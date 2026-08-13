scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Surya Ketu 2026: सिंह राशि में सूर्य-केतु का महा-संयोग, 17 अगस्त से इन 4 राशियों को मिलेगा बंपर धन!

Surya Ketu 2026: 17 अगस्त को सिंह राशि में बनने वाला सूर्य और केतु का ग्रहण योग 4 राशियों के भाग्य में बड़ा वित्तीय उछाल लाने वाला है. इन राशियों को अचानक धन लाभ, आय के नए स्रोत, शेयर बाजार से मुनाफा और समाज में मान सम्मान बढ़ेगा.

Advertisement
X
सूर्य केतु युति (Photo: ITG)
सूर्य केतु युति (Photo: ITG)

Surya Ketu 2026: 17 अगस्त 2026 को ज्योतिषीय दृष्टिकोण से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ खगोलीय घटना घटने जा रही है. इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य देव अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही छाया ग्रह केतु विराजमान हैं. वर्षों बाद सिंह राशि में सूर्य और केतु के एक साथ आने से शक्तिशाली ग्रहण योग का निर्माण होने जा रहा है.

वैदिक ज्योतिष में हालांकि ग्रहण योग को संघर्ष और मानसिक उतार-चढ़ाव का कारक माना जाता है, लेकिन सूर्य के अपनी ही राशि में बलवान होने के कारण यह गोचर सभी के लिए नकारात्मक नहीं रहेगा. इस दुर्लभ संयोग के प्रभाव से कुछ विशेष राशियों के जीवन में मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा और अचानक धन लाभ के बड़े अवसर बनने जा रहे हैं.

मेष राशि

सम्बंधित ख़बरें

surya ketu conjunction 2026
सूर्य-केतु गोचर से इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत!
कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल
वृष राशि वाले बहस-जल्दबाजी से बचें, जानें अपनी राशि का हाल
सिंह राशि वालों के रिश्तों में उत्साह रहेगा, जानें अन्य राशियों का हाल
मीन राशि वाले उधार लेन-देन से बचें, जानें क्या कहती है आपकी राशि

पंचम भाव में यह युति बनने से बौद्धिक क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति में वृद्धि होगी. अचानक धन लाभ के अवसर मिलेंगे. शेयर बाजार या निवेश से फायदा हो सकता है. विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में शुभ परिणाम मिल सकते हैं.

मिथुन राशि

तीसरे भाव में यह गोचर आपके पराक्रम और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. आपके काम की सराहना होगी. छोटी दूरी की यात्राओं से वित्तीय लाभ और नए व्यावसायिक संपर्क बन सकते हैं.

Advertisement

तुला राशि

एकादश (लाभ) भाव में यह युति आय के नए स्रोत खोल सकती है. लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. सामाजिक दायरे में प्रतिष्ठा बढ़ेगी. और बड़े अधिकारियों का समर्थन मिलेगा.

धनु राशि

नवम (भाग्य) भाव में यह गोचर अध्यात्म और धर्म के प्रति रुचि बढ़ाएगा. भाग्य का साथ मिलने से कठिन कार्य भी आसानी से बन जाएंगे. विदेश से जुड़े कारोबार या उच्च शिक्षा के प्रयास में सफलता मिलने के योग हैं.

मकर राशि

अन्य राशियों की तुलना में मकर और कुंभ राशि के जातकों को मिलाजुला प्रभाव देखने को मिलेगा, परंतु सही योजना से वे भी इस अवधि में अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे.

शुभ प्रभाव बढ़ाने और ग्रहण योग के दुष्प्रभावों से बचाव के उपाय

- प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें.
- ऊं सूर्याय नमः और गायत्री मंत्र का नियमित जाप करें.
- रविवार के दिन गेहूं, गुड़ या तांबे की वस्तुओं का दान करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    17 अगस्त 2026 से सूर्य-केतु का दुर्लभ योग, जानिए अपनी राशि का हाल! |
    'फ्रेंड मोदी' से 50% टैरिफ तक: ट्रंप और भारत के रिश्तों में क्यों आई कड़वाहट? देखें कूटनीति |
    सरकार बांट रही ₹90000 गारंटी फ्री लोन... क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा, सिर्फ आधार लाएं और ले जाएं |
    'बिस्तर पर लेटकर घंटों खेलती थी गेम', एक्ट्रेस को करवाना पड़ी सर्जरी, 3 लाख का आया खर्चा |
    खुद को हाफिज सईद का गुलाम बताया, भारत को भी धमकी दी... पूर्व मंत्री ने खोल दी पाकिस्तान की पोल |
    Murthal Style Paratha: बिना तंदूर और बिना बेले बनाएं मुरथल जैसा आलू पराठा, जानें ढाबे वाला सीक्रेट |
    बांस-बल्ली के सहारे 90 फीट ऊपर पहुंचा लड़का, फिर ऐसे बचाई गई जान |
    Shani Ki Ulti Chal 2026: सावन में वक्री रहेंगे शनिदेव! इन 4 राशियों की होगी चांदी ही चांदी |
    'पाकिस्तान प्रेम कब खत्म होगा?', नसीरुद्दीन शाह पर बोलीं कंगना रनौत, उठाए सवाल |
    Exclusive: JPSC-JSSC धांधली विवाद पर बोले देवेंद्र महतो- अभी तो आधी मांगें भी पूरी नहीं हुई, जारी रहेगा संघर्ष
    Advertisement