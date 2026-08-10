सुबह-सुबह झारखंड के CM हेमंत सोरेन के लिए PM मोदी ने किया पोस्ट, जानें क्या लिखा

झारखंड में चल रहे छात्र प्रदर्शन के बीच राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर उन्हें चारों ओर से शुभकामनाएं मिल रही हैं. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोरेन को जन्मदिन की बधाई दी है.

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हेमंत सोरेन का जन्मदिन ऐसे समय पर आया है जब आज रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्र विधानसभा का घेराव करने वाले हैं. इस बीच पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हेमंत सोरेन के लिए पोस्ट लिखा है. उन्होंने मुख्यमंत्री की लंबी उम्र और अच्छी सेहत की कामना की है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, 'झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दे और वो हमेशा अच्छे स्वास्थ्य और खुशियों से भरे रहें.'

छात्रों का विधानसभा मार्च

बता दें रांची में छात्र 17 दिन से JPSC और JSSC परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. अब 10 अगस्त को प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा का घेराव करेंगे. छात्रों के मार्च को देखते हुए विधानसभा के आस-पास धारा 163 लागू की गई है और 2 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. इसके साथ ही सभी को शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करने के निर्देश दिए गए हैं.

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