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कंटेंट ही 'माई-बाप', मर्यादा भूले क्रिएटर्स-यूट्यूबर्स! व्यूज के लिए गृहस्थी की लगाई लंका?

सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर्स अपनी निजी जिंदगी, रिश्ते और पारिवारिक विवादों को व्यूज बढ़ाने के लिए सार्वजनिक कर रहे हैं. ऐसे हालात कंटेंट क्रिएशन में मर्यादा और व्यक्तिगत सीमाओं पर सवाल उठाती है.

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Youtubers exposing personal life (Photo: Instagram @souravjoshivlogs/armaan__malik9/chandrika.dixit/nurag_dobhal)
Youtubers exposing personal life (Photo: Instagram @souravjoshivlogs/armaan__malik9/chandrika.dixit/nurag_dobhal)

कंटेंट बनाने या फेमस होने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं? इस सवाल के हजारों जवाब होंगे. लेकिन सबसे ज्यादा जो मैटर करता है, वो है मर्यादा. कहीं हम कुछ ऐसा कंटेंट तो नहीं बना रहे जिससे किसी की या खुद हमारे मान, सम्मान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही हो? कहीं हम अपने चाहने वालों को गलत मैसेज तो नहीं दे रहे? इन सभी बातों को कंटेंट क्रिएशन में तरजीह दी जानी चाहिए.

लेकिन इन आदर्श बातों का 2026 में भला कहां कोई अर्थ है? सोशल मीडिया के दौर में हर कोई व्यूज और क्लिकबेट के लिए अपने पर्सनल स्पेस की शांति को स्वाहा कर रहा है. उन्हें बस व्यूज से मतलब है. कई सारे यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिन्होंने व्यूज के चक्कर में अपना सब दांव पर लगा दिया. लोग क्या सोचेंगे, क्या नहीं... इस विचार को जैसे उन्होंने दिमाग से डिलीट कर दिया है.

व्यूज के लिए कसौटी पर रखी प्राइवेसी

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क्रिएटर्स अपनी निजी जिंदगी, रिश्तों और पारिवारिक विवादों को कैमरे पर लाने से नहीं हिचकिचाते. वो अपने पर्सनल ड्रामों को लेकर ट्रेंड में रहते हैं. आलम ये है कि शादी, प्यार, ब्रेकअप, तलाक, बच्चे भी कंटेंट का हिस्सा बन चुके हैं. सोशल मीडिया का एल्गोरिदम भी कंटेंट को सनसनी बनाकर फैलाने में मदद करता है. क्योंकि हर पल क्रिएटर्स पर कुछ हटके दिखाने का दबाव है, इसलिए वो मर्यादा तोड़ बैठते हैं.

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इस रिपोर्ट में उन क्रिएटर्स की बात करते हैं. जिन्होंने व्यूज के चक्कर में अपनी ही गृहस्थी को एक्सपोज किया है. 

अरमान मलिक

यूट्यूबर अरमान मलिक को कौन नहीं जानता. अपनी दो पत्नियों (कृतिका और पायल) संग वो व्लॉग बनाकर लाइमलाइट में आए. उनके निजी रिश्ते, प्रेग्नेंसी, बच्चों की चर्चा रहती है. व्यूज पाने के लिए वो अक्सर तीसरी शादी, तलाक और छठे बच्चे पर वीडियो बनाते हैं. अरमान दो पत्नियों संग अपनी जिंदगी को व्लॉगिंग में फ्लॉन्ट करते हैं. पत्नियों संग जिम में वर्कआउट करते हुए सेंसेशनल वीडियोज बनाते हैं. पूरी फैमिली व्लॉगिंग करती है. पांचों बच्चे इतनी छोटी उम्र में कंटेंट क्रिएशन का हिस्सा बन चुके हैं. दो पत्नियां फ्लॉन्ट करने को लेकर अरमान ट्रोल भी होते हैं, मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. आखिरकार वो ट्रोलिंग से भी व्यूज ही कमा रहे हैं.

अनुराग डोभाल

यूट्यूबर अनुराग डोभाल की फैमिली लाइफ पब्लिक के बीच तमाशा बनी हुई है. उन्होंने पेरेंट्स और भाई से लड़ाई के बाद कैमरे पर सुसाइड करने की कोशिश की थी. पत्नी को सोशल मीडिया पर एक्सपोज किया. उन पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया. पति-पत्नी के बीच सोशल मीडिया पर जैसे रिश्तों की नुमाइश की जा रही है. अनुराग की तरफ से फैमिली को एक्सपोज करने का गेम खत्म ही नहीं हो रहा है. आए दिन वो खुद को विक्टिम दिखाते हुए आपबीती सुनाने लगते हैं. अब तो जनता भी उनका दर्द सुनकर थक चुकी है. 

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वड़ा पाव गर्ल

दिल्ली की सड़कों पर वड़ा पाव का ठेला लगाकर फेमकर हुई चंद्रिका दीक्षित ने पति की जगहंसाई की. पहले पति पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया. तलाक का कई दिनों तक ड्रामा चला. अपने मुस्लिम दोस्त संग रोमांटिक रील बनाने लगीं. फिर कुछ महीनों बाद चंद्रिका की पति से सुलह हो गई. आज वो साथ हैं. उनके दोस्त ने दावा किया कि पति-पत्नी ने मिलकर पब्लिक में अलग होने का नाटक बस व्यूज के लिए किया था.

सौरव जोशी

सौरव जोशी यूट्यूब पर अपनी लैविश लाइफ का ढिंढोरा पीटते हैं. एक के बाद एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं. यहां तक फिर भी ठीक है. लेकिन हाल ही में उनकी पत्नी ने पति को कैमरे पर नहाता हुआ दिखाया. कपल जमकर ट्रोल हुआ. लोगों का कहना है कपल ने सारी मर्यादा तोड़ दी है. सौरव के क्रिंज कंटेंट की खूब आलोचना होती है. व्यूज के लिए सौरव की डेस्पेरेशन का खुलासा कई दफा उनकी पत्नी ने किया है. सौरव अपनी शादी में भी व्लॉगिंग में बिजी थे.

उन्होंने अवंतिका संग अपनी शादी को भी अतरंगी क्लिप्स के जरिए ट्रोल कराया. कभी अचानक पत्नी को व्लॉग में दिखाना बंद कर देते हैं. जिससे पब्लिक में तलाक की अटकलें चलने लगती हैं. कभी फेक लड़की को बुलाकर भाई की शादी फिक्स होने का प्रैंक करते हैं. कमाल है, क्लिकबेट के लिए ऐसी ड्रामेबाजी बस सौरव ही कर सकते हैं.

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