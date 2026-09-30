प्रज्ञान ओझा बनेंगे टीम इंडिया के नए चीफ सेलेक्टर? अजीत अगरकर का कार्यकाल खत्म होने के बाद संभाल सकते हैं जिम्मेदारी

भारतीय क्रिकेट में चयन समिति को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है. पूर्व भारतीय स्पिनर प्रज्ञान ओझा अजीत अगरकर के बाद टीम इंडिया के अगले चीफ सेलेक्टर बन सकते हैं. फिलहाल ओझा चार सदस्यीय चयन समिति के अंतरिम प्रमुख की भूमिका निभा रहे हैं.
29 सितंबर (मंगलवार) को गुवाहाटी में भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर और चारों चयनकर्ताओं के बीच अहम बैठक हुई. इस बैठक में प्रज्ञान ओझा के अलावा शिव सुंदर दास, अजय रात्रा और आरपी सिंह मौजूद थे. हालांकि, मौजूदा चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर बैठक में शामिल नहीं हुए.
बैठक में भारतीय टीम के आगामी न्यूजीलैंड दौरे के लिए खिलाड़ियों के चयन और टीम संयोजन पर चर्चा हुई. भारत को न्यूजीलैंड दौरे पर 22 अक्टूबर से पांच टी20 मैच, 4 नवंबर से पांच वनडे और 19 नवंबर से दो टेस्ट मैच खेलने हैं. इसके अलावा इंडिया-ए टीम को भी न्यूजीलैंड में तीन टेस्ट मैच खेलने हैं.
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24 टेस्ट खेल चुके हैं प्रज्ञान ओझा
प्रज्ञान ओझा टीम इंडिया के लिए 24 टेस्ट, 18 वनडे और 6 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं. वह बाएं हाथ के स्पिनर रहे हैं. इसी वजह से उन्हें अंतरिम तौर पर चयन समिति की कमान सौंपी गई है.
अजीत अगरकर का बीसीसीआई के साथ मौजूदा कार्यकाल 4 अक्टूबर को समाप्त होना है. उन्होंने बोर्ड को पद पर आगे जारी नहीं रहने के अपने फैसले की जानकारी पहले ही दे दी थी.
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2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी पर नजर
आने वाले महीनों में भारतीय चयनकर्ताओं के सामने कई महत्वपूर्ण फैसले होंगे. न्यूजीलैंड दौरे के अलावा टीम को 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियां भी करनी हैं. ऐसे में खिलाड़ियों के वर्कलोड, उपलब्धता और अलग-अलग फॉर्मेट के लिए टीम संयोजन पर चयनकर्ताओं की नजर रहेगी.
फिलहाल प्रज्ञान ओझा को अंतरिम जिम्मेदारी मिली है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक वह इस पद पर स्थायी रूप से भी नियुक्त हो सकते हैं. हालांकि, उनके चीफ सेलेक्टर बनने को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.