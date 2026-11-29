किसी ने रंग-बिरंगी फ्रॉक पहनी. किसी ने डिजाइनर कपड़ों में रैंप पर कदम रखा. कोई म्यूजिक बजने के बीच अपनी अदाएं दिखाता नजर आया, तो कोई अपनी चाल और नखरों से लोगों का दिल जीत रहा था. यहां न कोई फिल्मी सितारा था और न ही कोई मॉडल. ये थे डॉग्स और बिल्लियां. मौका था राजस्थान के अलवर में आयोजित डॉग और कैट शो का.

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मत्स्य उत्सव के तहत अलवर के कंपनी बाग में यह खास आयोजन हुआ. यहां पहुंचे पालतू जानवरों ने ऐसा जलवा दिखाया कि देखने वाले बस उन्हें निहारते रह गए. किसी डॉग को डिजाइनर ड्रेस पहनाकर लाया गया था, तो किसी बिल्ली का अंदाज किसी फैशन मॉडल से कम नहीं था. शो में 150 से ज्यादा देसी और विदेशी नस्ल के डॉग्स और बिल्लियां शामिल हुईं. बच्चों से लेकर बड़ों तक, हर कोई इन बेजुबान मॉडल्स को देखने के लिए उत्साहित नजर आया.

इस शो में सिर्फ जानवरों की खूबसूरती नहीं, बल्कि उनका अंदाज भी देखने को मिला. कहीं डॉग्स ने संगीत की धुन पर अपनी अदाएं दिखाईं, तो कहीं बिल्लियों ने रैंप पर कैटवॉक कर लोगों का ध्यान खींचा. कई पालतू जानवर आकर्षक कपड़ों में सजे हुए थे. उनके साथ आए मालिक भी उन्हें बड़े प्यार से संभालते और दर्शकों को उनके बारे में बताते दिखे.

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75 तोला सोना पहनने वाले गोल्डमैन देवेंद्र भी पहुंचे

इस आयोजन का एक आकर्षण दिल्ली से आए देवेंद्र रहे. उन्हें गोल्डमैन देवेंद्र के नाम से जाना जाता है. देवेंद्र अपने गले में करीब 75 तोला सोना पहनने के लिए चर्चा में रहते हैं. इस बार वह अकेले नहीं आए थे. उनके साथ थाईलैंड नस्ल के तीन विदेशी डॉग भी थे.

देवेंद्र के सोने के गहनों के साथ उनके विदेशी डॉग्स को देखने के लिए भी लोगों की भीड़ जुटी. लोग उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने और उनके डॉग्स को करीब से देखने के लिए उत्सुक दिखे. शो में मौजूद लोगों के लिए यह नजारा बाकी आकर्षणों से कुछ अलग था.

100 डॉग्स और 30 से ज्यादा बिल्लियों ने लिया हिस्सा

आयोजकों के मुताबिक, शो में करीब 100 डॉग्स और 30 से ज्यादा देसी-विदेशी नस्ल की बिल्लियां शामिल हुईं. इनके लिए अलग-अलग तरह की प्रतियोगिताएं रखी गई थीं. फैशन शो में डॉग्स और कैट्स को डिजाइनर कपड़े पहनाकर रैंप पर उतारा गया.

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कुछ पालतू जानवरों ने अपने पहनावे से लोगों को अट्रैक्ट किया, तो कुछ ने अपनी चाल और हरकतों से दर्शकों का मनोरंजन किया. संगीत की धुन पर थिरकते डॉग्स को देखकर बच्चे खासे खुश नजर आए. वहीं, रैंप पर चलती बिल्लियों के नखरे भी लोगों के लिए स्पेशल अट्रैक्शन रहे. प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले डॉग्स और बिल्लियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया. इस दौरान कंपनी बाग में बड़ी संख्या में पशु प्रेमी और दर्शक मौजूद रहे.

