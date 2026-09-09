'न्यूज के लिए X नंबर-1', एलन मस्क का बड़ा दावा, बोले-दुनिया के सभी अखबारों की कुल सर्कुलेशन से ज्यादा रीडरशिप

अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को लेकर बड़ा दावा किया है. मस्क ने कहा है कि X अब दुनिया में खबरों का नंबर-1 सोर्स बन गया है. उन्होंने दावा किया कि X की हर महीने की रीडरशिप दुनिया के सभी अखबारों की कुल सर्कुलेशन से भी ज्यादा है. मस्क ने यह बात X पर एक पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए कही.
एलन मस्क ने X पर लिखा कि X धरती पर खबरों का नंबर-1 सोर्स है. इसके साथ उन्होंने कहा कि X को हर महीने पढ़ने वालों की संख्या दुनिया के सभी अखबारों की कुल सर्कुलेशन से ज्यादा है. मस्क का यह दावा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.
मस्क ने जिस पोस्ट को रीपोस्ट किया, उसमें X की यूरोप में बढ़ती लोकप्रियता का भी दावा किया गया था. पोस्ट में कहा गया कि यूरोप के लगभग सभी देशों में X न्यूज ऐप्स के बीच नंबर-1 पर है. इसमें यह भी दावा किया गया कि यूरोप के लोग अब खबरों और जानकारी के लिए X का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें: Elon Musk Loss: एलन मस्क की संपत्ति में भूचाल, महीनेभर में 350 बिलियन डॉलर साफ
रीपोस्ट की गई पोस्ट में X को लेकर कहा गया कि यूरोप ने कई साल तक इस प्लेटफॉर्म की आलोचना की. इसके बावजूद अब X यूरोप में खबरों का एक बड़ा जरिया बन रहा है. पोस्ट में लोगों के X की ओर बढ़ते रुझान का दावा किया गया.
हालांकि, इन दावों को समझते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये आंकड़े X से जुड़े पोस्ट में किए गए हैं. मस्क ने भी इन्हीं दावों को रीपोस्ट करते हुए अपनी बात रखी है. ऐसे में इसे फिलहाल मस्क का दावा ही माना जाएगा.
एलन मस्क लंबे समय से X को सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि खबरों और विचारों के बड़े मंच के तौर पर पेश करते रहे हैं. एक्स पर दुनिया भर के यूजर सीधे पोस्ट कर सकते हैं. यहां न्यूज रिपोर्ट, वीडियो और घटनाओं से जुड़ी जानकारी तेजी से सामने आती है.
मस्क के ताजा बयान से एक बार फिर X की भूमिका को लेकर बहस शुरू हो सकती है. खासकर ऐसे समय में जब लोग पारंपरिक मीडिया के साथ सोशल मीडिया से भी खबरें हासिल कर रहे हैं. X पर खबरों की रफ्तार तेज है. लेकिन वहां मिलने वाली हर जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है.