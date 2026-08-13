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सुबह-सुबह भूकंप के तेज झटकों से हिला लेह-लद्दाख, 5.5 रही तीव्रता

नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार, लेह में गुरुवार सुबह 6:05 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.5 दर्ज की गई है.

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लेह में महसूस किए गए भूकंप के झटके (साकेंतिक तस्वीर)
लेह में महसूस किए गए भूकंप के झटके (साकेंतिक तस्वीर)

लद्दाख के लेह में गुरुवार सुबह-सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार, सुबह 6:05 बजे आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.5 दर्ज की गई है.

बता दें, धरती के अंदर 7 प्लेट्स ऐसी होती हैं जो लगातार घूम रही हैं. ये प्लेट्स जिन जगहों पर ज्यादा टकराती हैं, उसे फॉल्ट लाइन जोन कहते हैं.

बार-बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं. जब प्रेशर ज्यादा बनने लगता है कि तो प्लेट्स टूटने लगती हैं. इनके टूटने के कारण अंदर की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती है. इस डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है.

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भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है. 7.0 या उससे अधिक तीव्रता वाले भूकंप को आमतौर पर खतरनाक श्रेणी में रखा जाता है, वहीं, 2.0 या उससे कम तीव्रता वाले भूकंप माइक्रो भूकंप कहते हैं, जिन्हें अधिकांश लोग महसूस भी नहीं कर पाते.

दूसरी ओर, 4.5 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप इमारतों और घरों को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है.

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वहीं, इससे पहले महाराष्ट्र के पालघर में भी सोमवार रात करीब एक घंटे के अंदर भूकंप के दो झटके महसूस किए गए. दोनों झटकों की तीव्रता 3.4 रही थी.

पालघर में पहला झटका रात 10:04 बजे महसूस किया गया था. करीब 56 मिनट बाद 11 बजे फिर भूकंप आया. दोनों की तीव्रता 3.4 मापी गई. लगातार दो झटकों से लोगों में डर फैल गया था और कई लोग घरों से बाहर निकल आए. हालांकि, कुछ देर बाद स्थिति सामान्य हो गई.

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