बिसलेरी में मिलावट की खबर से बवाल मच गया है. ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि बोतलबंद पानी के बाजार में बिसलेरी एक भरोसे का नाम है. मिनरल वॉटर खरीदने वाले लोग अकसर दुकानदार से कह देते हैं कि 'जरा एक बिसलेरी देना.' वैसे ही, जैसे वनस्पति घी खरीदने वाले कई लोग सीधे 'डालडा' मांगते हैं. फिर दुकानदार चाहे जो ब्रांड पकड़ा दे. बिसलेरी ने इस ट्रेंड को भांपकर ही अपना विज्ञापन तैयार करवाया था- ‘समझदार जानते हैं कि हर पानी की बोतल बिसलेरी नहीं होती.’ एक ब्रांड का पूरी इंडस्ट्री के लिए पर्यायवाची बन जाना मामूली बात नहीं है. लेकिन, उसी ब्रांड पर जब उंगली उठ जाए तो वह भी गैर-मामूली बात है. बवाल मचना तय है.

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फूड सेफ्टी को लेकर स्टैंडर्ड बनाने और उसकी निगरानी करने वाली एजेंसी FSSAI ने बिसलेरी के गोवा प्लांट से मिले नमूने में ब्रोमेट केमिकल की मात्रा तय मानक से अधिक पाए जाने की पुष्टि की है, और कंपनी के खिलाफ केस चलाने की बात कही है. हालांकि, बिसलेरी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 30 सितंबर 2025 को उसके 143 में से एक गोवा प्लांट से छह नमूने लिए गए थे. पांच नमूने सही पाए गए, जबकि छठे के बारे में कहा गया कि उसमें ब्रोमेट की मात्रा तय मानक 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर के मुकाबले 12 माइक्रोग्राम मिली है. कंपनी ने इसे चुनौती दी. FSSAI ने इस सैंपल को रेफरल लेबोरेटरी भेजा, जिसने ब्रोमेट की मात्रा को तय मानक के भीतर पाया और एक दूसरी ही मिलावट को फ्लैग कर दिया. कंपनी ने इस बारे में स्पष्टीकरण चाहा तो कोई जवाब नहीं मिला, और अब तक उसे कोई नोटिस नहीं मिला है. कंपनी दावा कर रही है कि उसका पैकेज्ड वॉटर पीने के लिए पूरी तरह सुरक्षित है.

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इस आरोप-प्रत्यारोप ने खाने-पीने की चीजों में मिलावट को एक बार फिर बहस में ला दिया है. महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में हो रही कार्रवाइयों ने भी खतरे को उजागर किया है. एक दिन पहले केरल में 17 साल की एक लड़की को फेयरनेस क्रीम से किडनी इन्फेक्शन होने की खबर से बवाल मच गया था. नतीजे में केरल सरकार ने सब-स्टैंडर्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के खिलाफ राज्यव्यापी जंग छेड़ दी है. लेकिन, सवाल वही उठता है कि आखिर ऐसे मामलों का सामने आना महज एक अपवाद है या भ्रष्टाचार का एक ऐसा महासागर है, जिसमें से केवल कुछ मामले ही सामने आ पाते हैं?

आइए, लौटते हैं बिसलेरी वाले मामले पर. बताया जा रहा है कि पानी के सैंपल में जो ब्रोमेट मिला है, वह एक कैंसरकारक केमिकल है. दरअसल, मिनरल वॉटर बनाने या उसे सुरक्षित रखने की प्रक्रिया में ब्रोमेट का सीधा इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि वह तो पानी साफ करने की प्रक्रिया में बाय-प्रोडक्ट (उप-उत्पाद) के रूप में बनता है. पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर बनाने वाली कंपनियां अकसर ग्राउंड वॉटर या समुद्र के पानी का इस्तेमाल करती हैं, जिसे वायरस और बैक्टीरिया मुक्त करने के लिए ओजोन गैस का उपयोग किया जाता है. लेकिन, कई बार इस पानी में पहले से ब्रोमाइड मौजूद होता है, जो ओजोन के साथ रिएक्शन करके ब्रोमेट बनकर पानी में ही रह जाता है. बिसलेरी के पानी में ब्रोमेट तय मात्रा से ज्यादा आया या नहीं, यह विवाद आगे भी बढ़ेगा.

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लेकिन, यह किसके लिए चिंता का कारण है- आम आदमी?

बोतलबंद पानी पीने वालों की तादाद या कहें कि ऐसे पानी का उपभोग बहुत मामूली स्तर पर है. लेकिन, चूंकि एक ग्राहक पैसा देकर इस पानी को खरीद रहा है, तो क्वालिटी को लेकर सवाल उठना जायज है. लेकिन, क्या ऐसी ही कोई चिंता घरों में सप्लाई होने वाले पानी को लेकर होती है? क्या कोई सरकार या सरकारी महकमा इतनी ही शिद्दत से आम आदमी के पेयजल में घुले ब्रोमेट या किसी अन्य केमिकल की पड़ताल करता है? बिसलेरी से कैंसर हो या न हो, पंजाब के एक बड़े इलाके में ग्राउंड वॉटर पीने के चलते लोगों में इस कदर कैंसर फैला कि वहां से चलने वाली ट्रेन को ‘कैंसर ट्रेन’ ही कहा जाने लगा, क्योंकि उसमें इलाज के लिए दिल्ली आने वाले मरीज भरे होते हैं. वैसे भी भारत जलजनित बीमारियों के मामले में अव्वल है- डायरिया, टाइफाइड और न जाने क्या-क्या.

वो तो भला हो RO संस्कृति का! सरकारों ने जब लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया, तो घर-घर RO फिल्टर लगने लगे. जान की परवाह है, तो अपना इंतजाम खुद करना पड़ेगा. यदि घर से बाहर निकलें तो सहारा बोतलबंद पानी ही बनता है, वरना एक समय लोग सार्वजनिक प्याऊ के भरोसे सफर काट लेते थे.

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बोतलबंद पानी को लेकर बढ़ती प्यास, और फैलता कारोबार

भारत में बोतलबंद पानी का कारोबार 32 हजार करोड़ रुपये के करीब है और अगले दस साल में इसके दोगुना हो जाने का अनुमान है. साफ पीने के पानी की चाहत को देखते हुए बड़े-बड़े दिग्गज इस इंडस्ट्री में उतरे हुए हैं. बिसलेरी तो मार्केट लीडर है ही; पेप्सीको का एक्वाफीना और कोका-कोला का किनले भी इस बाजार में डटे हैं. इसके अलावा रिलायंस भी अपने बोतलबंद पानी के साथ मैदान में आ गया है. ट्रेनों में ‘रेल नीर’ की एकाधिकार (मोनोपॉली) है. लेकिन, इस बाजार का एक बड़ा हिस्सा छोटे-छोटे प्लेयर्स के पास है, जो अपनी छोटी-छोटी इकाइयों में बोतलबंद पानी तैयार करके बेच रहे हैं और इनका पानी बिक भी रहा है. इन्हीं में से कुछ पर बड़े ब्रांड्स से मिलते-जुलते नाम रखकर अपना कारोबार करने का आरोप लगता रहता है.

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