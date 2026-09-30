गुवाहाटी में वेस्टइंडीज के खिलाफ रोहित शर्मा ने बल्ले से तो कमाल किया ही, उनके शतक के बाद का सेलिब्रेशन भी चर्चा में आ गया. रोहित ने अपना 35वां वनडे शतक पूरा करने के बाद ऐसा जश्न मनाया, जिसका मतलब जानने की कोशिश हर कोई कर रहा था. अब खुद हिटमैन ने इसका राज खोल दिया है.
रोहित ने बुधवार (30 सितंबर) को च के बाद कहा कि यह सेलिब्रेशन सिर्फ उनके लिए था. उन्होंने साफ कहा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिन्हें अपने तक ही रखना चाहिए. यानी रोहित ने इस जश्न के पीछे की पूरी कहानी बताने से इनकार कर दिया.
How did Ravindra Jadeja want Rohit Sharma to celebrate his century? 😅— BCCI (@BCCI) September 30, 2026
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रोहित ने कहा- मैं उस सेलिब्रेशन को अपने लिए रखता हूं. ये मेरे लिए है. कुछ चीजें सिर्फ आपके साथ रहने के लिए होती हैं. उन्हें साझा करने के लिए नहीं.
दिलचस्प बात यह है कि रवींद्र जडेजा ने भी रोहित से उनके इस सेलिब्रेशन के बारे में पूछा था. रोहित ने बताया कि जडेजा जानना चाहते थे कि आखिर यह किस चीज के लिए था. हिटमैन ने उनसे कहा कि ड्रेसिंग रूम में बताएंगे.
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हालांकि जडेजा ने खुद रोहित के लिए सेलिब्रेशन का एक अलग प्लान बनाया था. रोहित ने बताया कि जडेजा चाहते थे कि वह आकर स्लाइड करें और जंप करके जश्न मनाएं. लेकिन रोहित ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया.
रोहित ने मजाकिया अंदाज में कहा कि 50 ओवर फील्डिंग करने और फिर करीब 25-30 ओवर बल्लेबाजी करने के बाद उनमें स्लाइड और जंप करने की ताकत नहीं बची थी.
Look what it means to the Hitman 🤩👌— BCCI (@BCCI) September 30, 2026
🎥 A memorable celebration during a memorable knock 🥳
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गिल के साथ 250 से ज्यादा की साझेदारी
रोहित ने अपनी पारी और शुभमन गिल के साथ साझेदारी पर भी बात की. वेस्टइंडीज ने 405 रन बनाए थे और भारत के सामने 406 रन का लक्ष्य था. रोहित ने कहा कि वह और गिल स्कोरबोर्ड के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे थे. दोनों का फोकस गेंद की मेरिट के हिसाब से खेलने पर था.
उन्होंने गिल की जमकर तारीफ की और कहा कि वह पूरी पारी में अपनी बल्लेबाजी पर काफी नियंत्रण में थे. गिल का अंत तक नाबाद रहना भी शानदार रहा.
रोहित ने यह भी बताया कि पहली पारी में गर्मी में लंबे समय तक फील्डिंग करने के बाद बल्लेबाजी करना आसान नहीं था. ऐसे में उन्हें अपने अनुभव का इस्तेमाल करना पड़ा. उनका मानना था कि विकेट अच्छा था और टॉप ऑर्डर से बड़े रन चाहिए थे. दोनों ने मिलकर 250 से ज्यादा रन की साझेदारी की, जिसने भारत की जीत लगभग तय कर दी.
A night for the 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗯𝗼𝗼𝗸𝘀 📚✨#TeamIndia register their highest successful ODI run chase to take an unassailable 2️⃣-0️⃣ lead in the series 👏👏— BCCI (@BCCI) September 30, 2026
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हिटमैन ने कहा कि इस तरह के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए बड़ी साझेदारियां बनाना जरूरी था और उन्होंने वही किया. अंत में भारत ने लक्ष्य हासिल कर मैच अपने नाम कर लिया.