कैमरे में दिखा जानवर, लोगों ने कहा- पैंथर है! अलवर में रातभर जागते रहे लोग, वन विभाग ने बिछाए जाल

राजस्थान के अलवर में एक जानवर ने लोगों की नींद उड़ा दी है. काला कुआं और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के आसपास लगे कैमरों में रात के वक्त एक संदिग्ध वन्यजीव दिखाई दिया. लोगों को शक है कि ये पैंथर है. हालांकि वन विभाग ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है. लेकिन डर इतना है कि लोग रातभर जागकर पहरा दे रहे हैं. वन विभाग की टीमें भी इलाके में गश्त कर रही हैं और जानवर को पकड़ने के लिए जाल बिछाए गए हैं.

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मामला अलवर के काला कुआं और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके का है. यहां लगे कैमरों में रात के वक्त एक वन्यजीव की हलचल रिकॉर्ड हुई. जैसे ही इसकी जानकारी लोगों को मिली, इलाके में पैंथर की चर्चा शुरू हो गई.

लोगों को डर है कि कहीं पैंथर कॉलोनी में न आ गया हो. इसी डर के चलते कई लोग रातभर जागते रहे. कुछ लोग इलाके में पहरा भी देते रहे. दूसरी तरफ, वन विभाग को सूचना मिली तो टीम मौके पर पहुंच गई. इसके बाद आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. वनकर्मियों ने संभावित ठिकानों और आसपास की झाड़ियों में काफी देर तक तलाश की, लेकिन जानवर का कोई सुराग नहीं मिला.

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वन विभाग के रेंजर शंकर सिंह शेखावत ने बताया कि काला कुआं इलाके में पैंथर के मूवमेंट की सूचना मिली थी. कैमरे की फुटेज में किसी वन्यजीव की एक झलक जरूर दिखाई दी है. लेकिन सिर्फ फुटेज देखकर ये पक्का नहीं कहा जा सकता कि वो पैंथर ही है.

यानी फिलहाल कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है- कैमरे में दिखा जानवर आखिर है कौन? एहतियात के तौर पर वन विभाग ने टीमों को अलर्ट कर दिया है. इलाके में लगातार गश्त की जा रही है. साथ ही जगह-जगह जाल भी लगाए गए हैं, ताकि अगर पैंथर या कोई दूसरा जंगली जानवर इलाके में मौजूद है तो उसे सुरक्षित तरीके से पकड़ा जा सके.

वन्यजीव प्रेमी चिन्मय मैशी भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने आसपास के इलाके में तलाश की. लेकिन उनकी टीम को भी अभी तक जानवर का कोई पक्का सुराग नहीं मिला.

फिलहाल कैमरा फुटेज ही सबसे बड़ा सुराग है. वन विभाग उसकी जांच कर रहा है और इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है. लोगों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. खासकर रात के समय अकेले बाहर नहीं निकलने और किसी संदिग्ध जानवर को देखने पर उसके पास जाने की बजाय वन विभाग को सूचना देने को कहा गया है. अभी पैंथर की मौजूदगी की पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन डर का माहौल जरूर है. लोग जाग रहे हैं, वनकर्मी गश्त कर रहे हैं और जाल बिछे हैं.

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