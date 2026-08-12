सड़क के लेवल से नीचे हो गया है घर, जैक सिस्टम से ऊपर उठाने में कितना आएगा खर्चा?

अगर आपका घर सड़क के लेवल से नीचे आ गया है तो आप बिना तोड़फोड़ के पूरा घर कुछ फीट तक ऊंचा उठा सकते हैं. अगर किसी वजह से पूरे घर को आगे- पीछे खिसकाना है, तो ये काम भी आराम से हो जाएगा.

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अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसा हो सकता है? अगर ऐसा किया भी जाता है तो घर कमजोर हो जाएगा. ऐसे सवाल उठना लाजिमी हैं. लेकिन, इन दिनों ऐसी- ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई हैं कि घर को बिना नुकसान पहुंचाए और कमजोर किए, इसके लेवल को अप किया जा सकता है. इस तकनीक को हाउस लिफ्टिंग कहते हैं.

हाउस लिफ्टिंग एक आधुनिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है. इसमें हाइड्रोलिक जैक का इस्तेमाल करके किसी भी कंक्रीट के घर को बिना नुकसान पहुंचाए ऊपर उठाया जाता है. कई बार सड़क के लेवल में बदलाव के कारण घर नीचे हो जाता है. ऐसे में बारिश के मौसम में घर में पानी घुसने का खतरा बना रहता है. या फिर घर के धंसने की आशंका बनी रहती है.

हाइड्रोलिक जैक से ऐसे उठाया जाता है घर

ऐसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए दोबारा कंस्ट्रक्शन कराने, मिट्टी भराई या नींव को मजबूत करने में काफी तोड़फोड़ की जरूरत होती है. इसमें पैसा भी काफी खर्च होता है. ऐसे में आजकल हाड्रोलिक जैक से घर को उठाकर उसकी ऊंचाई बढ़ा दी जाती है. इसमें पैसा भी कम लगता है और घर अनावश्यक तोड़फोड़ से भी बच जाता है.



जैक से घर को लिफ्ट करने से पहले सुरक्षा और उसकी स्टेबलिटी चेक करने के लिए एक्सपर्ट प्रोफेशनल की जरूरत होती है. वहीं जब हाउस लिफ्टिंग का काम हो जाता है. उसके बाद कुछ मामूली काम कराने होते हैं. ये प्लंबिंग और छोटी-मोटी मरम्मत से जुड़े काम हो सकते हैं.

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बड़े बहुमंजिला इमारतों के लिए बड़े पैमाने पर हाइड्रोलिक नेटवर्क की जरूरत होती है. हाउड्रोलिक जैक से घर को कुछ फीट तक ऊंचा उठाने के बाद नींव की मरम्मत की जाती है. फिर घर उसी आकार और डिजाइन में खड़ा रहता है. सिर्फ उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है.

बहुंजिला इमारतों को ऊंचा करने में भारी-भरकम सिंक्रनाइज़्ड हाइड्रोलिक जैक की जरूरत होती है. वहीं एक मंजिला घरों को लिफ्ट करने में नीचे लकड़ी लगाने से भी काम चल जाता है. हाउस लिफ्टिंग का इस्तेमाल नए नींव बनाने में, फिर से नींव को मजबूत करने में, नींव में एक्स्ट्रा पिलर और बीम जोड़ने के लिए भी किया जाता है.

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हालांकि, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कमजोर या पुरानी इमारतों को ऊंचा उठाने के लिए उपयुक्त नहीं है. खासकर वैसे मकान जिनकी नींव की गुणवत्ता खराब हो.

जैक से घर ऊपर उठाने में आता है इतना खर्चा

घर को लिफ्ट करने की अलग- अलग जरूरत, ऊंचाई और इमारत के एरिया पर इसकी लागत निर्भर करती है. हाउस लिफ्टिंग में घर को करीब 3 फीट तक ऊंचा उठाने में 200 से 400 रुपये प्रति स्क्वायर फीट का खर्चा आता है. 5 फीट तक लिफ्ट करने में 400 से 500 रुपये प्रति स्क्वायर फीट का खर्चा बैठता है. एक अनुमान के मुताबिक, 2500 स्क्वायर फीट के मकान को लिफ्ट करने में 5 से 15 लाख रुपये तक खर्च हो सकते हैं.

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