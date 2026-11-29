टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे कांबली की मदद के लिए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आगे आए हैं. उन्होंने कांबली और उनके परिवार को भरोसा दिलाया है कि उनके इलाज का पूरा खर्च उठाया जाएगा. इसके अलावा शिंदे ने उनके दोनों बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेने का भी आश्वासन दिया है.

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विनोद कांबली शनिवार (28 नवंबर) को अपने परिवार के साथ मुंबई स्थित एकनाथ शिंदे के आधिकारिक आवास नंदनवन पहुंचे थे. इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए शिंदे ने बताया कि पूर्व क्रिकेटर के दिमाग में खून का थक्का जम गया है. इससे उन्हें बार-बार स्ट्रोक आने का खतरा है. इसके अलावा वह याददाश्त कमजोर होने सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिनके लिए लंबे समय तक इलाज की जरूरत है.

📍 #मुंबई | माजी भारतीय क्रिकेटपटू विनोद कांबळी आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी आज नंदनवन या शासकीय निवासस्थानी येऊन माझी सदिच्छा भेट घेतली. विनोद कांबळी यांच्या मेंदूमध्ये रक्ताची गाठ झाल्याने त्यांना वारंवार ब्रेन स्ट्रोक येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या त्रासामुळे स्मरणशक्ती कमी होणे आणि इतर आरोग्यविषयक समस्यांचा त्यांना सामना करावा लागत आहे. या आजाराचा सामना करण्यासाठी प्रदीर्घ उपचारांची गरज असल्याचे त्याने यावेळी सांगितले. ठाण्यातील ज्युपिटर रुग्णालयात त्याच्यावर लागतील ते सर्व उपचार करून त्याला पूर्णपणे बरे करण्यात येईल तसेच त्याच्या दोन्ही मुलांची शैक्षणिक जबाबदारी देखील #शिवसेना पक्षाच्या वतीने घेऊन त्यांच्या शिक्षणात खंड पडू देणार नाही असे त्याला आणि त्याच्या कुटुंबियांना याप्रसंगी आश्वस्त केले. यावेळी विनोद कांबळी यांच्या पत्नी अँड्रिया हेविट, त्यांची मुले जीजस कांबळी आणि जोहाना कांबळी तसेच एमसीएचे जगविख्यात पीच क्युरेटर नदीम मेमन उपस्थित होते. #VinodKambli #Cricket #Shivsena #Mumbai #EknathShinde #Maharashtra @Shivsenaofc — Eknath Shinde - एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) November 28, 2026

एकनाथ शिंदे ने आश्वासन दिया कि विनोद कांबली का इलाज ठाणे के जुपिटर अस्पताल में कराया जाएगा. उन्होंने परिवार को यह भी भरोसा दिलाया कि उनके स्वस्थ होने तक जरूरी सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा.

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इलाज के अलावा शिंदे ने कांबली के परिवार की आर्थिक चिंता को कम करने की भी पहल की है. उन्होंने उनके दोनों बच्चों जीसस कांबली और जोहाना कांबली की शिक्षा का खर्च उठाने की जिम्मेदारी लेने का वादा किया है, ताकि पिता की बीमारी के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो.

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इस मुलाकात के दौरान विनोद कांबली की पत्नी एंड्रिया हेविट, दोनों बच्चे और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के पिच क्यूरेटर नदीम मेमन भी मौजूद थे.

विनोद कांबली ने भारतीय टीम के लिए 17 टेस्ट और 104 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले. टेस्ट मैचों में उन्होंने 54.20 की औसत से 1084 रन बनाए, जिसमें 4 शतक और 3 अर्धशतक शामिल रहे. वहीं वनडे इंटरनेशनल में उनके नाम पर 32.59 के एवरेज से 2477 रन दर्ज हैं. कांबली ने वनडे इंटरनेशनल में 2 शतक और 14 अर्धशतक लगाए.

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