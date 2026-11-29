December 2026 Vrat Tyohar: दिसंबर 2026 धार्मिक लिहाज से काफी खास रहने वाला है. इस महीने कई बड़े व्रत और त्योहार मनाए जाएंगे. इनमें उत्पन्ना एकादशी, विवाह पंचमी, मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती और मार्गशीर्ष पूर्णिमा जैसे प्रमुख पर्व शामिल हैं. इसके अलावा दिसंबर में खरमास भी शुरू होगा, जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है. वहीं, साल के आखिरी महीने में क्रिसमस का त्योहार भी मनाया जाएगा. अगर आप भी दिसंबर के व्रत और त्योहारों की तारीख जानना चाहते हैं, तो यहां पूरी लिस्ट देख सकते हैं.

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दिसंबर 2026 के व्रत और त्योहारों की पूरी लिस्ट

काल भैरव अष्टमी- 1 दिसंबर 2026

उत्पन्ना एकादशी- 4 दिसंबर 2026

रवि प्रदोष व्रत- 6 दिसंबर 2026

मासिक शिवरात्रि- 7 दिसंबर 2026

मार्गशीर्ष अमावस्या- 8 दिसंबर 2026

विवाह पंचमी- 14 दिसंबर 2026

धनु संक्रांति- 16 दिसंबर 2026

मोक्षदा एकादशी व्रत- 20 दिसंबर 2026

गीता जयंती- 20 दिसंबर 2026

सोम प्रदोष व्रत- 21 दिसंबर 2026

मार्गशीर्ष पूर्णिमा- 23 दिसंबर 2026

श्री दत्तात्रेय जयंती- 23 दिसंबर 2026

अन्नपूर्णा जयंती- 23 दिसंबर 2026

क्रिसमस डे- 25 दिसंबर 2026

संकष्टी चतुर्थी- 26 दिसंबर 2026

कालाष्टमी व्रत- 30 दिसंबर 2026

रुक्मिणी अष्टमी- 31 दिसंबर 2026

दिसंबर में इस दिन से शुरू होगा खरमास

दिसंबर में सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ खरमास की शुरुआत होगी. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 16 दिसंबर को सुबह 10 बजकर 29 मिनट पर सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे. इसी के साथ खरमास लग जाएगा. हिंदू धर्म में इस अवधि को मांगलिक कार्यों के लिए शुभ नहीं माना जाता है. इसलिए खरमास के दौरान शादी-विवाह, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे शुभ काम नहीं किए जाते हैं. यह अवधि करीब एक महीने तक रहती है और मकर संक्रांति पर सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ समाप्त होती है. ऐसे में दिसंबर के शुरुआती 15 दिन ही मांगलिक कार्यों के लिए उपलब्ध रहेंगे.

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दिसंबर में कब है उत्पन्ना एकादशी?

दिसंबर के प्रमुख व्रतों में उत्पन्ना एकादशी का खास महत्व है. यह व्रत मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है. इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने की परंपरा है. धार्मिक मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने और विधि-विधान से पूजा करने पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है. बता दें कि साल 2026 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत 4 दिसंबर, शुक्रवार को रखा जाएगा.

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