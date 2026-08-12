Video: मुंबई लोकल में चढ़ने की कोशिश कर रहा था कोरियन टूरिस्ट, हुआ ये हाल

मुंबई की लोकल ट्रेन शहर की लाइफलाइन कही जाती है. रोज लाखों लोग इसमें सफर करते हैं और भीड़ के बीच ट्रेन पकड़ना उनके लिए रोजमर्रा की बात है. लेकिन पहली बार मुंबई लोकल में सफर करने वाले किसी शख्स के लिए यह अनुभव थोड़ा अलग हो सकता है. ऐसा ही एक अनुभव दक्षिण कोरिया से भारत घूमने आए टूरिस्ट सेजिन का रहा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
सेजिन पहली बार मुंबई लोकल ट्रेन में सफर करने के लिए ठाणे स्टेशन पहुंचे थे. उन्होंने टिकट भी खरीदा, प्लेटफॉर्म तक गए और ट्रेन का इंतजार किया. लेकिन जैसे ही लोकल स्टेशन पर पहुंची और यात्री तेजी से दरवाजों की तरफ बढ़ने लगे, वह कुछ देर के लिए पूरी स्थिति को देखते रह गए.
टिकट खरीदा, लेकिन ट्रेन में चढ़ना रह गया
वीडियो की शुरुआत ठाणे स्टेशन से होती है. सेजिन ने यहां 170 रुपये में दो घंटे का राउंड ट्रिप टिकट खरीदा. इसके बाद वह प्लेटफॉर्म की तरफ गए.हालांकि, स्टेशन पर पहुंचने के बाद उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर किस दिशा में जाना है और कौन सी ट्रेन पकड़नी है. वह कुछ देर तक स्टेशन का माहौल समझने की कोशिश करते नजर आए.तभी प्लेटफॉर्म पर लोकल ट्रेन पहुंची.
ट्रेन आई तो बढ़ गई भीड़
लोकल ट्रेन के आते ही प्लेटफॉर्म का माहौल अचानक बदल गया. ट्रेन यात्रियों से भरी हुई थी और प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग तेजी से दरवाजों की तरफ बढ़ने लगे.सेजिन ने भी ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की. लेकिन सामने मौजूद भीड़ देखकर वह पीछे हट गए.इसके बाद उन्होंने अगली लोकल का इंतजार किया. उन्हें लगा कि शायद दूसरी ट्रेन में सफर करना आसान होगा.
देखें वीडियो
दूसरी बार भी नहीं चढ़ पाए
अगली ट्रेन आने पर सेजिन ने एक बार फिर लोकल में चढ़ने की कोशिश की. लेकिन इस बार भी उनकी कोशिश सफल नहीं हुई.वीडियो में वह इस अनुभव से परेशान और निराश नजर आते हैं. आखिरकार उन्होंने मुंबई लोकल से सफर करने का प्लान ही छोड़ दिया और टैक्सी लेकर निकल गए.
यानी टिकट खरीदने से लेकर दो बार ट्रेन पकड़ने की कोशिश तक सब करने के बावजूद उनका मुंबई लोकल का पहला सफर ट्रेन में चढ़े बिना ही खत्म हो गया.
वीडियो शेयर करते हुए सेजिन ने अपने अनुभव के बारे में लिखा कि मुंबई लोकल का अनुभव लेने के बाद उनके मन में यहां के लोगों के लिए सम्मान और बढ़ गया.उन्होंने कहा कि इस अनुभव ने उन्हें खुद के बारे में सोचने पर भी मजबूर किया.उनका वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया दी.
लोगों ने कहा- इतनी जल्दी हार क्यों मान ली?
कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में कहा कि सेजिन ने बहुत जल्दी हार मान ली. उनका कहना था कि वीडियो में दिखाई दे रही ट्रेन या प्लेटफॉर्म उतना ज्यादा भीड़भाड़ वाला नहीं लग रहा था.कुछ लोगों ने यह भी सुझाव दिया कि अगर उन्हें ट्रेन पकड़ने में परेशानी हो रही थी तो वह किसी स्थानीय यात्री से मदद मांग सकते थे.मुंबई में रोज लोकल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए ट्रेन पकड़ने का तरीका बिल्कुल सामान्य है, लेकिन पहली बार आने वाले व्यक्ति को वही प्रक्रिया काफी मुश्किल लग सकती है.