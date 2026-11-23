Jio ने अपने 10 साल पूरे होने के मौके पर ‘Happy New Year 2.0’ ऑफर पेश किया है. इसमें ₹399 का 28 दिन वाला प्लान और ₹3,999 का सालाना रिचार्ज शामिल है, जिनमें कंपनी अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा देने का दावा कर रही है. Jio ने ₹15 और ₹25 के छोटे 5G ऐड-ऑन और ₹50 का रातभर चलने वाला डेटा पैक भी जोड़ा है. यानी Jio अब उन कस्टमर्स को भी ध्यान में रख रहा है जिन्हें पूरे महीने या साल नहीं, बल्कि कुछ खास दिनों या रात में ज्यादा इंटरनेट चाहिए.

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नया साल आने में अभी वक्त है, लेकिन Jio ने अपने ग्राहकों के लिए रिचार्ज ऑफर पेश करना शुरू कर दिया है. कंपनी के इस नए ऑफर में एक ऐसा प्लान है जिसमें ₹399 खर्च करके 28 दिनों तक अनलिमिटेड डेटा और कॉलिंग का फायदा मिलेगा. वहीं, जो लोग बार-बार रिचार्ज नहीं कराना चाहते, उनके लिए ₹3,999 का सालाना विकल्प भी है.

इस ऑफर की एक और खास बात है. अगर किसी दिन आपको ज्यादा इंटरनेट की जरूरत है, तो पूरे महीने का महंगा रिचार्ज कराने के बजाय ₹15 या ₹25 का 5G डेटा ऐड-ऑन लिया जा सकता है. रात में इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल करने वालों के लिए भी अलग पैक दिया गया है.

₹399 में क्या-क्या मिलेगा?

Jio का ₹399 वाला नया प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें कंपनी अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और हर दिन 100 SMS देने की बात कह रही है. कंपनी इसे अपना नया फ्लैगशिप प्रीपेड प्लान बता रही है.

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इस रिचार्ज के साथ 12 महीने का Canva Pro सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा. कैनवा का इस्तेमाल पोस्टर, सोशल मीडिया पोस्ट, प्रेजेंटेशन और दूसरे डिजाइन बनाने के लिए किया जाता है. इसके अलावा JioHotstar Mobile, JioTV के जरिए हॉलीवुड कंटेंट और FanCode का एक्सेस भी दिया जा रहा है.

प्लान में JioGames मोबाइल सब्सक्रिप्शन और JioAICloud पर 50GB क्लाउड स्टोरेज भी शामिल है. इसके साथ JustDial Lite, हाइपरलोकल कूपन और डिजिटल डायरी जैसी सेवाएं भी दी जा रही हैं.

₹3,999 में पूरे साल अनलिमिटेड डेटा और कॉलिंग

अगर आप हर महीने रिचार्ज कराने की झंझट से बचना चाहते हैं, तो Jio ने ₹3,999 का सालाना प्लान भी पेश किया है. इसमें 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और रोजाना 100 SMS मिलेंगे.

इस प्लान में भी डिजिटल सर्विसेज शामिल हैं. हालांकि, ₹399 वाले प्लान से एक फर्क है. सालाना रिचार्ज के साथ 12 महीने का Canva Pro Lite सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जबकि ₹399 वाले प्लान में Canva Pro दिया जा रहा है. इसके अलावा JioHotstar Mobile, JioTV के जरिए हॉलीवुड कंटेंट और FanCode का एक्सेस और JioAICloud पर 50GB स्टोरेज भी शामिल है.

सिर्फ ₹15 में एक दिन का अनलिमिटेड 5G डेटा

इस ऑफर का सबसे अलग हिस्सा छोटे रिचार्ज हैं. Jio ने ₹15 का एक दिन की वैलिडिटी वाला अनलिमिटेड 5G डेटा ऐड-ऑन पेश किया है. वहीं, ₹25 खर्च करने पर दो दिन के लिए अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा.

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कंपनी का दावा है कि इन ऐड-ऑन में डाउनलोड की कोई सीमा, स्पीड कम करने की शर्त या इस्तेमाल की तय सीमा नहीं होगी. ऐसे पैक उन लोगों के लिए काम आ सकते हैं जिन्हें किसी खास दिन बड़ी फाइल डाउनलोड करनी है, वीडियो अपलोड करना है या ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करना है.

रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक अनलिमिटेड डेटा, कीमत ₹50

जो लोग रात में ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए Jio ने ₹50 का अलग नाइट डेटा पैक भी पेश किया है. इसकी वैलिडिटी 28 दिनों की होगी. इस दौरान हर रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा इस्तेमाल किया जा सकेगा.

इस पैक की खास बात यह है कि रात में इस्तेमाल किया गया डेटा आपके मेन प्लान के दिन वाले डेटा बैलेंस से नहीं कटेगा. यानी रात में फिल्में डाउनलोड करने, वीडियो देखने या बड़ी फाइलों का बैकअप लेने वालों को अलग डेटा बैलेंस मिलेगा.

यह पैक खास तौर पर उन लोगों के काम आ सकता है जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, रात में गेम खेलते हैं या देर रात तक वीडियो देखते हैं. हालांकि, इसका फायदा लेने के लिए समय का ध्यान रखना होगा. सुबह 5 बजे के बाद इस पैक के तहत मिलने वाला अनलिमिटेड डेटा उपलब्ध नहीं होगा.

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कब से मिलेंगे Jio के नए रिचार्ज प्लान?

Jio ने नए प्लान अलग-अलग तारीखों पर उपलब्ध कराने का फैसला किया है. ₹399 और ₹3,999 वाले प्लान 24 नवंबर 2026 से रिचार्ज के लिए उपलब्ध होंगे. ₹25 वाला अनलिमिटेड 5G ऐड-ऑन भी इसी दिन से मिलेगा. ₹15 वाला ऐड-ऑन पहले से उपलब्ध है.

वहीं, ₹50 वाला नाइट डेटा पैक 26 नवंबर से रिचार्ज किया जा सकेगा. ग्राहक इन प्लान को MyJio ऐप, Jio.com, Jio स्टोर और देशभर के ऑफिशियल रिटेलर से ले सकेंगे.

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