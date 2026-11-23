भगवान श्रीकृष्ण पर टिप्पणी के बाद विवादों में घिरे धीरेंद्र शास्त्री का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसमें उनके आसपास भीड़ दिखती है. भीड़ में मौजूद लोग काफी शोर मचा रहे हैं और धीरेंद्र शास्त्री गंभीर भाव के साथ उनसे कुछ कहते दिखते हैं. इसे शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि कृष्ण पर उनकी टिप्पणी से नाराज कृष्ण भक्तों उनका जमकर विरोध किया.

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वीडियो को शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, "बांके बिहारी टेढ़े है? पहले तो कलश यात्रा रोकी थी अब धीरेंद्र शास्त्री की यात्रा रोक दी. शक्ल पर 12 बजा दिया इसके कृष्ण भक्तों ने."

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो कई महीने पुराना है, और भगवान कृष्ण को लेकर की गई टिप्पणियों से इसका कोई संबंध नहीं है.

कैसे पता चली सच्चाई?

कीवर्ड सर्च करने पर हमें ऐसी कोई हालिया रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें धीरेंद्र शास्त्री पर कृष्ण भक्तों के भड़कने का जिक्र हो. हालांकि ये सच है कि कृष्ण पर अपनी विवादित टिप्पणियों के बाद धीरेंद्र शास्त्री 21 नवंबर को वृंदावन पहुंचे थे.

वहां पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने पुराने बयानों पर सफाई देते हुए कहा कि कथा के दौरान उनकी भाषा में त्रुटि हो सकती है, लेकिन उनके भाव में कोई त्रुटि नहीं थी. उन्होंने राघव (राम) और माधव (कृष्ण) को एक ही बताया था. उन्होंने वृंदावन के साधु-संतों और ब्रजवासियों के चरणों में दंडवत प्रणाम कर पूर्व के विवाद पर माफी मांगी थी, और अपने आलोचकों को 'सीजनल कृष्ण भक्त' कहा था.

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कैसे पता चली सच्चाई?

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स इमेज सर्च करने पर ये क्लिप हमें कई सोशल मीडिया हैंडल पर मिली, जिसे 14 दिसंबर, 2025 को शेयर किया गया था. इससे साफ हो जाता है कि इसका कृष्ण पर दिए गए बयान से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री ने ये विवादित बयान 29 अक्टूबर 2026 को मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा में एक श्रीराम कथा के दौरान दिया था. यानी ये वीडियो उस विवाद से कई महीने पहले से ही सोशल मीडिया पर मौजूद है.

वायरल क्लिप में धीरेंद्र शास्त्री के पीछे 'निःशुल्क जूता घर' का एक बैनर दिखता है, जिस पर ‘नगर निगम मथुरा-वृंदावन पुलिस प्रशासन’ लिखा है. इससे अंदाजा लगता है कि ये वीडियो मथुरा-वृंदावन का हो सकता है.

कीवर्ड सर्च करने पर हमें नवंबर 2025 की कई रिपोर्ट्स मिली. इनके मुताबिक, धीरेंद्र शास्त्री ने 16 नवंबर, 2025 को वृंदावन में अपनी हिंदू एकता पदयात्रा का समापन किया था. उस दिन बागेश्वर धाम सरकार और कई मीडिया संस्थानों के यूट्यूब चैनल पर इस कार्यक्रम के वीडियो अपलोड किए गए थे. इनमें धीरेंद्र शास्त्री वही लाल कुर्ता पहने दिखते हैं, जो उन्होंने वायरल वीडियो में पहन रखा है.

हालांकि वायरल वीडियो किस दिन रिकॉर्ड किया गया था और वीडियो में असल में क्या हो रहा था ये पुख्ता तौर पर बताना मुश्किल है. लेकिन इतना साफ है कि भगवान श्रीकृष्ण को लेकर हाल ही में दिए गए विवादित बयान से इसका कोई संबंध नहीं है.

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