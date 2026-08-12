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Meghalaya's Best Waterfalls: बारिश में दिखेगा मेघालय का असली जादू, परिवार संग घूम आएं ये 5 खूबसूरत झरने!

मानसून में बारिश का असली मजा लेना है तो मेघालय से सुंदर कोई जगह नहीं है. मेघालय की सुंदरता जुलाई और अगस्त में पीक पर होती है और इस मौसम में मेघालय के 5 खूबसूरत झरने देख आपका अलग सुकून का अहसास होगा. आइए आपको इन झरनों के बारे में बताते हैं.

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मेघालय में झरने देखने लायक हैं. (PHOTO:AI)
मेघालय में झरने देखने लायक हैं. (PHOTO:AI)

Meghalaya's Best Waterfalls: मानसून आते ही घूमने का मन करने लगता है और अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर ऐसी जगह जाने का दिल करता है जहां पर एक अलग ही सुकून मिले. सबसे ज्यादा बारिश मेघालय में होती है, जहां गांव पानी में तैरते नजर आते हैं, हालांकि यह जगह मॉनसून में ही सबसे ज्यादा सुंदर लगती है. अगर आप भी बारिश का असली मजा उठाना चाहते हैं तो आपको नॉर्थ ईस्ट के इस प्रदेश की ट्रिप जरूर प्लान करनी चाहिए. 

हरियाली, बादल, पहाड़ और झरनों का खूबसूरत नजारा एक साथ देखने के लिए मेघालय सबसे परफेक्ट डेस्टिनेशन है. बादलों का घर कहलाने वाला यह राज्य बारिश के मौसम में और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है, यहां मौजूद ऊंचे-ऊंचे झरने बारिश के दौरान पूरी रफ्तार से बहते हैं, जो देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर देते हैं. आइए जानते हैं मेघालय के कुछ ऐसे शानदार वॉटरफॉल्स के बारे में, जिन्हें मानसून में जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए.

नोहकलिकाई फॉल्स 

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नोहकलिकाई फॉल्स भारत के सबसे ऊंचे प्लंज वॉटरफॉल्स में से एक है. इसकी ऊंचाई करीब 340 मीटर है. चेरापूंजी में स्थित यह झरना मानसून के दौरान अपने पूरे शबाब पर होता है. ऊपर से गिरता पानी और नीचे बना नीले रंग का प्राकृतिक तालाब इसकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देता है. यहां का व्यू पॉइंट फोटोग्राफी के लिए भी बेहद मशहूर है.

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PHOTO: Adobe Stock Images

एलीफेंट फॉल्स

शिलॉन्ग के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में शामिल एलीफेंट फॉल्स तीन अलग-अलग स्तरों में बहता है. यहां तक पहुंचना आसान है और परिवार के साथ घूमने के लिए यह एक शानदार जगह मानी जाती है. मानसून में इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है.

सेवन सिस्टर्स फॉल्स 

चेरापूंजी का सेवन सिस्टर्स फॉल्स सात अलग-अलग धाराओं में बहता है, इसलिए इसे यह नाम दिया गया है. बारिश के मौसम में इसका नजारा बेहद शानदार होता है. आसपास फैली हरियाली और बादलों के बीच बहता यह झरना प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है.

PHOTO: Adobe Stock Images

डैनथलेन फॉल्स

अगर आपको भीड़भाड़ से दूर शांत जगह पसंद है, तो डैनथलेन फॉल्स जरूर जाएं. यह झरना चट्टानों के बीच से बहता हुआ बेहद आकर्षक दिखाई देता है. स्थानीय लोककथाओं के अनुसार इस जगह का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी है, जो इसे और खास बनाता है.

PHOTO: Adobe Stock Images

क्रांग सूरी फॉल्स 

जैंतिया हिल्स में स्थित क्रांग सूरी फॉल्स अपने साफ़ फिरोजी रंग के पानी के लिए प्रसिद्ध है. मानसून के बाद यहां का पानी बेहद आकर्षक दिखाई देता है. यहां आप प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के साथ-साथ फोटोग्राफी भी कर सकते हैं.

यात्रा के दौरान रखें इन बातों का ध्यान

  • मानसून में बारिश कभी भी शुरू हो सकती है, इसलिए रेनकोट या छाता जरूर साथ रखें.
  • फिसलन वाले रास्तों पर अच्छे ग्रिप वाले जूते पहनें.
  • झरनों के बहुत करीब जाने से बचें और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें.
  • मौसम का पूर्वानुमान देखकर ही यात्रा की योजना बनाएं.
  • प्रकृति को साफ रखें और प्लास्टिक कचरा इधर-उधर न फैलाएं.
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