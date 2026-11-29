भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च टेस्ट के तीसरे दिन (29 नवंबर) रवींद्र जडेजा का एक दिलचस्प अंदाज देखने को मिला. प्लेइंग इलेवन से बाहर चल रहे भारतीय ऑलराउंडर गले में स्टेथोस्कोप डालकर अपनी धड़कन जांचते नजर आए. मैदान के किनारे हुई उनकी इस हरकत ने मुकाबले के दौरान दर्शकों का ध्यान खींच लिया.

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रवींद्र जडेजा भारतीय सपोर्ट स्टाफ के सदस्यों के साथ बैठे थे. इसी दौरान उन्होंने स्टेथोस्कोप उठाया और उससे अपनी धड़कन सुनने लगे. उनका यह अंदाज देखकर कुछ देर के लिए ऐसा लगा मानो क्रिकेटर ने डॉक्टर की भूमिका संभाल ली हो. वह काफी सहज और मस्ती भरे मूड में दिखाई दिए.

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रवींद्र जडेजा मैदान के बाहर मस्ती करते नजर आए, लेकिन दूसरी ओर भारतीय टीम के लिए मुकाबले में हालात चुनौतीपूर्ण थे. न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 356 रन बनाए थे. जवाब में भारतीय बल्लेबाज कीवी तेज गेंदबाजों के सामने नियमित अंतराल पर विकेट गंवा रहे थे.

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ऐसे में ध्रुव जुरेल और निचले क्रम के भारतीय बल्लेबाजों पर टीम को संभालने की जिम्मेदारी थी. जुरेल ने शानदार 88 रन बनाए, जिसके चलते भारतीय टीम अपनी पहली पारी में 246 रन बनाने में सफल रही. पहली पारी के आधार पर न्यूजीलैंड को 110 रनों की लीड मिली.

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रवींद्र जडेजा के अलावा मोहम्मद सिराज को भी क्राइस्टचर्च टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग-11 से बाहर रखा गया, जिसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. सिराज मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) चक्र में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज है. वहीं जडेजा गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन करते आए हैं.

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