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घरों में सिर्फ डॉग नहीं, बिल्लियां भी बन रही हैं परिवार का हिस्सा

शो में पहुंचे पशु प्रेमियों के बीच पेट एनिमल की देखभाल और उनके रखरखाव को लेकर भी चर्चा हुई. लोगों ने बताया कि भारत में अब विदेशी नस्ल के डॉग्स के साथ बिल्लियां पालने का चलन भी बढ़ रहा है. कई लोग इन्हें सिर्फ घर की रखवाली या शौक के लिए नहीं रखते, बल्कि परिवार के सदस्य की तरह उनके साथ रहते हैं.

हालांकि, पालतू जानवर रखना जितना आसान दिखाई देता है, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी होती है. उनकी नस्ल, उम्र और जरूरत के हिसाब से खानपान का ध्यान रखना पड़ता है. साफ-सफाई, समय पर इलाज और नियमित देखभाल भी जरूरी है. खासकर विदेशी नस्ल के डॉग्स और बिल्लियों के मामले में उन पर अतिरिक्त ध्यान देना पड़ता है.

ऐसे आयोजन पशु प्रेमियों को एक-दूसरे से मिलने और अपने अनुभव शेयर करने का मौका भी देते हैं. साथ ही लोगों को यह समझने का मौका मिलता है कि पालतू जानवरों को घर लाने के साथ उनकी पूरी जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है.

अलवर में बनेगा डॉग शेल्टर? कलेक्टर ने दिया भरोसा

डॉग और कैट शो में एक और अहम मुद्दा उठा. यह मुद्दा उन बेजुबान जानवरों का है, जिनका कोई मालिक नहीं है और जो सड़कों पर रहने को मजबूर हैं. कार्यक्रम में मौजूद जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने अलवर में डॉग शेल्टर बनाने की दिशा में पहल करने का भरोसा दिया.

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कलेक्टर ने कहा कि बेजुबान जानवरों की सुरक्षा और देखभाल जरूरी है. इसके लिए नगर निगम आयुक्त के साथ एक स्पेशल टीम बनाई जाएगी. यह टीम डॉग शेल्टर बनाने के लिए जरूरी व्यवस्थाओं पर काम करेगी.

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आर्तिका शुक्ला ने अपने अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि उनके पालतू डॉग ने उन्हें संवेदनशीलता और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना सिखाया है. उन्होंने कहा कि जानवर भी हमारी संवेदनशीलता और देखभाल के हकदार हैं. उन्हें सुरक्षित आश्रय मिलना चाहिए.

कलेक्टर की इस घोषणा से पशु प्रेमियों को उम्मीद जगी है कि अलवर में बेसहारा डॉग्स के लिए भी बेहतर व्यवस्था हो सकेगी. हालांकि, शेल्टर बनाने को लेकर अभी टीम गठित करने और संभावनाओं पर काम करने की बात कही गई है.

फैशन शो के साथ पशु प्रेम का संदेश

अलवर के कंपनी बाग में हुए इस आयोजन ने पालतू जानवरों की देखभाल और बेजुबानों के संरक्षण पर भी ध्यान खींचा. एक तरफ डिजाइनर कपड़ों में रैंप पर चलते डॉग्स और नखरे दिखाती बिल्लियां थीं. दूसरी तरफ उन जानवरों की चिंता भी थी, जिन्हें सड़कों पर सुरक्षित ठिकाना नहीं मिल पाता.

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मत्स्य उत्सव के इस डॉग और कैट शो में लोगों ने खूब मनोरंजन किया. साथ ही एक सवाल भी सामने आया. जब हम अपने पालतू जानवरों को परिवार का हिस्सा मानते हैं, तो क्या उन बेजुबानों के लिए भी कुछ जिम्मेदारी नहीं बनती, जिनका कोई अपना नहीं है? जानवरों से प्यार सिर्फ उन्हें अच्छे कपड़े पहनाने या उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने तक नहीं है. असली प्यार उनकी जरूरत समझने, उनकी देखभाल करने और उनके लिए सुरक्षित माहौल बनाने में है.

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