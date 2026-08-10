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कहीं बारिश तो कहीं प्रोटेस्ट से आज बंद रहेंगे स्कूल! दिल्ली से लेकर जानें यूपी का हाल 

देश के कई राज्यों में भारी बारिश और प्रोटेस्ट के कारण आज यानी 10 अगस्त को कई जगहों पर स्कूल बंद रहेंगे. उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जिसकी वजह से स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है. इसके साथ ही ही अलग-अलग राज्यों का हाल भी यही है. 

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आज कहां-कहां बंद है स्कूल?
आज कहां-कहां बंद है स्कूल?

मौसम तेजी से बदल रहा है. मॉनसून कई राज्यों में जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर रहा है. ऐसे में कई राज्यों में लगातार भयंकर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूलों को बंद कर दिया गया है. ऐसे में चलिए जान लेते हैं कि किन राज्यों के स्कूलों की आज छुट्टी है और क्यों? उत्तराखंड से लेकर दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार तक मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में बच्चों को स्कूल भेजने से पहले एक बार स्टेटस चेक कर लें. हालांकि, कुछ राज्यों में छात्रों के आंदोलन की वजह से भी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है. 

कहां प्रोटेस्ट से बंद है स्कूल? 

बता दें कि झारखंड में और साथ ही उसकी राजधानी रांची में भी JPSC छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है. इसे देखते हुए प्रशासन ने कई स्कूलों को बंद रखने या उनकी टाइमिंग में बदलाव करने का फैसला किया है. 

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बारिश की वजह से बंद हैं स्कूल 

वहीं, कई राज्यों जैसे उत्तराखंड में बारिश की वजह से कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. यहां पर कई जिलों में बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए कई सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है. 

रांची में भी बंद है कई स्कूल 

रांची में भी JPSC छात्रों के विरोध प्रदर्शन की वजह से कई स्कूलों को बंद किया गया है या तो उनकी टाइमिंग में बदलाव किया गया है. कई रिपोर्ट में माना जा रहा है कि रांची में करीब 15 स्कूल आज बंद हैं. 

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राजधानी का क्या है हाल ? 

वहीं, अगर बात राजधानी की करें, तो यहां पर भी तेजी से मौसम बदल रहा है. हालांकि, अभी तक स्कूलों को बंद रखने का राजधानी में कोई आदेश नहीं आया है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में कांवड़ यात्रा की वजह से स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है.

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