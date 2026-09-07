ईशान किशन ने उड़ाया गर्दा... दलीप ट्रॉफी फाइनल में जड़ा दोहरा शतक, बने कई रिकॉर्ड्स

दलीप ट्रॉफी (2026-27) फाइनल में ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने साउथ जोन के खिलाफ कमाल की बल्लेबाजी की. चेन्नई के एमए चिदंबरम में जारी इस मुकाबले के दूसरे दिन ईशान ने दोहरा शतक जड़ दिया. ईशान ने 270 गेंदों पर दोहरा शतक पूरा किया, जिसमें 26 चौके और दो छक्के शामिल रहे.

और पढ़ें

ईस्ट जोन की पहली पारी के 122वें ओवर में देवदत्त पडिक्कल की दूसरी गेंद पर चौका लगाकर ईशान किशन इस माइलस्टोन तक पहुंचे. ईशान के फर्स्ट क्लास करियर की ये दूसरी डबल सेंचुरी रही. वहीं दलीप ट्रॉफी में उन्होंने पहली बार दोहरा शतक लगाया है. ईशान किशन 301 गेंदों पर 250 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए. इस दौरान उन्होंने 27 चौके और सात छक्के लगाए.

Ishan Kishan brings up his 2️⃣0️⃣0️⃣ in style 💯💯 🙌



What a magnificent knock from the East Zone captain so far 👏👏



Scorecard ▶️ https://t.co/KQf5Km69nk#DuleepTrophy | #SZvEZ pic.twitter.com/2NaE6qG4VK — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 7, 2026

ईशान किशन दलीप ट्रॉफी फाइनल में दोहरा शतक जड़ने वाले ईस्ट जोन के पहले बल्लेबाज हैं. वहीं ईशान किशन ईस्ट जोन के ऐसे तीसरे बैटर हैं जिन्होंने दलीप ट्रॉफी मेंं दोहरा शतक जड़ा है. इससे पहले अरुण लाल और सबा करीम ही ऐसा कर पाए थे. अरुण लाल ने 1986-87 के दलीप ट्रॉफी सीजन में दो दोहरे शतक लगाए थे, जबकि सबा करीम ने 1995-96 में यह उपलब्धि हासिल की थी.

Advertisement

देखा जाए तो ईशान किशन दलीप ट्रॉफी के फाइनल में दोहरा शतक लगाने वाले छठे बल्लेबाज हैं. रमन लांबा, अंशुमान गायकवाड़, यूसुफ पठान, चेतेश्वर पुजारा और यशस्वी जायसवाल पहले से ही इस खास लिस्ट में शामिल हैं. ईशान किशन दलीप ट्रॉफी के फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले कप्तान भी बन गए हैं. उनसे पहले ये रिकॉर्ड अंशुमन गायकवाड़ के नाम था.

दलीप ट्रॉफी फाइनल में दोहरे शतक

216 अंशुमान गायकवाड़ बनाम नॉर्थ जोन, 1987

320 रमन लांबा बनाम वेस्ट जोन, 1987

210* यूसुफ पठान बनाम साउथ जोन, 2010

256* चेतेश्वर पुजारा बनाम इंडिया रेड, 2016

209 यशस्वी जायसवाल बनाम साउथ जोन, 2022

250* ईशान किशन बनाम साउथ जोन, 2026

विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने अब तक 67 फर्स्ट क्लास मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 4 हजार से ज्यादा रन बनाए. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ईशान ने 10 शतक और 19 अर्धशतक जड़े हैं. 273 रन उनका बेस्ट स्कोर रहा है.

---- समाप्त ----