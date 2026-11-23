सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि में तीन ग्रहों का मिलन हो रहा है. इस राशि में केतु, मंगल और बृहस्पति की युति हो रही है. मंगल ऊर्जा का कारक, केतु अलगाव का कारक और बृहस्पति धन का कारक माना जाता है. इन तीन ग्रहों के सिंह राशि में आने से लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस बारे में ज्योतिषाचार्य पंडित प्रवीण मिश्र ने विस्तार से जानकारी दी है. उन्होंने सभी 12 राशियों को मिलने वाले परिणाम के साथ कुछ चमत्कारी उपाय भी बताए हैं.

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मेष राशि

मेष राशि के जातकों के पांचवें भाव में मंगल, केतु और गुरु की युति बन रही है. पांचवां भाव शिक्षा, संतान, बुद्धि और योजनाओं का कारक होता है. इस दौरान आपके मन में नए विचार आएंगे और आप ऊर्जा से भरे रहेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को सफलता मिल सकती है. हालांकि, शेयर मार्केट या किसी जोखिम भरे कारोबार में निवेश करते समय सावधानी बरतनी होगी. संतान की गतिविधियों और पढ़ाई पर भी ध्यान दें. अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें और क्रोध से बचें.

उपाय: नियमित रूप से शिव मंदिर जाकर भगवान शिव को जल चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के चौथे भाव में यह त्रिग्रही युति बन रही है. चौथा भाव माता, मकान, वाहन और पारिवारिक सुख का कारक माना जाता है. इस दौरान प्रॉपर्टी खरीदने या वाहन लेने की योजना सफल हो सकती है. लंबे समय से अटके घरेलू कामों को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा. हालांकि, पारिवारिक मामलों में विशेष सावधानी रखनी होगी. माता की सेहत का ध्यान रखें. घर में छोटी-छोटी बातों पर विवाद न बढ़ने दें. परिवार के सदस्यों से विनम्रता से बात करें और उन्हें पर्याप्त समय दें.

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उपाय: प्रतिदिन घर में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आरती करें. हर रविवार खीर का भोग लगाकर प्रसाद बांटें.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के तीसरे भाव में मंगल, केतु और गुरु की युति हो रही है. तीसरा भाव साहस, पराक्रम, संचार और छोटे भाई-बहनों का स्थान माना जाता है. इस दौरान आपका आत्मविश्वास और साहस बढ़ेगा. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है. कारोबारियों के लिए व्यापार को आगे बढ़ाने का अच्छा समय है. छोटे भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा. हालांकि, बातचीत में विनम्रता बनाए रखना जरूरी होगा. अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे तो सफलता मिल सकती है.

उपाय: प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा और आरती करें.

कर्क राशि

कर्क राशि के दूसरे भाव में मंगल, केतु और गुरु की युति बन रही है. दूसरा भाव धन, परिवार और वाणी का स्थान माना जाता है. इस दौरान आपका आर्थिक पक्ष मजबूत हो सकता है. कहीं पैसा फंसा हुआ है तो उसे वापस पाने के प्रयास सफल हो सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए सक्रिय होकर काम करने का समय है. व्यापारियों को भी लाभ मिल सकता है. हालांकि, वाणी में कठोरता से बचना होगा. किसी भी विवाद में उलझने के बजाय धैर्य और समझदारी से अपनी बात रखें.

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उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव और पूरे शिव परिवार को जल चढ़ाएं. रुद्राक्ष की माला से 108 बार 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.

सिंह राशि

सिंह राशि के लग्न यानी पहले भाव में ही मंगल, केतु और गुरु की युति बन रही है. इसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता पर पड़ेगा. इस दौरान आपकी लीडरशिप क्वालिटी मजबूत होगी. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और कारोबार में तरक्की के अवसर मिलेंगे. आप अपनी मेहनत और नेतृत्व क्षमता से अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं. हालांकि, मंगल और केतु के प्रभाव से क्रोध, अहंकार और जिद बढ़ सकती है. इसलिए हर काम धैर्य और विनम्रता से करें.

उपाय: प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर भगवान शिव को जल चढ़ाएं. हर रविवार गुड़ का दान करें.

