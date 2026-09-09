पंजाब में 12 सितंबर तक बढ़ा 'सफाई अभियान 2.0', सरकार का दावा- 5407 शिकायतों का हुआ निपटारा

पंजाब सरकार ने राज्य में चल रहे सफाई अभियान 2.0 को 12 सितंबर तक बढ़ा दिया है. स्थानीय निकाय मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान अब तक 5407 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है. ये शिकायतें एम-सेवा ऐप के जरिए मिली थीं. कुल 6459 शिकायतें दर्ज हुई हैं. इनमें से 83 फीसदी से ज्यादा का समाधान किया गया है.

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दरअसल, सफाई अभियान 2.0 की शुरुआत 29 अगस्त को हुई थी. इसे राज्य के सभी 166 शहरी निकायों में चलाया गया. इनमें 14 नगर निगम शामिल हैं. इसके अलावा 152 नगर परिषद और नगर पंचायतें भी अभियान का हिस्सा हैं.

मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने चंडीगढ़ के एमसी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि अभियान के आखिरी दिन लोगों की भागीदारी काफी बढ़ी. इसी दौरान बड़ी संख्या में शिकायतें भी मिलीं. इसे देखते हुए अभियान को 12 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया गया है.

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सरकार अब महीने के चार शनिवारों को मेगा सफाई अभियान भी चलाएगी. इसकी शुरुआत 12 सितंबर से होगी. इन अभियानों में आम लोगों को भी जोड़ा जाएगा. गैर सरकारी संगठन, बाजार संगठन, युवा क्लब और धार्मिक संगठन इसमें हिस्सा लेंगे. रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी अभियान से जुड़ेंगी.

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हरजोत सिंह बैंस ने लोगों से अपील की है कि वे शनिवार को दो से तीन घंटे सफाई के लिए निकालें. लोग अपने पार्क, बाजार और आसपास के इलाकों की सफाई में सहयोग करें. उन्होंने कहा कि लोगों की भागीदारी के बिना सफाई अभियान को सफल बनाना मुश्किल है.

'अब घर-घर से उठाया जाएगा कूड़ा'

मंत्री ने कहा कि सरकार ने शहरों में घर-घर जाकर कूड़ा उठाने की व्यवस्था भी शुरू कर दी है. इसका मकसद उन जगहों पर दोबारा कूड़ा जमा होने से रोकना है, जहां अक्सर कूड़े के बड़े ढेर लग जाते हैं.

मंत्री ने लोगों से कहा कि वे कलेक्शन वैन के आने तक अपना कूड़ा घर में ही रखें. सार्वजनिक जगहों पर कूड़ा फेंकने से बचें. उन्होंने चेतावनी दी कि जागरूकता अभियान खत्म होने के बाद सार्वजनिक जगहों पर कूड़ा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा.

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हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि उन्होंने पिछले 10 दिनों में कुराली, खरड़ और नंगल का दौरा किया. उन्होंने वहां सफाई व्यवस्था का जायजा लिया. सफाई कर्मचारियों से भी बातचीत की. उन्होंने कर्मचारियों की मेहनत की तारीफ की.

मंत्री ने कहा कि सरकार सिर्फ कूड़ा हटाने तक सीमित नहीं रहना चाहती. इसका मकसद शहरों को लंबे समय तक साफ रखना है. इसके लिए लोगों की आदतों में भी बदलाव जरूरी है.

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हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि 12 सितंबर के बाद पूरे अभियान की विस्तृत समीक्षा की जाएगी. उन जगहों का भी रिकॉर्ड तैयार होगा, जहां से कूड़े के बड़े ढेर पूरी तरह हटा दिए गए हैं.

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इन जगहों की तस्वीरों को भी रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा. सरकार इस पूरे अभियान के आंकड़ों का विश्लेषण करेगी. मंत्री ने कहा कि यह अभियान सिर्फ शुरुआत है. सरकार का लक्ष्य पंजाब के शहरों को साफ और बेहतर बनाना है. इसके लिए सरकार के साथ लोगों का सहयोग भी जरूरी है.

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