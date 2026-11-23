न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट मैच ड्रॉ होने से भारतीय टीम की वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) 2025-27 के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है. अगर भारत यह मुकाबला जीतता तो उसके पास आगे की गलतियों को सुधारने की गुंजाइश रहती, लेकिन ड्रॉ ने समीकरण काफी मुश्किल कर दिया है. अब शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया को फाइनल की दौड़ में अपनी दावेदारी मजबूत रखने के लिए बाकी मैचों में दमखम दिखाना होगा.

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भारतीय टीम ने अब तक 12 टेस्ट खेले हैं, जिनमें पांच जीत, चार हार और तीन ड्रॉ शामिल हैं. टीम 50 प्रतिशत अंकों के साथ चौथे स्थान पर है. साउथ अफ्रीका 75 प्रतिशत अंकों के साथ टॉप पर है. जबकि ऑस्ट्रेलिया 69.23 और न्यूजीलैंड 66.67 प्रतिशत पॉइंट्स के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं. डब्ल्यूटीसी के मौजूदा चक्र का फाइनल 9 से 13 जून के दौरान लंदन के द ओवल में खेला जाना है.

फाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया?

भारतीय टीम के पास अब छह टेस्ट बाकी हैं. इनमें न्यूजीलैंड के खिलाफ 27 नवंबर से क्राइस्टचर्च में होने वाला दूसरा टेस्ट और जनवरी के अंत से मार्च की शुरुआत तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की घरेलू सीरीज शामिल है. इन छह मैचों में जीत हासिल करने पर भारत फाइनल में पहुंच सकता है.

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वेलिंगटन टेस्ट से पहले भारत का अधिकतम संभावित पॉइंट्स प्रतिशत (PCT) 70.37 हो सकता था, लेकिन अब यह घटकर 66.67 रह गया है. इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए भारत को अपने बाकी छह मुकाबले जीतने होंगे.

WTC 2025-27 में ताजा अंकतालिका. (Photo: ICC)

अगर भारतीय टीम पांच मैच जीतती है और एक मुकाबला ड्रॉ रहता है तो उसका अंक प्रतिशत 62.96 होगा. वहीं, पांच जीत और एक हार की स्थिति में यह 61.11 तक पहुंचेगा. चार जीत और दो ड्रॉ होने पर भारत का पीसीटी 59.26 रहेगा.

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इसलिए न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट भारत के लिए बेहद अहम हो गया है. वहां जीत से ना सिर्फ टीम की फाइनल में पहुंचने की अधिकतम संभावना बरकरार रहेगी, बल्कि न्यूजीलैंड को भी 12 अंक गंवाने पड़ेंगे. हार या ड्रॉ होने पर भारत के लिए आगे का रास्ता और कठिन हो जाएगा.

न्यूजीलैंड के बाद भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगले साल पांच टेस्ट खेलने हैं. फाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए इस सीरीज में कम से कम चार जीत हासिल करना जरूरी होगा. हालांकि, चार जीत भी फाइनल का टिकट पक्का नहीं करेंगी.

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अगर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को 4-1 या उससे बेहतर अंतर से हराती है तो कंगारू टीम की फाइनल में पहुंचने की राह मुश्किल हो सकती है. दूसरी ओर, न्यूजीलैंड को भी अपने बाकी आठ टेस्ट में अच्छे नतीजे हासिल करने होंगे. भारत की जीत के बाद उसे आगे बढ़ने के लिए इनमें से छह मुकाबले जीतने पड़ सकते हैं.

साउथ अफ्रीका की मजबूत स्थिति में

अंकतालिका में शीर्ष पर मौजूद साउथ अफ्रीका को बांग्लादेश, इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले खेलने हैं. मौजूदा स्थिति को देखते हुए उसके फाइनल में पहुंचने की संभावनाएं मजबूत हैं. भारत की मुख्य प्रतिस्पर्धा दूसरे स्थान के लिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से रहने वाली है.

भारतीय टीम के सामने अब समीकरण साफ है. पहले क्राइस्टचर्च में जीत, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज में कम से कम 4-1 का प्रदर्शन और साथ ही न्यूजीलैंड के कुछ मुकाबलों में अंक गंवाने की उम्मीद. अब एक और चूक भारत के फाइनल में पहुंचने के अभियान को लगभग खत्म कर सकती है.

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