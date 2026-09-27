Best One Day Trips Near Delhi: दिल्ली से एक दिन की ट्रिप के लिए बेस्ट हैं ये 5 जगहें, दोस्तों के साथ बनाएं घूमने का प्लान

Best One Day Trips Near Delhi: दिल्ली में रहने वालों के लिए वीकेंड पर घूमने के लिए कई ऑप्शन मौजूद हैं. लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक दिन का समय है और आप शहर की भीड़-भाड़ से दूर जाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत लंबी ट्रिप प्लान करने की जरूरत नहीं है. दिल्ली के आसपास कई ऐसी जगहें हैं, जहां सड़क के रास्ते कुछ ही घंटों में पहुंचा जा सकता है.

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आप दोस्तों, परिवार या पार्टनर के साथ इन जगहों पर डे ट्रिप प्लान कर सकते हैं. कहीं आपको झील और पहाड़ों के बीच सुकून मिलेगा तो कहीं ऐतिहासिक किलों, मंदिरों और पक्षियों को देखने का मौका मिलेगा. तो अगर आप भी दिल्ली से एक दिन की छोटी ट्रिप का प्लान बना रहे हैं, तो इन 5 जगहों को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

दमदमा झील

दिल्ली से लगभग 60-70 किलोमीटर दूर दमदमा झील एक दिन की ट्रिप के लिए अच्छा ऑप्शन है. यहां पहुंचने में लगभग 2 घंटे लग सकते हैं, हालांकि ट्रैफिक के हिसाब से समय बदल सकता है.

अरावली की पहाड़ियों से घिरी इस जगह पर आप कुछ समय प्रकृति के बीच बिता सकते हैं. यहां बोटिंग, कयाकिंग और नेचर वॉक जैसी एक्टिविटीज का मजा लिया जा सकता है. अगर आपको शहर की भीड़ से दूर शांत जगह पसंद है तो दमदमा झील आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है.

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नीमराना फोर्ट

अगर आपको इतिहास और पुराने किलों में दिलचस्पी है तो नीमराना फोर्ट जा सकते हैं. दिल्ली से लगभग 120 किलोमीटर दूर यह जगह सड़क के रास्ते लगभग 2.5 से 3 घंटे में पहुंची जा सकती है.

किले की पुरानी वास्तुकला, आसपास के खूबसूरत नजारे और शाही माहौल इसे खास बनाते हैं. यहां कई लोग लंच या डे विजिट के लिए भी जाते हैं. अगर आप अपनी एक दिन की ट्रिप में इतिहास के साथ रॉयल एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो नीमराना अच्छा विकल्प है.

भरतपुर बर्ड सेंचुरी

अगर आपको पक्षियों और प्रकृति से प्यार है तो भरतपुर बर्ड सेंचुरी आपके लिए खास जगह हो सकती है. यह दिल्ली से लगभग 210 किलोमीटर दूर है और सड़क से पहुंचने में लगभग 3.5 से 4 घंटे लग सकते हैं.

सर्दियों के मौसम में यहां बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी देखने को मिलते हैं. पार्क को साइकिल या रिक्शा सफारी के जरिए एक्सप्लोर किया जा सकता है. नेचर लवर्स के लिए यह एक शानदार डे ट्रिप हो सकती है.

मथुरा-वृंदावन

अगर आप अपनी ट्रिप में आध्यात्मिकता और संस्कृति का अनुभव लेना चाहते हैं तो मथुरा-वृंदावन जा सकते हैं. दिल्ली से इसकी दूरी करीब 180 किलोमीटर है और सड़क के रास्ते लगभग 3 से 4 घंटे लग सकते हैं.

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यह भगवान कृष्ण से जुड़ी पवित्र भूमि है. यहां मंदिरों के दर्शन करने के साथ यमुना घाटों पर समय बिता सकते हैं और स्थानीय मिठाइयों का स्वाद भी ले सकते हैं. अगर आप धार्मिक और सांस्कृतिक जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं तो यह एक अच्छा ऑप्शन है.

सोहना

दिल्ली से लगभग 55-60 किलोमीटर दूर सोहना भी एक छोटी ट्रिप के लिए बेहतरीन ऑप्शन है. यहां पहुंचने में लगभग 2 घंटे लग सकते हैं. इसलिए अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो आप यहां आसानी से एक दिन की ट्रिप प्लान कर सकते हैं.

अरावली क्षेत्र के खूबसूरत नजारे, शांत माहौल और आसपास मौजूद रिसॉर्ट्स इसे खास बनाते हैं. सोहना अपने गर्म पानी के झरनों के लिए भी जाना जाता है. शहर की भागदौड़ से दूर कुछ घंटे सुकून से बिताने के लिए यह जगह अच्छी है.

ट्रिप पर निकलने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

ट्रैफिक से बचने के लिए सुबह जल्दी निकलें.

जाने से पहले मौसम और सड़क की स्थिति जरूर चेक करें.

साथ में पानी, हल्के स्नैक्स और जरूरी दवाएं रखें.

किसी स्मारक, पार्क या सेंचुरी में जाने से पहले उसकी टाइमिंग और टिकट की जानकारी चेक कर लें.

मौसम के हिसाब से कपड़े पहनें.

एक दिन की ट्रिप है, इसलिए आने-जाने का समय पहले से प्लान कर लें.

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अगर आपके पास सिर्फ एक दिन है और दिल्ली से कहीं घूमकर आना चाहते हैं तो इन जगहों पर डे ट्रिप प्लान कर सकते हैं. यहां आपको प्रकृति, इतिहास, आध्यात्मिकता और एडवेंचर, अलग-अलग तरह के अनुभव मिलेंगे. हालांकि, यात्रा से पहले ट्रैफिक, मौसम और जगह की टाइमिंग जरूर चेक कर लें.

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