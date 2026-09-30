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नाबालिग को अगवा कर जीजा ने किया गैंगरेप, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी... दोनों आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के बांदा में नाबालिग को बहला-फुसलाकर बाइक से ले जाने और उसके साथ गैंगरेप किए जाने का मामला सामने आया है. परिजनों का आरोप है कि वारदात के बाद आरोपियों ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़िता के मेडिकल और कोर्ट में बयान की प्रक्रिया शुरू की गई है.

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बहन को बुलाने के बहाने बाइक पर बैठाया.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
बहन को बुलाने के बहाने बाइक पर बैठाया.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)

बांदा के नरैनी कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है. पीड़ित परिवार का आरोप है कि दो युवकों ने पहले लड़की को बाइक पर बैठाकर अगवा किया और फिर सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. वारदात के बाद आरोपियों ने किसी को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी भी दी.

परिजनों के मुताबिक, लड़की 24 सितंबर को गणेश जी की पूजा के लिए गई थी. इसी दौरान मध्य प्रदेश के रहने वाले दो युवक उसे उसकी बहन को बुलाने के नाम पर बाइक पर बैठाकर ले गए. दोनों आरोपियों की गांव में रिश्तेदारी बताई जा रही है और परिवार उन्हें पहले से जानता था.

यह भी पढ़ें: बांदा-टांडा NH पर भरा 3 फीट पानी, सड़क बनी तालाब; जानलेवा गड्ढों में फंस रहीं गाड़ियां, पलटा ट्रैक्टर

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परिजनों का आरोप है कि दोनों युवक लड़की को एक स्कूल में ले गए, जहां बारी-बारी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इसके बाद विरोध करने और किसी को घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई. कथित तौर पर दोनों आरोपी नाबालिग को वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गए.

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बहन को बुलाने के नाम पर बाइक से ले जाने का आरोप

बताया गया है कि दोनों युवकों की रिश्तेदारी गांव में है. पड़ोस की एक लड़की की शादी मध्य प्रदेश में हुई है, इसी रिश्ते के कारण दोनों युवक गांव के नाते मुंहबोले जीजा लगते हैं. इसी वजह से आरोपी और पीड़िता का परिवार एक-दूसरे को जानते थे.

परिजनों के अनुसार, आरोपियों ने नाबालिग से उसकी बहन को बुलाने की बात कही और इसी बहाने उसे बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गए. बाद में कथित तौर पर उसके साथ वारदात की गई. धमकी दिए जाने के बाद आरोपी उसे छोड़कर वहां से चले गए.

किसी तरह घर पहुंचने के बाद नाबालिग ने परिजनों को पूरी घटना बताई. इसके बाद परिवार ने पुलिस से शिकायत की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने सूचना मिलते ही मामले में कार्रवाई शुरू कर दी.

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया

डिप्टी SP प्रवीण कुमार ने बताया कि नरैनी थाने में सूचना मिली थी कि नाबालिग बच्ची के साथ दो लड़कों द्वारा दुष्कर्म की घटना की गई है. सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया.

उन्होंने बताया कि पीड़िता का बयान दर्ज किया गया और मेडिकल परीक्षण की कार्रवाई की गई. दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया था. टीमों ने कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है.

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पुलिस के मुताबिक, मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. वहीं, नाबालिग का कोर्ट में बयान कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

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