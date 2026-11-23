बिहार में मोकामा से विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी की रस्में इन दिनों पूरे उत्साह के साथ निभाई जा रही हैं. सोमवार को शिवांगी का हल्दी समारोह आयोजित किया गया. इस दौरान घर-परिवार और मेहमानों के बीच खुशियों का माहौल देखने को मिला. हल्दी की रस्म के साथ गीत-संगीत के खास कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से समारोह में रंग जमा दिया.

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शिवांगी की हल्दी के मौके पर संगीत की महफिल सजी तो अनंत सिंह भी इसमें शामिल हुए. वह स्टेज पर पहुंचे और वहां प्रस्तुति दे रहे कलाकारों का उत्साह बढ़ाया. अनंत सिंह कलाकारों के बीच पहुंचकर उनका मनोबल बढ़ाते नजर आए. उनके इस अंदाज ने समारोह में मौजूद लोगों का ध्यान खींचा.

हल्दी में दिखी शाही चमक

बेटी की शादी की तैयारियों के बीच अनंत सिंह का यह पारिवारिक अंदाज भी देखने को मिला. हल्दी समारोह में गीत-संगीत, मेहमानों की मौजूदगी और जश्न का माहौल पूरे आयोजन को खास बना रहा था. एक तरफ परिवार में शादी की रस्में निभाई जा रही थीं, तो दूसरी तरफ संगीत कार्यक्रम में कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से मेहमानों का मनोरंजन कर रहे थे. इस दौरान 'देले मोछिए पे शान...' गाना भी बजाया गया.

गौरतलब है कि शिवांगी की शादी को लेकर मोकामा के अनंत सिंह के गांव में बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं. शादी समारोह के लिए गांव में भव्य इंतजाम किए जा रहे हैं. इससे पहले भी शादी की तैयारियों को लेकर कई तस्वीरें और वीडियो सामने आ चुके हैं. अब हल्दी समारोह की तस्वीरों और गीत-संगीत के बीच स्टेज पर पहुंचे अनंत सिंह का अंदाज चर्चा में है.

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