वेलिंगटन टेस्ट में भारत ने पहली पारी में 720 रन ठोककर न्यूजीलैंड पर 352 रनों की विशाल बढ़त बनाई, लेकिन जीत हाथ नहीं आई. पांचवें दिन की सपाट पिच का हवाला जरूर दिया जा रहा है, मगर क्या टीम इंडिया की रणनीति और प्लेइंग-11 के चयन पर सवाल नहीं उठने चाहिए? बुमराह को सिराज का साथ और जडेजा को मौका देने की जरूरत पर भी बहस तेज है. इस ड्रॉ ने भारत की WTC फाइनल की उम्मीदों को भी बड़ा झटका दिया है.

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वेलिंगटन टेस्ट में भारतीय टीम जीत की दहलीज तक पहुंचकर लौट आई. पहली पारी में 720/9 रन बनाकर पारी घोषित करने वाली टीम इंडिया के पास न्यूजीलैंड पर 352 रनों की बढ़त थी. पहली पारी में कीवियों को 368 रनों पर समेटने के बाद लग रहा था कि भारत मैच पर पूरी तरह पकड़ बना चुका है. लेकिन दूसरी पारी में न्यूजीलैंड ने पांच विकेट गंवाने के बावजूद 239 रन बना लिए और मुकाबला ड्रॉ करा दिया.

अब भारतीय कप्तान शुभमन गिल पांचवें दिन की पिच और गेंदबाजों की थकान का हवाला दे रहे हैं. न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने भी माना कि विकेट उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा सपाट थी. पूर्व कीवी कप्तान जेरेमी कोनी ने इसे लंबे समय में देखी गई सबसे सपाट पिचों में से एक बताया. उनके मुताबिक, पिच पर न उछाल था और न ही स्पिनरों के लिए खास मदद. कोनी ने जसप्रीत बुमराह को भारतीय गेंदबाजों में सबसे बड़ा खतरा बताया और आकाश दीप की भी तारीफ की.

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पिच सपाट थी, इसमें दो राय नहीं. लेकिन टेस्ट क्रिकेट में हर बार गेंदबाजों को विकेट लेने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलतीं. ऐसे में असली परीक्षा टीम की रणनीति और गेंदबाजों के संयोजन की होती है. भारत को यह देखना होगा कि क्या उसके पास ऐसी पिचों पर भी मैच निकालने वाले पर्याप्त विकल्प हैं?

बुमराह को कब तक अकेले लड़ना होगा?

इस टेस्ट ने एक बार फिर भारतीय गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह पर निर्भरता का सवाल खड़ा किया. कोनी ने भी बुमराह को भारतीय आक्रमण का सबसे बड़ा खतरा बताया. लेकिन दुनिया के इस बेहतरीन तेज गेंदबाज से हर बार अकेले मैच जिताने की उम्मीद नहीं की जा सकती. उन्हें दूसरे छोर से वैसा ही दबाव बनाने वाले गेंदबाज की जरूरत है.

यहीं मोहम्मद सिराज की अहमियत बढ़ जाती है. सिराज नई गेंद से आक्रामक शुरुआत करने के साथ लंबे स्पेल में भी बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं. उनकी ऊर्जा और विकेट लेने की कोशिश बुमराह को दूसरे छोर से खुलकर गेंदबाजी करने का मौका देती है. भारत को ऐसे मुकाबलों में सिर्फ रन रोकने वाले नहीं, विकेट निकालने की क्षमता रखने वाले गेंदबाजों की जरूरत है.

बुमराह के साथ सिराज का विकल्प इसी वजह से मजबूत दिखाई देता है. अगर पिच से मदद नहीं मिल रही हो, तो तेज गेंदबाजों की जोड़ी को लगातार दबाव बनाना होता है. सिर्फ एक गेंदबाज के भरोसे विपक्षी टीम की पारी समेटने की उम्मीद करना मुश्किल है.

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जडेजा को बाहर रखने का फैसला कितना सही?

रवींद्र जडेजा को प्लेइंग-11 से बाहर रखने और वॉशिंगटन सुंदर को मौका देने के पीछे टीम मैनेजमेंट की अपनी रणनीति थी. बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक के मुताबिक, न्यूजीलैंड की टीम में चार बाएं हाथ के बल्लेबाज थे. इसलिए ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन को चुना गया. इसके अलावा उनकी बल्लेबाजी क्षमता को भी ध्यान में रखा गया था. चयन दोनों पारियों को ध्यान में रखकर किया गया था.