कन्या राशि

कन्या राशि के बारहवें भाव में यह त्रिग्रही युति बन रही है. बारहवां भाव खर्च, अस्पताल और विदेश का स्थान माना जाता है. इस दौरान आपके खर्च बढ़ सकते हैं और मानसिक तनाव भी हो सकता है. इसलिए आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें. हालांकि, विदेश जाने की योजना बना रहे लोगों को सफलता मिल सकती है. वीजा संबंधी अड़चनें दूर हो सकती हैं. विदेश में नौकरी के लिए आवेदन करने और इंपोर्ट-एक्सपोर्ट से जुड़े कारोबार के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है. स्वास्थ्य और खानपान का ध्यान रखें.

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उपाय: प्रतिदिन 108 बार 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें. सोमवार और बुधवार को शिव परिवार का जलाभिषेक करें और भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं.

तुला राशि

तुला राशि के ग्यारहवें भाव में मंगल, केतु और गुरु की युति हो रही है. ग्यारहवां भाव आय, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का स्थान माना जाता है. इस दौरान आपकी लंबे समय से अटकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. नौकरी में प्रमोशन और नौकरी बदलने के प्रयास सफल हो सकते हैं. कारोबार का विस्तार करने की योजना भी आगे बढ़ सकती है. यह समय आर्थिक और पेशेवर उन्नति के लिहाज से अच्छा रह सकता है. हालांकि, धन आने पर अहंकार न करें और क्रोध से बचें.

उपाय: प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के दसवें भाव में मंगल, केतु और गुरु की युति बन रही है. दसवां भाव कर्म, करियर और मान-सम्मान का स्थान माना जाता है. इस दौरान नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन और नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं. कारोबारियों के लिए व्यापार बढ़ाने का अच्छा समय है. विद्यार्थियों को पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है. आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है. हालांकि, क्रोध और अहंकार से बचें. जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें. परिवार के सदस्यों की सलाह लेकर आगे बढ़ें.

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उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशि

धनु राशि के नौवें भाव में मंगल, केतु और गुरु की युति बन रही है. नौवां भाव भाग्य, धर्म, पिता और उच्च शिक्षा का कारक माना जाता है. इस दौरान भाग्य का साथ मिल सकता है. धार्मिक यात्रा की योजना सफल हो सकती है. उच्च शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिलेंगे. नौकरी और कारोबार में भी तरक्की के योग बन सकते हैं. हालांकि, पिता, गुरुजनों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद बढ़ने से बचना होगा. अपनी बात विनम्रता से रखें और दूसरों की सलाह का सम्मान करें.

उपाय: प्रतिदिन सुबह-शाम भगवान विष्णु की आरती करें. 108 बार 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें.

मकर राशि

मकर राशि के आठवें भाव में मंगल, केतु और गुरु की युति बन रही है. आठवां भाव आयु, गुप्त धन और अचानक होने वाली घटनाओं का स्थान माना जाता है. इस दौरान अचानक धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन कुछ अप्रत्याशित परेशानियां भी सामने आ सकती हैं. इसलिए धैर्य से काम लें. नौकरी बदलने से बचें और कारोबार में लोन लेकर निवेश न करें. अपनी बचत के अनुसार ही काम करें. पारिवारिक रिश्तों और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी.

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उपाय: नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करें. शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाएं और 108 बार 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के सातवें भाव में मंगल, केतु और गुरु की युति बन रही है. सातवां भाव वैवाहिक जीवन और बिजनेस पार्टनरशिप का स्थान माना जाता है. इस दौरान जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा. छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने से वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है. पार्टनरशिप में कारोबार करने वालों को भी विशेष सावधानी बरतनी होगी. हालांकि, साझेदारी के कामों में अच्छे परिणाम और लाभ मिलने की संभावना है. कोई भी फैसला जल्दबाजी या भावुकता में न लें.

उपाय: हर सोमवार शिव मंदिर जाकर गाय के कच्चे दूध और गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक करें. बेलपत्र चढ़ाएं और 108 बार 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.

मीन राशि

मीन राशि के छठे भाव में मंगल, केतु और गुरु की युति बन रही है. छठा भाव शत्रु, रोग, ऋण और प्रतियोगिता का स्थान माना जाता है. इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है. पुराने विवादों में विजय मिलने और अटके हुए काम पूरे होने के योग हैं. नौकरीपेशा लोगों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है. कारोबारियों को भी अपने प्रयासों का लाभ मिलेगा. हालांकि, स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें. कर्ज लेने और लड़ाई-झगड़ों में पड़ने से बचें. खान-पान और दवाइयों का विशेष ध्यान रखें.

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उपाय: प्रतिदिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आरती करें. हर गुरुवार जरूरतमंदों को भोजन दान करें और भोजन में एक मीठी चीज जरूर शामिल करें.

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