बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी इन दिनों खूब चर्चा में है. शादी के भव्य इंतजाम के बीच अब 25 नवंबर को होने वाली घुड़दौड़ प्रतियोगिता सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है. इस प्रतियोगिता में जीतने वाले घुड़सवार को महिंद्रा थार दी जाएगी, जबकि दूसरे स्थान पर आने वाले को बुलेट और तीसरे स्थान पर रहने वाले को स्कूटी इनाम में मिलेगी.

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शिवांगी सिंह की शादी का आयोजन पटना के बाढ़ क्षेत्र स्थित नदवां गांव में हो रहा है. 24 नवंबर को मेहंदी और संगीत समारोह आयोजित किया जाएगा. इस दौरान परिवार की महिलाएं और रिश्तेदार शादी के जश्न में शामिल होंगे. शाम को भोजपुरी और पारंपरिक शादी के गीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे. इसके लिए भव्य पंडाल और मंच तैयार किया गया है.

25 नवंबर को घुड़दौड़ और कव्वाली का आयोजन

शादी के मुख्य दिन यानी 25 नवंबर को सुबह बेटे अभिनव कुमार का जनेऊ संस्कार होगा. इसके बाद सुबह 10 बजे कव्वाली कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक घुड़दौड़ प्रतियोगिता होगी. इसमें विजेताओं पर गाड़ियों की बारिश होगी. पहले स्थान पर थार, दूसरे पर बुलेट और तीसरे स्थान पर स्कूटी मिलेगी.

शाम 5 बजे बारात के स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है. इसके बाद शाम 7 बजे से प्रीतिभोज और रात में जयमाला और विवाह की रस्में होंगी.

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चार लाख मेहमानों के लिए भोज का इंतजाम

अनंत सिंह की बेटी की शादी में मेहमानों के खानपान का इंतजाम भी खास है. करीब चार लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था का दावा किया गया है. मेहमानों के लिए 150 से ज्यादा व्यंजन तैयार किए जाएंगे. तिलक समारोह में दामाद ऋषिकेश कुमार को लैंड रोवर डिफेंडर पहले ही गिफ्ट की जा चुकी है. वहीं, बेटे अभिनव को BMW देने की भी चर्चा है.

शादी में बिहार के कई बड़े राजनीतिक नेताओं और चर्चित हस्तियों को न्योता दिया गया है. VIP मेहमानों के लिए पांच हेलीपैड भी तैयार किए गए हैं. लगातार बारिश के कारण आयोजन स्थल पर कीचड़ की समस्या आई थी, लेकिन मौसम साफ होने के बाद तैयारियों ने फिर रफ्तार पकड़ ली है. अब सभी की नजरें 25 नवंबर के शाही आयोजन और घुड़दौड़ के रोमांच पर टिकी हैं.



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