यह रणनीति पूरी तरह बेवजह नहीं थी. बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ ऑफ स्पिन का इस्तेमाल एक जायज विकल्प है. लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ बल्लेबाजों के हाथ के आधार पर टीम का गेंदबाजी संयोजन तय किया जाना चाहिए?

जडेजा सिर्फ बाएं हाथ के स्पिनर नहीं हैं. वह लंबे स्पेल डाल सकते हैं, रन रोक सकते हैं और जरूरत पड़ने पर विकेट भी निकालते हैं. उनकी बल्लेबाजी और शानदार फील्डिंग टीम को अतिरिक्त ताकत देती है. वॉशिंगटन सुंदर को चुनने का मतलब यह नहीं कि उनका चयन गलत था, लेकिन जडेजा जैसे अनुभवी ऑलराउंडर को बाहर रखने के फैसले पर बहस जरूर होनी चाहिए. खासकर तब, जब टीम को मैच जीतने के लिए पांच विकेट चाहिए थे और गेंदबाज उन्हें हासिल नहीं कर सके.

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गिल की सफाई, लेकिन सवाल बरकरार

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने ड्रॉ के बाद गेंदबाजों की थकान का जिक्र किया. उनका कहना था कि तेज गेंदबाज मैच में करीब 50 ओवर डाल चुके थे. अगले टेस्ट में सिर्फ तीन दिन का अंतर है और टीम को यात्रा भी करनी थी. ऐसे में पांच-दस ओवर और डालने से शायद बहुत फर्क नहीं पड़ता. गिल ने यह भी माना कि भारत के पास कुछ मौके थे, जिन्हें भुनाया नहीं जा सका.

गेंदबाजों की थकान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन 352 रनों की बढ़त के बाद जीत हासिल करने के लिए टीम को हर विकल्प आजमाना होता है. जब पिच से मदद नहीं मिल रही थी, तब गेंदबाजी में बदलाव, आक्रामक फील्डिंग और विकेट लेने की दूसरी योजनाओं पर भी जोर देना जरूरी था. कुछ मौके हाथ से निकलना भी भारत को भारी पड़ा.

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भारतीय बल्लेबाजों ने पहली पारी में शानदार प्रदर्शन किया. केएल राहुल ने 136, ऋषभ पंत ने 128, शुभमन गिल ने 98 और यशस्वी जायसवाल ने 85 रन बनाए. देवदत्त पडिक्कल ने 80 और ध्रुव जुरेल ने 78 रनों का योगदान दिया. न्यूजीलैंड की पहली पारी में हेनरी निकोल्स ने 175 और ग्लेन फिलिप्स ने 118 रन बनाए. यानी मुकाबले में बल्लेबाजों का दबदबा रहा, लेकिन भारत अपनी मजबूत स्थिति को जीत में नहीं बदल सका.

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WTC फाइनल का सपना अब और दूर

यह ड्रॉ भारत के लिए सिर्फ एक टेस्ट मैच का नतीजा नहीं है. इससे वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) फाइनल की उम्मीदों पर भी बड़ा प्रहार हुआ है. टीम पहले ही अंक तालिका में पिछड़ रही थी और वेलिंगटन में 352 रनों की बढ़त के बावजूद जीत हासिल नहीं कर पाई. अब फाइनल की दौड़ में वापसी का रास्ता और मुश्किल हो गया है. जिस मुकाबले से भारत को अहम अंक मिलने थे, वही उसके अभियान के लिए बड़ा झटका बन गया. दूसरी ओर, इस नतीजे के बाद न्यूजीलैंड अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गया.

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भारत के लिए अब हर टेस्ट अहम है. ऐसे में सिर्फ पिच को दोष देकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता. टीम मैनेजमेंट को अपनी गेंदबाजी रणनीति और प्लेइंग-11 के संयोजन पर गंभीरता से विचार करना होगा. बुमराह को सिराज का साथ देना होगा और जडेजा जैसे अनुभवी ऑलराउंडर को बाहर रखने के फैसले पर भी फिर सोचना होगा.

रनों का अंबार लगाने से टेस्ट नहीं जीते जाते. 352 रनों की बढ़त के बाद भी जीत हाथ से निकल जाए, तो सवाल सिर्फ पिच पर नहीं, टीम की रणनीति पर भी उठेंगे.

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