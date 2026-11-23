सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल: लेजेंड्स रिटर्न' के अपकमिंग एपिसोड में धमाल होने वाला है. 21 साल बाद इमरान हाशमी और हिमेश रेशमिया की आइकॉनिक जोड़ी लौटी है. दोनों गनमास्टर G9 मूवी में साथ आ रहे हैं. सिंगिंग शो में इमरान अपनी ऑनस्क्रीन हीरोइन जेनेलिया डिसूजा संग प्रमोशन के लिए पहुंचे. शो में ढेर सारी मस्ती और धमाल हुआ.

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क्यों ट्रोल हुए इमरान हाशमी?

शो में इमरान और हिमेश की बॉन्डिंग दिखी. एक्टर का रोमांटिक साइड भी दिखा. उन्होंने एक कंटेस्टेंट के हाथों पर kiss किया. जेनेलिया को घुटनों पर बैठकर प्रपोज किया. दोनों ने रोमांटिक डांस किया. लेकिन एक खास मोमेंट को यूजर्स ने क्रिटिसाइज किया है. हुआ यूं कि इमरान और जेनेलिया फिल्म के गाने 'दर्द-ए-दिल दर्द-ए-जिगर' के रोमांटिक सीन को रीक्रिएट करते हैं. स्टेज पर इमरान और जेनेलिया बेंच पर बैठे हैं. इमरान अपने होंठों से जेनेलिया के ईयररिंग्स को निकालते हैं. ये सीन देखकर कई यूजर्स को मिर्ची लग गई है. इंटरनेट पर इस सीन को लेकर बहस छिड़ गई है.

प्रोमो वीडियो में जब इमरान अपने होंठों से जेनेलिया के ईयरिंग्स निकालते हैं तब ऑडियंस हूटिंग करने लगती है. एक्ट्रेस मुस्कुराती हैं. मगर यूजर्स ने एक्टर को ट्रोल करना शुरू कर दिया है. एक शख्स ने कहा- सोचो अगर किसी लड़की ने ऐसा रितेश संग किया होता, तो लोग कैसा बवाल मचाते. किसी ने कहा कि जेनेलिया को ऐसी क्रिंच प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए थी. दूसरे ने लिखा- फैमिली शो में ऐसा चीप स्टंट करना वीयर्ड है. शख्स ने लिखा- रितेश सोच रहे होंगे कि क्या देखना पड़ रहा है. इमरान को कंट्रोल करना चाहिए. यूजर ने मजे लेते हुए लिखा- इमरान हाशमी अपने रोमांटिक एरा में लौट रहे हैं. अगर मैं रितेश होता तो बर्दाश्त नहीं करता.

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हालांकि, कई यूजर्स ने इमरान और जेनेलिया को डिफेंड भी किया है. उन्होंने कहा कि वे दोनों सिर्फ मूवी के सीन को रीक्रिएट कर रहे हैं. इसलिए बात का बतंगड़ नहीं बनाया जाना चाहिए. जेनेलिया और इमरान की फिल्म 'गनमास्टर जी9' 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इसका बॉक्स ऑफिस पर आयुष्मान खुराना और शरवरी की फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' से मुकाबला होगा. देखना होगा इमरान का जादू चलेगा या आयुष्मान का 'प्रेम' रूप.

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