का एवरेस्ट, क्या टेस्ट क्रिकेट में टूटेगा 1000 का तिलिस्म? |
    नुपुर सेनन और स्टेबिन बेन के पड़ोसी हैं एमएस धोनी, घर की तस्वीरें वायरल |
    एक के बाद एक ट्रेन जाती है, फिर भी ये तार घिसता क्यों नहीं है? |
    सुबह-सुबह भूकंप के तेज झटकों से हिला लेह-लद्दाख, 5.5 रही तीव्रता |
    Google का बड़ा ऐलान, भारत में लॉन्च किए Pixel 11, Pixel Watch 5 और AirTag का राइवल, ये है कीमत |
    'मेरी पहली तीज', CM रेखा गुप्ता संग झूमीं कंगना रनौत, हाथों में सजाई मेहंदी |
    Surya Ketu 2026: सिंह राशि में सूर्य-केतु का महा-संयोग, 17 अगस्त से इन 4 राशियों को मिलेगा बंपर धन! |
    Tin Can Reuse Ideas: कचरा समझकर न फेंकें टिन के खाली डिब्बे! रुक जाएं, इस तरह करें इस्तेमाल बदल देंगे आपके घर का लुक |
    ट्रंप के बोलने से नहीं बदलेगी हकीकत, होर्मुज पर कंट्रोल के दावे को ईरान ने किया खारिज |
    जब बर्लिन की दीवार खड़ी कर दी गई, रातोरात बंट गया था एक शहर
    Advertisement