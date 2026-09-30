Atte Ka Halwa: हर बार सूजी का हलवा खाना छोड़िए, घर में रखे गेहूं के आटे और देसी घी से बनाएं दानेदार और रसीला हलवा, खुशबू से भर जाएगा घर

Atte Ka Halwa: जब भी घर में कोई पूजा-पाठ हो या कुछ मीठा खाने का मन करे तो अक्सर हम सूजी का हलवा ही बनाते हैं. लेकिन हर बार वही सूजी का हलवा खाकर अगर आप बोर हो गए हैं तो इस बार अपनी रसोई में रखे साधारण गेहूं के आटे और देसी घी से बनाएं एकदम दानेदार, रसीला और सोंधा आटा हलवा.

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गुरुद्वारे में मिलने वाले कढ़ा प्रसाद की याद दिलाने वाला यह हलवा स्वाद में जितना लाजवाब होता है, सेहत के लिहाज से भी उतना ही फायदेमंद होता है. अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि आटा भूनते समय उसमें गुठलियां पड़ जाती हैं या हलवा चिपचिपा हो जाता है. अगर आप सही माप और सही विधि से इसे बनाएंगे तो आपका हलवा एकदम दानेदार और रसीला बनेगा, जिसकी सोंधी खुशबू से पूरा घर महक उठेगा. आइए जानते हैं इसे बनाने का एकदम परफेक्ट तरीका.

सामग्री

1 कप गेहूं का आटा (थोड़ा मोटा पिसा आटा हो तो हलवा और भी दानेदार बनता है)

1 कप शुद्ध देसी घी

1 कप चीनी (या गुड़/देसी खांड)

3 कप पानी

अन्य सामग्री:

1 बड़ा चम्मच बारीक सूजी या बेसन (सीक्रेट इंग्रीडिएंट - हलवे को दानेदार और खिला-खिला बनाने के लिए)

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1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर

कटे हुए काजू, बादाम और पिस्ता

बनाने की विधि

मीठा पानी तैयार करें: एक अलग बर्तन में 3 कप पानी और 1 कप चीनी मिलाकर गैस पर रखें. चीनी घुलने तक इसे गर्म करें. (तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी पिघल जाए और पानी उबलने लगे, फिर गैस बंद कर दें).

ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करें: कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच देसी घी डालें और कटे हुए काजू-बादाम को हल्का सुनहरा होने तक भूनकर एक प्लेट में निकाल लें.

आटा भूनने की सीक्रेट ट्रिक

अब उसी कढ़ाई में बचा हुआ पूरा देसी घी डालें.

घी हल्का गर्म होने पर इसमें 1 कप गेहूं का आटा और 1 बड़ा चम्मच सूजी/बेसन मिलाएं. (सूजी/बेसन मिलाने से आटे के कण आपस में चिपकते नहीं हैं और हलवे का टेक्सचर एकदम दानेदार आता है).

धीमी से मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए आटे को भूनें. धीरे-धीरे आटे का रंग बदलकर गहरा सुनहरा होने लगेगा और उसमें से सोंधी खुशबू आने लगेगी. जब आटा घी छोड़ने लगे, तो समझें आटा सही भुना है.

पानी मिलाने का तरीका

आंच को बिल्कुल धीमा कर दें. अब तैयार किया हुआ गर्म चीनी का पानी धीरे-धीरे कढ़ाई में डालते जाएं और दूसरे हाथ से व्हिस्क या कड़छी से लगातार चलाते रहें ताकि एक भी गुठली न बने.

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रसीला होने तक पकाएं

मध्यम आंच पर हलवे को लगातार चलाते रहें. आटा तुरंत पूरे पानी को सोख लेगा और मिश्रण गाढ़ा होने लगेगा.

जब हलवा कड़ाही के किनारों को छोड़ने लगे और सतह पर चमक व घी नजर आने लगे, तब इसमें इलायची पाउडर और भुने हुए ड्राई फ्रूट्स डालकर अच्छी तरह मिलाएं.

सर्व करें: तैयार है आपका गरमा-गरम, रसीला और दानेदार गेहूं के आटे का हलवा! इसे ऊपर से थोड़े-से कटे बादाम से सजाकर परोसें.

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