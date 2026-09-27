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चैटिंग से डेटिंग तक, जानिए जेन जी की भाषा के 20 जरूरी शब्द

सोशल मीडिया और चैटिंग ने जेन जी की भाषा को भी काफी बदल दिया है. आज रिज, स्ले, डेलुलु, घोस्टिंग और एफओएमओ जैसे शब्द रोजमर्रा की ऑनलाइन बातचीत का हिस्सा बन चुके हैं. लेकिन इनका सही मतलब हर किसी को पता हो, यह जरूरी नहीं. आखिर जेन जी की डिजिटल दुनिया में इस्तेमाल होने वाले इन पॉपुलर शब्दों का मतलब क्या है?

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जेन जी की डिजिटल दुनिया में इस्तेमाल होने वाले पॉपुलर शब्दों का मतलब क्या?
जेन जी की डिजिटल दुनिया में इस्तेमाल होने वाले पॉपुलर शब्दों का मतलब क्या?

जेन जी की बातचीत सुनते या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते समय कई बार ऐसा लगता है कि लोग किसी अलग ही भाषा में बात कर रहे हैं. रील्स, मीम्स, कमेंट्स और चैट्स में ऐसे कई शब्द सुनने को मिलते हैं, जिनका मतलब पहली बार में समझना आसान नहीं होता. 'रिज', 'स्ले', 'नो कैप', 'डेलुलु' और 'घोस्टिंग' जैसे शब्द अब इंटरनेट कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं. अगर आप जेन जी की डिजिटल दुनिया और उसकी भाषा को समझना चाहते हैं, तो इन 20 शब्दों का मतलब जानना आपके लिए काफी मददगार हो सकता है.

तारीफ से लेकर स्टाइल तक

सबसे पहले बात करते हैं 'रिज' की. इसका इस्तेमाल किसी को अपनी चार्म या पर्सनैलिटी से आकर्षित करने की क्षमता के लिए किया जाता है. वहीं किसी ने कोई काम बहुत शानदार किया हो या उसका लुक बेहद अच्छा हो, तो जेन जी उसे 'स्ले' कह सकती है.

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'एट' और 'लेफ्ट नो क्रम्ब्स' भी किसी की तारीफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. इनका मतलब होता है कि किसी ने कोई काम इतना अच्छा किया कि उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी.

फैशन की बात हो तो 'ड्रिप' शब्द सामने आता है. इसका इस्तेमाल किसी के स्टाइलिश और इम्प्रेसिव ड्रेसिंग सेंस के लिए किया जाता है.

सच और झूठ की डिजिटल भाषा

'नो कैप' का मतलब है कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या अपनी बात को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बता रहा. वहीं 'कैप' का इस्तेमाल झूठ या फर्जी दावे के लिए किया जाता है.

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अगर कोई चैट में 'IYKYK' लिखता है, तो इसका मतलब है 'इफ यू नो, यू नो'. यानी ऐसी बात या अनुभव जिसे वहीं लोग समझ सकते हैं, जो उस स्थिति से गुजर चुके हैं.

डेटिंग की अपनी वोकैबुलरी

जेन जी की डेटिंग लैंग्वेज भी अपने आप में काफी अलग है. 'घोस्टिंग' तब कहा जाता है जब कोई व्यक्ति बिना बताए अचानक बातचीत बंद कर देता है.

वहीं 'ब्रेडक्रम्बिंग' में कोई व्यक्ति लगातार थोड़ी-थोड़ी अटेंशन देता रहता है, लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करता.

'सिचुएशनशिप' ऐसे कनेक्शन को कहा जाता है, जिसमें दो लोगों के बीच रिश्ता तो होता है, लेकिन ये साफ नहीं होता कि वे ऑफिशियल रिलेशनशिप में हैं या नहीं.

सोशल मीडिया पर चलने वाले शब्द

'डेलुलु' शब्द 'डिलूजनल' से बना है. इसका इस्तेमाल किसी अवास्तविक उम्मीद या फैंटेसी के लिए मजाकिया अंदाज में किया जाता है.

FOMO का मतलब है 'फियर ऑफ मिसिंग आउट', यानी किसी चीज को मिस कर देने का डर. इसके उलट 'JOMO', यानी 'जॉय ऑफ मिसिंग आउट', का मतलब है किसी चीज को मिस करने में भी खुशी महसूस करना.

'डूमस्क्रॉलिंग' का मतलब सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट्स, वीडियोज या खबरें स्क्रॉल करते रहना है, खासकर तब जब कंटेंट निगेटिव या परेशान करने वाला हो.

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अच्छे और बुरे संकेत भी अब स्लैंग में

रिश्तों या किसी व्यक्ति के व्यवहार को समझाने के लिए 'रेड फ्लैग' और 'ग्रीन फ्लैग' जैसे शब्द भी खूब इस्तेमाल होते हैं. रेड फ्लैग किसी व्यक्ति या स्थिति में चिंता की वजह बनने वाले संकेत को कहा जाता है, जबकि ग्रीन फ्लैग अच्छे या भरोसेमंद व्यवहार का संकेत होता है.

वहीं “एरा” का इस्तेमाल जिंदगी के किसी खास फेज के लिए किया जाता है. जैसे कोई खुद को “हीलिंग एरा” या “करियर एरा” में बता सकता है.

बाकी शब्द भी कम दिलचस्प नहीं

'मॉगिंग' का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति तुलना में दूसरे से ज्यादा इम्प्रेसिव या बेहतर नजर आता है.

वहीं 'स्किबिडी' एक मीम-बेस्ड इंटरनेट स्लैंग है, जिसका कोई एक तय मतलब नहीं है. इसे अक्सर मजाक, मीम या रैंडम इंटरनेट एक्सप्रेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है.

जेन जी की स्लैंग की खासियत यही है कि यह लगातार बदलती रहती है. आज जो शब्द ट्रेंड में है, जरूरी नहीं कि कुछ समय बाद भी उतना ही पॉपुलर रहे. साथ ही, कई शब्दों का मतलब उनके इस्तेमाल किए गए कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदल सकता है. इसलिए जेन जी की भाषा समझने के लिए सिर्फ शब्दों का मतलब जानना काफी नहीं है, ये समझना भी जरूरी है कि उन्हें किस स्थिति और किस अंदाज में इस्तेमाल किया गया है.

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