एक ही परिवार के 3 लोगों को सांप ने डसा, दो बच्चों की मौत... मां का पटना AIIMS में चल रहा इलाज

रात बीती होगी. घर में सब अपने-अपने हिस्से की नींद में होंगे. किसी को क्या पता था कि सुबह होने से पहले ही एक परिवार पर ऐसा कहर टूटने वाला है, जिसके बाद घर में बच्चों की आवाज नहीं सुनाई देगी. पटना के फुलवारी शरीफ के सोताचक गांव में एक ही परिवार के तीन लोगों को जहरीले सांप ने डस लिया. देखते ही देखते मामला अस्पताल तक पहुंचा. लेकिन दो मासूमों की जान नहीं बचाई जा सकी.

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मृत बच्चों के नाम मोहजीत कुमार और देवराज कुमार हैं. मोहजीत की उम्र 8 साल थी और देवराज महज 6 साल का था. दोनों भाई थे. एक सांप के डसने के बाद परिवार ने दोनों बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई. जिस घर में कुछ घंटे पहले तक बच्चों की आवाजें रही होंगी, वहां अब मातम पसरा है.

इस हादसे में बच्चों की मां शकुंतला देवी भी सांप के जहर की चपेट में आ गईं. उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. उन्हें पटना AIIMS में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. यानी एक तरफ मां जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है और दूसरी तरफ उसके दोनों बच्चे इस दुनिया में नहीं हैं.

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घटना फुलवारी शरीफ प्रखंड की सकरैचा पंचायत के सोताचक गांव की है. सांप के काटने की इस घटना ने पूरे गांव को डरा दिया है. एक ही परिवार के तीन लोगों के इसकी चपेट में आने के बाद लोग भी सहमे हुए हैं. इधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद फुलवारी शरीफ के पूर्व विधायक गोपाल रविदास पटना AIIMS पहुंचे. उन्होंने शकुंतला देवी के इलाज को लेकर अस्पताल प्रशासन से मुलाकात की और बेहतर इलाज की व्यवस्था करने का आग्रह किया.

अस्पताल पहुंचने के बाद उन्होंने प्रशासन को लेकर सवाल भी उठाए. गोपाल रविदास का आरोप है कि घटना की जानकारी देने के बावजूद पटना जिला प्रशासन, सदर एसडीओ, बीडीओ और सीओ स्तर का कोई अधिकारी AIIMS नहीं पहुंचा. उन्होंने इसे लेकर नाराजगी जताई और सरकार से पीड़ित परिवार की मदद की मांग की. पूर्व विधायक ने कहा कि मृत बच्चों के परिवार को सरकारी प्रावधान के तहत तत्काल मुआवजा दिया जाना चाहिए. साथ ही शकुंतला देवी के इलाज में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए.

उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर गरीब परिवार के प्रति प्रशासन ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई तो प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा. फिलहाल दोनों बच्चों के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. दूसरी तरफ महिला AIIMS में जिंदगी की जंग लड़ रही है. एक ही परिवार के तीन लोगों को डसने और दो बच्चों की मौत की इस घटना ने गांव के लोगों को झकझोर दिया है.

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