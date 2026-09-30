सोने की ईंट, बाइक्स, 6 करोड़ कैश... लालबागचा राजा पर इस साल हुई धनवर्षा

मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा पंडाल में इस बार भक्तों ने जमकर चढ़ावा चढ़ाया है. 14 सितंबर से 28 सितंबर के बीच लालबागचा राजा पंजाबल में रखी दान पेटियों में 3 करोड़ 53 लाख 42 हजार रुपये जमा हुए.

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वहीं, चरण स्पर्श और मुख दर्शन की लाइनों में रखी दान पेटियों से 2 करोड़ 42 लाख 40 हजार रुपये मिले. विसर्जन के दौरान दान पेटी में 16 लाख 14 हजार 500 रुपये जमा हुए. इस तरह तीनों श्रेणियों को मिलाकर कुल 6 करोड़ 11 लाख 96 हजार 500 रुपये का दान मिला.

गणेशोत्सव के दौरान भक्तों ने लालबागचा राजा को सोना, चांदी और अन्य कीमती सामान भेंट किए. बुधवार को इन सामानों की नीलामी हो रही है. इस साल, एक अज्ञात भक्त ने लालबागचा राजा को एक किलोग्राम की 24 कैरेट सोने की ईंट चढ़ाई है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ 48 लाख रुपये है.

नीलामी में सोने के आभूषण ने खींचा ध्यान

इसके अलावा, एक अज्ञात भक्त ने 18 कैरेट सोने से बनी 141 ग्राम की गणेश प्रतिमा भी भेंट की है. इसकी कीमत 15 लाख 65 हजार रुपये है. इस नीलामी में सोने के कई आभूषण, मोदक, चांदी की गदा, क्रिकेट बैट और दो मोटरसाइकिलें भी आकर्षक का केंद्र हैं.

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लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के मुताबिक, नीलामी से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल अलग-अलग समाज कल्याण के कामों में किया जाता है. इसमें सबसे बड़ी राशि जरूरतमंद लोगों के इलाज में मदद के लिए खर्च की जाती है. तीनों श्रेणियों को मिलाकर कुल 6 करोड़ 11 लाख 96 हजार 500 रुपये का दान मिला.

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