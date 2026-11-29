प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 'मन की बात' के 140वें एपिसोड में कहा कि नशीले पदार्थों का सेवन हमारे युवाओं के सपनों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है. मुझे यह देखकर संतोष है कि देश में नशे के खिलाफ लड़ाई में समाज लगातार सक्रिय है. 'नशा मुक्त युवा अभियान' भी जोरों पर चल रहा है.

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iGOT कर्मयोगी पोर्टल के बारे में जानकारी देते हुए PM मोदी ने बताया कि इस पोर्टल पर सरकारी कर्मचारियों के लिए 17 भाषाओं में 7 हजार से अधिक कोर्स उपलब्ध हैं. लाखों कर्मचारियों ने कई कोर्स पूरे किए हैं. कोई AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) सीख रहा है, तो कोई भारतीय सांकेतिक भाषा सीख रहा है.

PM ने बताई 'संचार साथी' की खासियत

प्रधानमंत्री ने 'मन की बात' में कहा, 'जब आपका फोन खो जाए, तो उसके वापस मिलने की उम्मीद धीरे-धीरे खत्म होने लगती है. लेकिन अब ऐसा नहीं है. आप अपना खोया हुआ मोबाइल फोन वापस पा सकते हैं.'

उन्होंने कहा, 'इसमें भारत सरकार का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म आपकी बड़ी मदद कर सकता है. इसका नाम 'संचार साथी' है. अब तक 'संचार साथी' पोर्टल पर 30 करोड़ से ज्यादा बार विजिट किया जा चुका है. करीब 3 करोड़ बार ये ऐप डाउनलोड किया गया है.'

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PM मोदी ने बताया, 'हमारे बैंकों, पेमेंट ऐप्स, टेलीकॉम कंपनियों और पुलिस के अलावा, 1,600 से अधिक संस्थाएं 'संचार साथी' पोर्टल से जुड़ी हुई हैं. इससे साइबर धोखाधड़ी की कोशिशों को समय रहते रोकने में मदद मिली है.

उन्होंने कहा कि इस सिस्टम की मदद से अब तक 5,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के संभावित नुकसान को रोका जा सका है. यह ऐप 23 भाषाओं में उपलब्ध है और इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है.

तमिलनाडु का गुड़ पहली बार यूरोप पहुंचा: PM मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सदियों से गुड़ हमारे घरों का स्वाद और सेहत का खजाना रहा है. अब यह दुनिया तक पहुंच रहा है. तमिलनाडु के इरोड का ऑर्गेनिक ताड़ का गुड़ पहली बार यूरोप पहुंचा है. इसमें गुड़ का पारंपरिक स्वाद तो है ही, साथ ही यह उच्च गुणवत्ता वाला भी है.

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