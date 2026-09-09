78 मैच, 5 साल का इंतजार... फिर आया सचिन का पहला शतक, जिसने बदल दी पूरी कहानी

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में कई बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं. लेकिन उनके पहले वनडे शतक की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है. जिस खिलाड़ी ने आगे चलकर वनडे में 49 शतक लगाए, उसे अपने पहले शतक के लिए करीब 5 साल और 78 मैचों का इंतजार करना पड़ा था.

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9 सितंबर 1994 का वो दिन

32 साल पहले आज ही के दिन, 9 सितंबर 1994 को श्रीलंका के कोलंबो में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिंगर वर्ल्ड सीरीज का मुकाबला खेला गया था. इस मैच में सचिन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 130 गेंदों पर 110 रन बनाए थे.

उनकी इस पारी में 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे. यही सचिन का पहला वनडे शतक था. सचिन ने मनोज प्रभाकर के साथ पारी की शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू और मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ पार्टनरशिप की.

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सचिन की शानदार पारी और विनोद कांबली के तेज 43 रनों की मदद से भारत ने 8 विकेट पर 246 रन बनाए. जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 31 रनों से मैच हार गई. मार्क वॉ ने 61 रन बनाए, लेकिन उनकी पारी टीम को जीत नहीं दिला सकी.

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#OnThisDay in 1994, Sachin Tendulkar hit 110 against Australia in Colombo – the first of his 49 ODI centuries 🔥



Which is your favourite Tendulkar ton in the format? pic.twitter.com/nu4ONjdGsf — ICC (@ICC) September 9, 2020

पहले शतक से बदला सचिन का वनडे करियर

सचिन ने अपने पहले वनडे शतक से पहले 78 मैचों में 2126 रन बनाए थे. इस दौरान उनका एवरेज 32.70 था और उन्होंने 17 अर्धशतक लगाए थे. पहले शतक के बाद सचिन ने 16,300 रन बनाए और 48 और शतक लगाए.

उनका एवरेज भी बढ़कर 47.10 हो गया. यही वजह है कि कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई 110 रनों की पारी को उनके करियर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है.

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कब हुआ था तेंदुलकर का डेब्यू?

15 नवंबर 1989 को कराची में 16 साल 205 दिन की उम्र में सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. अपने पहले टेस्ट मैच में सचिन ने 24 गेंदों में 15 रन बनाए थे. इस दौरे पर सचिन ने 2 अर्धशतक जड़े थे.

सचिन का पहला टेस्ट शतक 1990 में उनके 9वें टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर में आया था. इस मैच में सचिन ने 189 गेंदों में 119 रनों की पारी खेली थी.

कैसा रहा तेंदुलकर का इंटरनेशनल करियर?

सचिन तेंदुलकर ने अपने शानदार 24 साल के करियर में 664 मैचों में 34,357 इंटरनेशनल रन बनाए हैं.

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टेस्ट क्रिकेट

मैच: 200

पारियां: 329

रन: 15,921

औसत: 53.78

शतक: 51

अर्धशतक: 68

उच्चतम स्कोर: 248*

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वनडे क्रिकेट

मैच: 463

पारियां: 452

रन: 18,426

औसत: 44.83

शतक: 49

अर्धशतक: 96

उच्चतम स्कोर: 200*

टी20आई

मैच: 1

रन: 10

औसत: 10.00

उच्चतम स्कोर: 10

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