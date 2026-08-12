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Bigg Boss 20: बिग बॉस में मचेगा घमासान, कंटेस्टेंट्स को मिलेगा एक्स्ट्रा जीवन दान, सलमान बोले- तथास्तु

बिग बॉस का नया सीजन सितंबर में शुरू होगा. मेकर्स ने शो से जुड़ा अहम ट्विस्ट रिलीज किया है. सलमान ने बताया कि इस बार खिलाड़ियों को दो बार जीवन दान मिलेगा.

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बिग बॉस के प्रोमो में छाए सलमान
बिग बॉस के प्रोमो में छाए सलमान

दिल थाम कर बैठिए...क्योंकि एंटरटेनमेंट की दुनिया के सबसे बड़े शो बिग बॉस का धमाकेदार आगाज होने वाला है. रियलिटी शो 6 सितंबर से शुरू हो रहा है. मेकर्स ने शो का नया प्रोमो शेयर किया है. इसमें सलमान ने शो के सबसे बड़े ट्विस्ट का खुलासा किया है. इस बार कंटेस्टेंट्स को दो बार जीवनदान मिलेगा. 

बिग बॉस में नया ट्विस्ट
प्रोमो की हुक लाइन है- तथास्तु.  प्रोमो काफी मजेदार है. वॉर सीन चल रहा है. वहां पर लड़ रहे दोनों लोग जमीन पर घायल हो जाते हैं. तभी सलमान खान आकर उन्हें जीवनदान देते हैं. दबंग खान ने कहा- इस बार बिग बॉस घरवालों को एक नहीं बल्कि दो-दो चांस दे रहे हैं. इसलिए उनके पास सेफ गेम खेलने का कोई चांस नहीं होगा. बिग बॉस में इस बार मिलेगा वरदान और एक्स्ट्रा जीवन दान. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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इसका मतलब है कि खिलाड़ियों को गेम शो में बने रहने के लिए दो बार जीवनदान मिलेगा. शो के नए कॉन्सेप्ट को लेकर फैंस के मिस्क्ड रिएक्शन आ रहे हैं. सलमान खान को फिर से बिग बॉस होस्ट की कमान संभालते हुए देखना फैंस के लिए ट्रीट से कम नहीं है. बिग बॉस को सलमान खान कई सालों से होस्ट कर रहे हैं. फैंस के लिए वो शो की आन बान और शान हैं. उनके बिना यूजर्स के लिए बिग बॉस की कल्पना करना मुश्किल है. फैनक्लब पर दावा है कि शो में कंटेस्टेंट्स जोड़ियों में एंट्री कर सकते हैं. इंटरनेट पर कई सेलेब्स के नाम सामने आ रहे हैं.

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इनमें जिया मानेक, जेनिफर विंगेट, करण पटेल, अर्जुन बिजलानी, जन्नत जुबैर रहमानी का नाम सामने आ रहा है. बिग बॉस हिंदी का ये 20वां सीजन है, इसलिए शो को हिट और ग्रैंड बनाने में मेकर्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी है. जैसा कि सभी जानते हैं इन दिनों टीवी पर रियलिटी शोज की बाढ़ आई हुई है. ऐसे में बिग बॉस को टफ कॉम्पिटिशन मिलने वाला है. सीजन की सफलता शो के कंटेस्टेंट्स भी तय करते हैं. इसलिए बहुत जरूरी है मेकर्स अच्छे नामों का चयन करें.

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