Mahalaxmi Rajyog 2026: एक्टिव हो गया है दुर्लभ महालक्ष्मी राजयोग! 4 राशियों पर मेहरबान रहेंगी मां लक्ष्मी

Mahalaxmi Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की युति और उनसे बनने वाले राजयोगों का विशेष महत्व होता है. इस समय मंगल ग्रह मिथुन राशि में विराजमान हैं. द्रिक पंचांग के अनुसार, 9 अगस्त को दोपहर 3 बजकर 48 मिनट पर चंद्रमा भी मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं. मिथुन राशि में मंगल और चंद्रमा का यह मेल अत्यंत दुर्लभ और शुभ महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण करेगा. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, जिस जातक की कुंडली या गोचर में यह योग बनता है, उसे आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है और धन-धान्य में अप्रत्याशित वृद्धि होती है. आइए जानते हैं कि 9 अगस्त से किन राशियों की किस्मत के ताले खुल चुके हैं.
मिथुन राशि (Gemini)
मंगल और चंद्रमा की यह युति आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में बनने जा रही है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा फलदायी रहेगी. आय के नए स्रोत बनेंगे और फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है. आपके काम करने के उत्साह में बढ़ोतरी होगी. व्यापार में लिए गए साहसिक फैसले बड़ा मुनाफा देंगे. समाज और कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा.
सिंह राशि (Leo)
सिंह राशि के जातकों के लिए यह महालक्ष्मी राजयोग एकादश यानी लाभ भाव में बनने जा रहा है. आपकी आमदनी में कई गुना बढ़ोतरी हो सकती है. जो लोग शेयर बाजार या प्रॉपर्टी से जुड़े हैं, उन्हें बड़ा फायदा होगा. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या सैलरी में बढ़ोतरी की खुशखबरी मिल सकती है. लंबे समय से अटकी हुई कोई बड़ी मनोकामना इस दौरान पूरी हो सकती है.
तुला राशि (Libra)
तुला राशि वालों के लिए यह योग नवम यानी भाग्य भाव में बन रहा है, जिससे आपका सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा. आपके सोचे हुए सभी काम आसानी से बनते चले जाएंगे. काम या बिजनेस के सिलसिले में की गई यात्राएं बेहद लाभदायक साबित होंगी. वाहन या नया मकान खरीदने की योजना सफल हो सकती है.
कुंभ राशि (Aquarius)
कुंभ राशि के जातकों के लिए यह राजयोग पंचम भाव को सक्रिय करेगा. पुराने निवेश से बेहतरीन रिटर्न मिलेगा और आर्थिक स्थिति पहले से काफी मजबूत होगी. अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो कोई बड़ा और मनचाहा ऑफर मिल सकता है. छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी और मन प्रसन्न रहेगा.
महालक्ष्मी राजयोग के दौरान क्या करें?
- संध्या समय मां लक्ष्मी के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और श्री सूक्त का पाठ करें.
- मां लक्ष्मी को खीर या सफेद मिठाई का भोग लगाएं.
- ऊं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें.