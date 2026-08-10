नशा देकर बनाया अश्लील वीडियो, 73 साल के डायरेक्टर शकील नूरानी पर 40 साल छोटी एक्ट्रेस संग रेप का आरोप, हुई गिरफ्तारी

मशहूर बॉलीवुड डायरेक्टर शकील नूरानी विवादों में फंस गए हैं. फिल्ममेकर पर 33 साल की एक्ट्रेस ने रेप, यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है. शिकायत के बाद शकील को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

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मुश्किल में फंसे शकील

जानकारी के मुताबिक, 73 साल के शकील नूरानी को मुंबई की मालवणी पुलिस ने शनिवार को महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित एक फार्महाउस से पकड़ा है. पुलिस के मुताबिक, शकील करीब पिछले 40 दिनों से गिरफ्तारी से बच रहे थे. लेकिन अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, एक्ट्रेस ने शकील नूरानी पर आरोप लगाया है कि वो साल 2016 में नूरानी के संपर्क में आई थी. एक्ट्रेस ने दावा किया है कि पिछले कई सालों से उनके साथ बार-बार यौन शोषण किया गया. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि नूरानी ने कथित तौर पर उन्हें नशीला पदार्थ दिया था और उनके आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड किए.

शकील पर लगे गंभीर आरोप

एक्ट्रेस का आरोप है कि शकील उनके आपत्तिजनक वीडियो को पब्लिक करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे. शिकायत में यह भी कहा गया है कि कथित घटनाओं के चलते महिला को गर्भपात का सामना करना पड़ा है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. इसके बाद शकील नूरानी का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार भी किया.

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जानकारी के मुताबिक, शकील नूरानी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. वो फिलहाल पुलिस की हिरासत में हैं. हालांकि, नूरानी के वकील ने उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को गलत बताया है.

शकील नूरानी की बात करें तो वो 73 साल के हैं. बॉलीवुड में उनका बड़ा नाम है. उन्होंने अपने फिल्मी करियर में 'बड़े दिलवाला' (1999) और 'जोरू का गुलाम' (2000) जैसी फिल्में बनाई हैं.



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