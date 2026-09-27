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'उस हार ने मुझे अंदर से तोड़ दिया...', विराट कोहली का छलका दर्द, याद किया 2019 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल

विराट कोहली ने 2019 वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हार के दर्द को याद किया है. कोहली ने बताया कि इस हार को स्वीकार करना उनके लिए बेहद मुश्किल था और वह मानसिक रूप से काफी प्रभावित हुए थे.

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विराट कोहली ने 2019 वर्ल्ड कप को लेकर दिया बड़ा बयान (Photo: Getty)
विराट कोहली ने 2019 वर्ल्ड कप को लेकर दिया बड़ा बयान (Photo: Getty)

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे से पहले जियोस्टार से बातचीत में विराट कोहली ने एक दर्दनाक खुलासा किया. विराट कोहली ने 2019 वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हार को अपने करियर के सबसे मुश्किल दौर में से एक बताया. कोहली ने कहा कि उस हार को स्वीकार करना उनके लिए बेहद मुश्किल था और वह कई महीनों तक मानसिक रूप से इससे उबर नहीं पाए थे.

2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत को न्यूजीलैंड के हाथों 18 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. बारिश के कारण यह मुकाबला दो दिन तक चला था. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 239/8 का स्कोर बनाया था, जिसके जवाब में भारतीय टीम 221 रन पर ऑलआउट हो गई थी.

यह भी पढ़ें: 'अभी काम खत्म नहीं हुआ...', 2027 वर्ल्ड कप को लेकर रोहित शर्मा का बड़ा बयान

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इस मैच में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही थी. न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर को शुरुआती ओवरों में ही झकझोर दिया था. विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल सिर्फ एक-एक रन बनाकर आउट हुए थे. बाद में एमएस धोनी और रवींद्र जडेजा ने टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन भारत लक्ष्य से 18 रन दूर रह गया.

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कोहली ने बताया कि इस हार का असर उन पर काफी लंबे समय तक रहा. उन्होंने कहा कि वह इस नतीजे से बेहद दुखी थे और अगले कुछ महीनों तक मानसिक रूप से पूरी तरह इससे बाहर नहीं निकल पाए.

कोहली के मुताबिक, बारिश के कारण मैच का रुकना और अगले दिन नई गेंद से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का परिस्थितियों का फायदा उठाना भारत के लिए बड़ा झटका साबित हुआ. उनके अनुसार, अगर मैच उसी दिन पूरा हो जाता तो परिस्थितियां अलग हो सकती थीं, लेकिन अगले दिन न्यूजीलैंड ने नई गेंद के साथ शानदार गेंदबाजी की.

यह भी पढ़ें: रोहित-कोहली की वापसी से मचेगा धमाल... वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11

2023 वर्ल्ड कप की हार भी नहीं भूले कोहली
कोहली ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली हार को भी याद किया. उन्होंने कहा कि फाइनल में वह 54 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि वह बड़ी पारी खेल सकते हैं. लेकिन उनके आउट होने के बाद उस हार को स्वीकार करना उनके लिए कई दिनों तक मुश्किल रहा.

हालांकि, कोहली ने 2023 वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय टीम के माहौल को बेहद सकारात्मक बताया. उन्होंने टीम में खिलाड़ियों के बीच शानदार तालमेल और एक-दूसरे के लिए खेलने की भावना की तारीफ की.

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यह भी पढ़ें: रोहित-गिल की जोड़ी के आगे यशस्वी जायसवाल का रास्ता बंद! बैटिंग कोच बोले- मौके का इंतजार करना होगा

2027 वर्ल्ड कप होगा आखिरी

विराट कोहली ने यह भी स्पष्ट किया है कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप भारत के लिए उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा. उन्होंने कहा कि यही बात उन्हें आगामी टूर्नामेंट के लिए प्रेरित कर रही है और वह इसे जीतने के लिए अपना सब कुछ झोंक देना चाहते हैं. कोहली के लिए 2019 और 2023 की हार अब भी उनके वर्ल्ड कप सफर का अहम हिस्सा हैं, लेकिन उनकी नजरें अब 2027 के टूर्नामेंट पर हैं.

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