scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

CCTV, हाईटेक निगरानी और ऑडिट... जम्मू कश्मीर पर्यटन स्थलों पर बढ़ेगी सुरक्षा

एक संसदीय समिति ने जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थलों की सुरक्षा को लेकर रिपोर्ट सौंपी है. इसमें CCTV कवरेज बढ़ाने, हाईटेक निगरानी और नियमित ऑडिट करने की बात कही गई है.

Advertisement
X
जम्मू कश्मीर पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा मजबूत
जम्मू कश्मीर पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा मजबूत

संसदीय समिति ने जम्मू-कश्मीर के पर्यटन स्थलों की सुरक्षा को लेकर बड़ी सिफारिश की है. समिति ने पर्यटन स्थलों के लिए ‘एकीकृत सुरक्षा और निगरानी ढांचा’ बनाने की बात कही है. इसके तहत सुरक्षा से जुड़े तय SOP यानी मानक नियम बनाए जाने की बात कही है. 

समिति ने जम्मू-कश्मीर में प्रशासनिक कामकाज, सामाजिक-आर्थिक विकास, सीमा और आंतरिक सुरक्षा के साथ-साथ लद्दाख में सीमा सुरक्षा की तैयारियों पर अपनी रिपोर्ट दी है. समिति की ओर से रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी भी घटना के समय सभी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और तुरंत कार्रवाई जरूरी है. इसके लिए पर्यटन स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत और निगरानी बढ़ाने की जरूरत है. 

दरअसल, पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसारन घाटी में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा को लेकर सवाल उठे थे. पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी. इससे बाद ही जम्मू कश्मीर में पर्यटन स्थलों की सुरक्षा को लेकर समिति ने रिपोर्ट बनाई ह. 

सम्बंधित ख़बरें

Pakistan wants ceasefire operation sindoor
सीजफायर मांग रहा था PAK, भारत ने कराया इंतजार... ऑपरेशन सिंदूर पर खुलासा
From Gulmarg to Pahalgam, tourist vehicles pour out of Kashmir
पहलगाम अटैक के एक साल बाद फिर टारगेट किलिंग, क्यों चिंता की बात?
पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है.
पहलगाम आतंकी हमले में एक्शन, हाफिज सईद के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट
Amarnath Yatra
मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना किया
Two-front war Pakistan
टू-फ्रंट जाल में PAK? सिंधु पर भारत से तनाव, पीट रहा अफगानिस्तान

समिति की रिपोर्ट में सभी मुख्य पर्यटन स्थलों पर CCTV कवरेज, सेंट्रलाइज़्ड मॉनिटरिंग करने की बात कही गई है. साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर संवेदनशील जगहों पर नियमति जांच और समय-समय पर ऑडिट करने की भी सिफारिश की गई है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: जम्मू कश्मीर में हाईवे पर मिला संदिग्ध सूटकेस, निकला बम... कंट्रोल धमाका कर प्रशासन ने शुरू कराई आवाजाही

समिति की ओर से सुझाव दिया गया है कि हर पीक टूरिस्ट सीज़न से पहले अलग-अलग एजेंसियों के बीच काम करने के लिए एक तय SOP तैयार की जाए और उसका पालन किया जाए. रिपोर्ट में समय-समय पर सुरक्षा ऑडिट और कमजोरियों का आकलन करने की भी बात कही गई है. 

बता दें, इस पैनल ने 11 से 15 मई तक जम्मू, श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और कारगिल का दौरा दिया था. मौके पर सुरक्षा इंतजामों का जायज़ा लिया था. सोनमर्ग में कानून व्यवस्था पर प्रतिनिधियों से बातचीत भी की थी. 

समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुरक्षाबलों की तैयारियों की भी सराहना की है. साथ ही, ज्यादा भीड़ वाले पर्यटन स्थलों पर खास इमरजेंसी रिस्पॉन्स यूनिट, एम्बुलेंस और ट्रॉमा-केयर सुविधाएं उपलब्ध कराने की सिफारिश की है.

रिपोर्ट में रक्षा मंत्रालय से कहा गया है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों में जरूरी सुरक्षा उपकरणों की समय पर खरीद, तैनाती और नियमित तकनीकी अपग्रेडेशन सुनिश्चित किया जाए.

कुल मिलाकर, समिति ने जम्मू-कश्मीर के पर्यटन स्थलों की सुरक्षा मजबूत करने, लद्दाख में रक्षा और निगरानी व्यवस्था को बेहतर बनाने, आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की व्यवस्था करने और समय-समय पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने की सिफारिश की है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    Mahalaxmi Rajyog 2026: एक्टिव हो गया है दुर्लभ महालक्ष्मी राजयोग! 4 राशियों पर मेहरबान रहेंगी मां लक्ष्मी |
    पाकिस्तान-बांग्लादेश-नेपाल से जाली नोटों की तस्करी, महिलाएं ट्रेन से 10 राज्यों में करती थी सप्लाई |
    झारखंड परीक्षा भर्ती केस में ED की एंट्री, JPSC धांधली मामले में दर्ज किया केस |
    झांसी के नाइट क्लब में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट, CCTV में कैद हुई घटना |
    कहीं बारिश तो कहीं प्रोटेस्ट से आज बंद रहेंगे स्कूल! दिल्ली से लेकर जानें यूपी का हाल  |
    सुबह-सुबह झारखंड के CM हेमंत सोरेन के लिए PM मोदी ने किया पोस्ट, जानें क्या लिखा |
    नशा देकर बनाया अश्लील वीडियो, 73 साल के डायरेक्टर शकील नूरानी पर 40 साल छोटी एक्ट्रेस संग रेप का आरोप, हुई गिरफ्तारी |
    चीन में 'डॉल्फिन' तूफान की तबाही, 1300 फ्लाइट्स रद्द, 3 लाख लोग सुरक्षित जगह भेजे गए |
    पूर्णिया में महिला टीचर की हत्या, बैंककर्मी पति ने बच्चों के सामने मारी गोली |
    B.Tech छात्र की 'तेजस बाइक कांवड़' बनी आकर्षण का केंद्र, 3 दिन में तैयार की अनोखी कांवड़
    Advertisement