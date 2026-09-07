दलीप ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी के टीममेट ने मचाई तबाही, वनडे स्टाइल में ठोका शतक

दलीप ट्रॉफी (2026-27) फाइनल में ईस्ट जोन और साउथ जोन की टक्कर हो रही है. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले के दूसरे दिन (7 सितंबर) भी ईस्ट जोन के बल्लेबाजों का जलवा देखने को मिला है. कुमार कुशाग्र ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ दिया. खेल के पहले दिन ईस्ट जोन के लिए कप्तान ईशान किशन ने शानदार शतक लगाया था.

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कुमार कुशाग्र ने वनडे स्टाइल में बैटिंग करते हुए 132 गेंदों में 101 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और पांच छक्के शामिल रहे. दूसरी ओर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी 37 गेंदों में 44 रन बनाकर आउट हो गए. ईस्ट जोन के सलामी बल्लेबाज अभिमन्यू ईश्वरन ने भी अच्छी पारी खेलते हुए 86 गेंदों में 72 रन बनाए.

तीन नंबर पर बल्लेबाजी करने आए शिखर मोहन ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और 120 गेंदों में 85 रन बनाकर आउट हो गए. शिखर मोहन ने अपनी इस पारी में 9 चौके और 3 छक्के लगाए.

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1️⃣5️⃣0️⃣ up for Captain Ishan Kishan 🙌 🧢



He's continued from where he left off yesterday 💪



Scorecard ▶️ https://t.co/KQf5Km69nk#DuleepTrophy | #SZvEZ pic.twitter.com/4k5jMhoZmm — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 7, 2026

ईशान और कुशाग्र ने संभाली पारी

ईस्ट जोन ने पहले दिन की शुरुआत अच्छी की, लेकिन बीच में कुछ विकेट गंवाए. इसके बाद ईशान किशन और कुमार कुशाग्र ने मोर्चा संभाला. दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 230 रनों की साझेदारी की और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया.

ईशान किशन और कुमार कुशाग्र के इस प्रदर्शन के बाद ईस्ट जोन ने दलीप ट्रॉफी फाइनल में अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है.

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