सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक, रोज की ये छोटी-छोटी आदतें बना देंगी डायबिटीज का मरीज

कई लोगों का मानना है कि डायबिटीज की बीमारी ज्यादा मीठा खाने से ही होती है, लेकिन असली कहानी कुछ और है. आप दिनभर में क्या और कितना खा रहे हैं इससे भी डायबिटीज होने का रिस्क रहता है. सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक लोग कई ऐसी गलतियां करते हैं जिससे ब्लड शुगर बढ़ सकता है. इस बारे में दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के एंडोक्राइनोलॉजी और मेटाबॉलिज्म विभाग में प्रोफेसर डॉ. राजेश खड़गावत ने आजतक.इन को बताया है.

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डॉ राजेश बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सुबह की चाय के साथ बिस्किट, सफेद ब्रैड खाता है और रोज ऐसा कर रहा है तो इससे शुगर बढ़ सकती है. डॉ. राजेश बताते हैं कि पहले लोग दिन में दो या अधिकतम तीन बार खाते थे, लेकिन अब लोग हर कुछ घंटों में खाते रहते हैं. दिनभर में खाए जाने वाले फूड जैसे चिप्स, चॉकलेट, चाय जैसी चीजें टाइप-2 डायबिटीज के रिस्क को बढ़ा देती हैं. कुछ लोगों को देर रात में भी कुछ न कुछ खाने की आदत होती है. यह भी ठीक नहीं है. अगर आप दिनभर में कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और कई बार खा रहे हैं तो इससे कैलोरी तो बढ़ेगी ही साथ ही शुगर लेवल बढ़ने का भी रिस्क होगा.

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शुगर लेवल बढ़ रहा है तो क्या लक्षण दिखते हैं

डॉ राजेश बताते हैं कि अगर आपको बार-बार प्यास लगना, ज्यादा पेशाब आना, बिना वजह वजन घटना, थकान, धुंधला दिखना जैसे लक्षण दिख रहे हैं तो यह शरीर में शुगर लेवल बढ़ने के संकेत होते हैं. कुछ मामलों में डायबिटीज बिना किसी खास लक्षण के भी हो सकती है. ऐसे में जरूरी है कि आप अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करें. इसके लिए फास्टिंग (खाली पेट ) और खाने के बाद शुगर देंखें. अगर ये बढ़ा हुआ है तो इस मामले में डॉक्टर से सलाह लें.

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डायबिटीज न हो इसके लिए क्या खाना बेहतर

इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन को जरूर शामिल करें. हरी सब्जियों और मौसम के हिसाब से फल खाएं. ध्यान रखें कि अधिक मीठा खाने से बचें. दाल, राजमा को अपने खानपान में जरूर शामिल करें. गेंहू की रोटी की जगह साबुत अनाज से बनी रोटियां खाएं

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